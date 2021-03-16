ВИДЕО. Бешеный прыжок в ноги. Молодому игроку Днепра-1 сломали карьеру

Ужасную травму колена получил 18-летний полузащитник Александр Килык

  • 16.03.2021 00:55
  • 1472 просмотра
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Бешеный прыжок в ноги. Молодому игроку Днепра-1 сломали карьеру
© СК Днепр-1. Александр Килык

Ужасный эпизод произошел в товарищеском матче юниорской команды «Днепр-1» U-19 и «Скорук» Томаковка, который прошел 3 марта на базе в Приднепровске.

Травму получил 18-летний полузащитник Александр Килык, на которого двумя ногами налетел защитник «Скорука» Алексей Пинчук. Юному игроку в больнице поставили диагноз: разрыв задней крестообразной связки и импрессионный перелом выступов большеберцовой и бедренной кости. В результате хавбек может даже завершить карьеру.

Футбольный журналист Игорь Цыганык отметил: «Футболист «Скорука» идет в жестокий подкат и наносит ужасную травму сопернику. Никто меня не убедит, что это нечаянно. Это товарищеская игра. Человеку могли сломать карьеру. И неизвестно, как оно закончится. Я не пойму, если соответствующие органы не отреагируют на этот эпизод. Это реальный бандитизм на футбольном поле».

Клуб провинившегося футболиста принес публичные извинения: «ФК «Скорук» и игрок команды Алексей Пинчук глубоко сожалеют о случившемся и приносят свои извинения Александру Килыку. К сожалению, этот момент уже нельзя отмотать назад, однако данный эпизод станет серьезным уроком и для Алексея Пинчука, и всего нашего клуба. ФК «Скорук» готов финансово помочь Александру в лечении и реабилитации вследствие травмы, полученной им во время игры. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле».

ВИДЕО. Момент травмы 18-летнего полузащитника «Днепра-1» Александра Килыка

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    SportsMan
    online
      SportsMan, 16.03.2021 02:12
    0
    Максимова на этого придурка нет. Тот сразу бы в дыню прорубил.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 16.03.2021 02:06
    0
    Можна навіть ідіота закрити за навмисне нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості.
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 16.03.2021 01:53
    0
    В тюрьму гада.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 16.03.2021 01:48
    +3
    Таким тварям нада вообще запрещать играть в футбол.Мало того что клуб должен будет заплатить за лечение и восстановление яб ещё таких гадов заставлял платить компенсацию и пошёл вон из футбола.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 16.03.2021 01:48
    +4
    Эту тварь отстранить пожизненно от футбола и заставить компенсировать лечение. видно же, что сделал это умышленно.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 16.03.2021 01:32
    +4
    Таких людей нужно удалять надолго! Будь мужиком , и сражайся на честных! Ненавижу таких особей!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.03.2021 01:20
    +5
    Он ещё и начал буцаться на других футболистов.
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 16.03.2021 01:19
    0
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.03.2021 01:20
    +5
    Он ещё и начал буцаться на других футболистов.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 16.03.2021 01:48
    +4
    Эту тварь отстранить пожизненно от футбола и заставить компенсировать лечение. видно же, что сделал это умышленно.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 16.03.2021 01:32
    +4
    Таких людей нужно удалять надолго! Будь мужиком , и сражайся на честных! Ненавижу таких особей!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 16.03.2021 01:48
    +3
    Таким тварям нада вообще запрещать играть в футбол.Мало того что клуб должен будет заплатить за лечение и восстановление яб ещё таких гадов заставлял платить компенсацию и пошёл вон из футбола.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 16.03.2021 02:12
    0
    Максимова на этого придурка нет. Тот сразу бы в дыню прорубил.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 16.03.2021 02:06
    0
    Можна навіть ідіота закрити за навмисне нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості.
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 16.03.2021 01:53
    0
    В тюрьму гада.
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 16.03.2021 01:19
    0
    Ссылка
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