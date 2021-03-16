«Как смотреть в глаза коллегам»? Цыганык ответил Костышину по судейству

Тема вокруг пенальти в матчах с участием «Колоса»

  • 16.03.2021 15:27
  • 4059 просмотров
  • 4 комментария
«Как смотреть в глаза коллегам»? Цыганык ответил Костышину по судейству
© koloskovalivka.com

После матча «Мариуполь» - «Колос» наставник Руслан Костышин был недоволен тем, что эксперты обсуждают количество пенальти, которые в этом сезоне назначают в ворота соперников команды из Ковалевки.

В частности, Костышин вспомнил журналиста Игоря Цыганыка, который «требует каких-то объяснений».

Журналист ответил тренеру в своей авторской передаче.

«Я в одной из прошлых передач говорил, что «Колос» пробил 10 пенальти в сезоне. Десять. Не «Шахтер» или «Динамо», а «Колос». 8 из них - с 80 по 90 минуту. Некоторые из них были вне штрафной площади, но все равно назначали пенальти. Я ничего от Костышина не требую. Я только хочу ему напомнить историю».

«Руслан Костышин выступал за «Днепр», и он отлично знает, как в те времена относились к «Днепру». И как это выходить на поле, зная, что против тебя поставят пенальти, а твоя команда годами их не пробивает. И такая же ситуация сейчас. И я не помню еще случаев, чтобы нас президенты или тренеры просили с камерами приехать в Ковалевку и защитить от произвола судей. И мы приезжали. Вы думаете, что никто ничего не знает и не понимает».

«Как смотреть в глаза коллегам? Костышин сказал, что в ворота его команды поставили 10 пенальти. Да, это так. Три из них в одном матче против «Шахтера». Еще были случаи, когда его команда вела в два гола и сопернику давали пенальти в конце матча», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(15 голосов)

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Комментарии
    Mykhailo Orlovskyi
    online
      Mykhailo Orlovskyi, 16.03.2021 16:31
    0
    Ну не может в Гондурасе быть справдливое судейство.... Кто платит или у кого корытные преференции тот и в шоколаде...
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 16.03.2021 15:50
    +4
    Надо продажных судей за такие пенальти отстранять от судейства на полсезона, за повторное такое - пожизненно, тогда у президентов не станут брать деньги и тема закроется. Но это не у нас, где, пока, все продается и покупается.
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    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 16.03.2021 15:38
    -10
    А, ну если так сказал цыгавнюк то да.
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    fon513
    online
      fon513, 16.03.2021 15:35
    0
    Десятки лет одна и та же песня...а толку...надо запретить давать пенальти...а назначать булитьі
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 16.03.2021 15:50
    +4
    Надо продажных судей за такие пенальти отстранять от судейства на полсезона, за повторное такое - пожизненно, тогда у президентов не станут брать деньги и тема закроется. Но это не у нас, где, пока, все продается и покупается.
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
      Mykhailo Orlovskyi, 16.03.2021 16:31
    0
    Ну не может в Гондурасе быть справдливое судейство.... Кто платит или у кого корытные преференции тот и в шоколаде...
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 16.03.2021 15:35
    0
    Десятки лет одна и та же песня...а толку...надо запретить давать пенальти...а назначать булитьі
    Ссылка
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