«Как смотреть в глаза коллегам»? Цыганык ответил Костышину по судейству

После матча «Мариуполь» - «Колос» наставник Руслан Костышин был недоволен тем, что эксперты обсуждают количество пенальти, которые в этом сезоне назначают в ворота соперников команды из Ковалевки.

В частности, Костышин вспомнил журналиста Игоря Цыганыка, который «требует каких-то объяснений».

Журналист ответил тренеру в своей авторской передаче.

«Я в одной из прошлых передач говорил, что «Колос» пробил 10 пенальти в сезоне. Десять. Не «Шахтер» или «Динамо», а «Колос». 8 из них - с 80 по 90 минуту. Некоторые из них были вне штрафной площади, но все равно назначали пенальти. Я ничего от Костышина не требую. Я только хочу ему напомнить историю».

«Руслан Костышин выступал за «Днепр», и он отлично знает, как в те времена относились к «Днепру». И как это выходить на поле, зная, что против тебя поставят пенальти, а твоя команда годами их не пробивает. И такая же ситуация сейчас. И я не помню еще случаев, чтобы нас президенты или тренеры просили с камерами приехать в Ковалевку и защитить от произвола судей. И мы приезжали. Вы думаете, что никто ничего не знает и не понимает».

«Как смотреть в глаза коллегам? Костышин сказал, что в ворота его команды поставили 10 пенальти. Да, это так. Три из них в одном матче против «Шахтера». Еще были случаи, когда его команда вела в два гола и сопернику давали пенальти в конце матча», - сказал Цыганык.