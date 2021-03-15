Манчестер Сити - Боруссия М . Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 15.03.2021 17:27
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Манчестер Сити - Боруссия М . Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» будет принимать менхенгладбахскую «Боруссию». Матч пройдет в Будапеште, на стадионе «Пушкаш-Арена» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча этих команд на нейтральном поле в Будапеште завершилась уверенной победой «горожан» со счетом 2:0. После этого подопечные Хосепа Гвардиолы провели пять матчей в чемпионате, проиграв лишь «МЮ» - 0:2, а в последнем матче крупно обыграли «Фулхэм» - 3:0. 

И если подопечные Пепа Гвардиолы продолжают уверенное движение к титулу, то «Боруссия» просто посыпалась, проиграв шесть матчей подряд. Перед вылетом в Венгрию команда Марко Розе на выезде уситупила «Аугсбургу» - 1:3 и после 25 туров Бундеслиги идет на 10-м месте. Все это на фоне новости о том, что Марко Розе летом переедет в Дортмунд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «Боруссия».

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Источник — Sport.ua

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