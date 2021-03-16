«Второй Буковель». Виталий Кличко не в восторге от матча Шахтер - Рома

Мэр Киева Виталий Кличко опасается, что проведение матча Лиги Европы «Шахтер» - «Рома», который должен пройти с болельщиками, может вызвать взрыв распространения коронавируса в столице.

«Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства».

«В частности, относительно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований».

«Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей — до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем», — сказал Кличко.