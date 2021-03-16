«Второй Буковель». Виталий Кличко не в восторге от матча Шахтер - Рома

Мэр Киева Виталий Кличко опасается, что проведение матча Лиги Европы «Шахтер» - «Рома», который должен пройти с болельщиками, может вызвать взрыв распространения коронавируса в столице.
«Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства».
«В частности, относительно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований».
«Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей — до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем», — сказал Кличко.
Источник — Новое время
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І на Динамо рано було пускати вболівальників.
Гроші, на жаль, головніші за здоров'я.
Достаточно обзор глянуть игр и все ясно будет.
Ну а болел шахты в игре с Десной все запомнили
Достаточно обзор глянуть игр и все ясно будет.
Ну а болел шахты в игре с Десной все запомнили
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