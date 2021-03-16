ВИДЕО. Бешеный прыжок в ноги. Молодому игроку Днепра-1 сломали карьеру

Ужасный эпизод произошел в товарищеском матче юниорской команды «Днепр-1» U-19 и «Скорук» Томаковка, который прошел 3 марта на базе в Приднепровске.

Травму получил 18-летний полузащитник Александр Килык, на которого двумя ногами налетел защитник «Скорука» Алексей Пинчук. Юному игроку в больнице поставили диагноз: разрыв задней крестообразной связки и импрессионный перелом выступов большеберцовой и бедренной кости. В результате хавбек может даже завершить карьеру.

Футбольный журналист Игорь Цыганык отметил: «Футболист «Скорука» идет в жестокий подкат и наносит ужасную травму сопернику. Никто меня не убедит, что это нечаянно. Это товарищеская игра. Человеку могли сломать карьеру. И неизвестно, как оно закончится. Я не пойму, если соответствующие органы не отреагируют на этот эпизод. Это реальный бандитизм на футбольном поле».

Клуб провинившегося футболиста принес публичные извинения: «ФК «Скорук» и игрок команды Алексей Пинчук глубоко сожалеют о случившемся и приносят свои извинения Александру Килыку. К сожалению, этот момент уже нельзя отмотать назад, однако данный эпизод станет серьезным уроком и для Алексея Пинчука, и всего нашего клуба. ФК «Скорук» готов финансово помочь Александру в лечении и реабилитации вследствие травмы, полученной им во время игры. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле».

ВИДЕО. Момент травмы 18-летнего полузащитника «Днепра-1» Александра Килыка