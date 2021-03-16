«Второй Буковель». Виталий Кличко не в восторге от матча Шахтер - Рома

Игра пройдет с болельщиками на трибунах

  • 16.03.2021 18:11
  • 3644 просмотра
  • 46 комментариев
«Второй Буковель». Виталий Кличко не в восторге от матча Шахтер - Рома
© shakhtar.com

Мэр Киева Виталий Кличко опасается, что проведение матча Лиги Европы «Шахтер» - «Рома», который должен пройти с болельщиками, может вызвать взрыв распространения коронавируса в столице.

«Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства».

«В частности, относительно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований».

«Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей — до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем», — сказал Кличко.

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Источник — Новое время

(23 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 19:38
    0
    YOU OK?, 16.03.2021 19:24
    Их несколько.
    Врач за нас, скотыняка за вас
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 16.03.2021 19:37
    -2
    Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 19:34
    Уже пишут, что МОЗ рекомендует Киеву и Винницкой области ужесточать карантин. Отлично. Надеюсь лохам, которые купили билеты на матч Ромы в Киеве не вернут деньги
    Шняга с Пердя,Шахтёр то вернёт деньги,а вот вам играть в чемпионате на выходных без болел придётся,да вы и так без них играете ,никто на ваше днище неходит в родном вами Киеве
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 16.03.2021 19:34
    -2
    Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 19:31
    Хочешь сказать, что шлоебень днонецкую никогда автобусами на матчи шахтера не свозили?
    Хочу сказать что ты тупая шняга с Пердя которую долбят за шаурму .....
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 19:34
    -2
    Уже пишут, что МОЗ рекомендует Киеву и Винницкой области ужесточать карантин. Отлично. Надеюсь лохам, которые купили билеты на матч Ромы в Киеве не вернут деньги
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 19:31
    -1
    бомбалейло, 16.03.2021 19:04
    Шняга тупая с Днепра тебе давно за твой базар на рота давали ?
    Хочешь сказать, что шлоебень днонецкую никогда автобусами на матчи шахтера не свозили?
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 16.03.2021 19:24
    -4
    Trasher311987, 16.03.2021 18:56
    За вас Ляшко болеет.
    Их несколько.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 16.03.2021 19:23
    -6
    Alexander Киев, 16.03.2021 19:08
    Да знаю, тут петушки мелкие по создавали 10 аккаунтов и воют, как шавки. Меня это только радует, как пердаки бомбят в ущербов а по факту, завись у щенков и это понятно, идет 5 год как Дно без чемпионства
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 16.03.2021 19:20
    +3
    як що ти не хворів чи твої знайомі або не помер, це не значить що його нема
    Ссылка
    Larry007
    online
      Larry007, 16.03.2021 19:15
    -7
    опять вой на болотах, кто же на стадионы то ходит если все трусливые как в коментах? Все правильно забить на бессимптомный вирус надо было еще год назад. Вас еще переполовинят с помощью вакцинации и скажут что не от того штамма вакцина была)))
    Ссылка
    Larry007
    online
      Larry007, 16.03.2021 19:15
    -7
    опять вой на болотах, кто же на стадионы то ходит если все трусливые как в коментах? Все правильно забить на бессимптомный вирус надо было еще год назад. Вас еще переполовинят с помощью вакцинации и скажут что не от того штамма вакцина была)))
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 19:13
    0
    пусть ещё голобородько припрётся на стадион---точно будет буковель
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.03.2021 19:13
    +3
    Я тоже думаю что это дурость пускать болельщиков на стадионы. Каждый 3чел без маски, и это то что Украина входит в 10-ку стран мира по распространению ковид. На Западной уже мест нету в больницах с кислородом,и это тоже самое может произойти и в других частях страны.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 16.03.2021 19:13
    +1
    Что кроты кризис уже закончился?! или месячные были у всей команды я с вас поражаюсь барсуков у вас как не одно так другое А
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 16.03.2021 19:12
    -6
    Даніїл Струцький, 16.03.2021 19:06
    думаю цю процедуру воно проходить кожного дня
    У днища фаны или лохи или цветные!Вчера один их фан под ником дикая КИЦЯ втерал мне тут что цветным быть это хорошо и нормально .......
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.03.2021 19:08
    -4
    Даніїл Струцький, 16.03.2021 19:05
    не звертай увагу на школоту. вона тупа і це факт. краще би вона за Минай вболівала а не позорила Динамо !
    Да знаю, тут петушки мелкие по создавали 10 аккаунтов и воют, как шавки. Меня это только радует, как пердаки бомбят в ущербов а по факту, завись у щенков и это понятно, идет 5 год как Дно без чемпионства
    Ссылка
    Даніїл Струцький
      Даніїл Струцький, 16.03.2021 19:06
    -2
    бомбалейло, 16.03.2021 19:04
    Шняга тупая с Днепра тебе давно за твой базар на рота давали ?
    думаю цю процедуру воно проходить кожного дня
    Ссылка
    Даніїл Струцький
      Даніїл Струцький, 16.03.2021 19:05
    -4
    Alexander Киев, 16.03.2021 19:01
    В гугле забанили? Дерзай! 12 751 - на матче Днища позорного было с Вильярреалом
    не звертай увагу на школоту. вона тупа і це факт. краще би вона за Минай вболівала а не позорила Динамо !
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 16.03.2021 19:04
    -4
    Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 19:01
    11тысяч - это больше двухсот автобусов. Ахмет давно такими толпами не свозил.
    Шняга тупая с Днепра тебе давно за твой базар на рота давали ?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 16.03.2021 19:03
    -3
    Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 18:17
