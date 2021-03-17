Ман Сити
2 : 0
Боруссия М
16.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ГВАРДИОЛА: «Забив два быстрых гола, мы облегчили себе задачу»

Главный тренер «Манчестер Сити»​​​​​​​ прокомментировал победу над «Боруссией» М

  • 17.03.2021 02:59
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ГВАРДИОЛА: «Забив два быстрых гола, мы облегчили себе задачу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Боруссией» М (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы показали хороший футбол, с самого начала контролировали ход матча. В первой игре мы добились отличного результата. Забив два быстрых гола, мы облегчили себе задачу, но все равно показывали хорошую игру. Мы быстро передавали мяч, игроки менялись позициями.

Диаш и Стоунз играют очень важную роль в команде. Все действуют хорошо, не только игроки обороны, но и нападающие, и центральная линия. Очень важно, что мы обороняемся всей командой.

Играя в групповом турнире и в 1/8 финала, мы хотели пройти дальше. После перерыва на игры сборных у нас будет больше времени подумать [о следующих раундах], но сейчас мы уже в четвертьфинале. Надеюсь, мы сможем успешно выступить. Мне всегда кажется, что, если ты проходишь дальше, значит, ты это заслужил».

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Источник — УЕФА

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