    А ахметовская федерация ещё и матчи сборной в Киев перенесла. Дятлы конч..нные
    Никто не безупречен, у всех есть недостатки. На себя посмотри
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.03.2021 19:02
    -4
    Igor Avtoigor, 16.03.2021 19:01
    Смотреть как кроты будут бить свои рекорды, на такое конечно придут посмотреть, даже з наю за кого болеть будут на стадионе такое не часто увидишь, хотя скорее всего будет 6:0
    Тебе сидят на бутылке, конечно же, виднее
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 16.03.2021 18:30
    +7
    mayakovskiy1, 16.03.2021 18:23
    Нет, я понимаю что коронавирус при виде игры ДК летит в обратную сторону с криками "да ну нах", но все же. Где были эти истерики 5 дней назад всего на Вильяреале
    Шахтар в Києві має сотню-другу вболівальників. А на трибунах очікують до 35 тис. От і вся тобі відповідь. Додаткове розповсюдження вірусу.
    І на Динамо рано було пускати вболівальників.
    Гроші, на жаль, головніші за здоров'я.
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    avk2307
    online
      avk2307, 16.03.2021 18:59
    +5
    Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 18:45
    И откуда ты взял цифру 12 тысяч с Вильярреалом? Сам придумал?
    Это шахта с Маккаби при 11000 якобы играла. А он перепутал.Но на той игре и половины из озвученных зрителей не было.
    Достаточно обзор глянуть игр и все ясно будет.
    Ну а болел шахты в игре с Десной все запомнили
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 18:45
    +5
    Alexander Киев, 16.03.2021 18:40
    На Днище вонючее с Вильяреалом было 12 тыс, а на Шахтёр 20 + в очередной раз мокнули Дно киевское в унитаз
    И откуда ты взял цифру 12 тысяч с Вильярреалом? Сам придумал?
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 18:44
    +4
    Alexander Киев, 16.03.2021 18:40
    На Днище вонючее с Вильяреалом было 12 тыс, а на Шахтёр 20 + в очередной раз мокнули Дно киевское в унитаз
    Во-первых, теперь не факт, что матч будет со зрителями. А во-вторых, откуда ты знаешь сколько будет людей и за кого они болеть будут?
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 18:26
    +4
    mayakovskiy1, 16.03.2021 18:19
    Ну то есть с Вильяреалом нормально было играть, а всем остальным нельзя верно?
    Киев, в ближайшие дни могут перевести в красную зону. На прошлой неделе эпидемиологическая ситуация была более-менее стабильная
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.03.2021 18:20
    +4
    Я бы посоветовал Шахтеру сыграть на ДонбасАрене, сапаров был бы полный стадион,а если бы еще по бутылке пива на брата, то и в проходах стояли бы... А то, что может быть очень сильная вспышка этого ковида19, так кому в этой стране жалко заболевших и умерших,у одного Кличка голова болит....
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 18:14
    +4
    браво и спасибо мер столицы----буковель здесь не нужен
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 16.03.2021 19:20
    +3
    як що ти не хворів чи твої знайомі або не помер, це не значить що його нема
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.03.2021 19:13
    +3
    Я тоже думаю что это дурость пускать болельщиков на стадионы. Каждый 3чел без маски, и это то что Украина входит в 10-ку стран мира по распространению ковид. На Западной уже мест нету в больницах с кислородом,и это тоже самое может произойти и в других частях страны.
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 19:01
    +3
    avk2307, 16.03.2021 18:59
    Это шахта с Маккаби при 11000 якобы играла. А он перепутал.Но на той игре и половины из озвученных зрителей не было.
    Достаточно обзор глянуть игр и все ясно будет.
    Ну а болел шахты в игре с Десной все запомнили
    11тысяч - это больше двухсот автобусов. Ахмет давно такими толпами не свозил.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 16.03.2021 18:23
    +3
    На жаль всі ці матчі з глядачами вилізуть боком. Рано ще пускати вболівальників на трибуни. І без різниці це Динамо, Шахтар чи Агроюбізнес.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 16.03.2021 19:01
    +2
    Alexander Киев, 16.03.2021 18:40
    На Днище вонючее с Вильяреалом было 12 тыс, а на Шахтёр 20 + в очередной раз мокнули Дно киевское в унитаз
    Смотреть как кроты будут бить свои рекорды, на такое конечно придут посмотреть, даже з наю за кого болеть будут на стадионе такое не часто увидишь, хотя скорее всего будет 6:0
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 18:56
    +2
    YOU OK?, 16.03.2021 18:25
    Я даже не удивлён, какая команда, такие и фанаты.
    За вас Ляшко болеет.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 18:24
    +2
    mayakovskiy1, 16.03.2021 18:23
    Нет, я понимаю что коронавирус при виде игры ДК летит в обратную сторону с криками "да ну нах", но все же. Где были эти истерики 5 дней назад всего на Вильяреале
    заболевших было в два раза меньше 5 дней назад
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 16.03.2021 19:13
    +1
    Что кроты кризис уже закончился?! или месячные были у всей команды я с вас поражаюсь барсуков у вас как не одно так другое А
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 18:56
    +1
    Igor Xleb, 16.03.2021 18:54
    якби дирка грала то б нічого не було кличко клоун
    То-есть, Кличко сегодня попросил Кабинет министров усилить карантин в Киеве для того, что бы шахтер без зрителей играл? Ты серьезно так думаешь?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 18:20
    +1
    Виталя болельщик Динамо
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 16.03.2021 18:17
    +1
    А ахметовская федерация ещё и матчи сборной в Киев перенесла. Дятлы конч..нные
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 19:38
    0
    YOU OK?, 16.03.2021 19:24
    Их несколько.
    Врач за нас, скотыняка за вас
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 19:13
    0
    пусть ещё голобородько припрётся на стадион---точно будет буковель
    Ссылка
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