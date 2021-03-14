Руслан КОСТЫШИН: «Колосу что, не бить пенальти? Не я же их назначаю»

Наставник «Колоса» Руслан Костишин прокомментировал победу 4:1 в матче с «Мариуполем», а также критику в адрес команды по поводу большого количества пенальти.

«Попали в такой период, когда были неудачные матчи. С «Динамо», с «Рухом». На это были причины, потому что после Кубка с «Динамо» игроки «пустые» были. Сегодня настроились и выглядели агрессивно. Где-то, возможно, и повезло, что быстрые голы оформили».

«Судейство? Я критикую арбитров, но только после просмотра момента. Много пенальти в ворота наших соперников? Да, общественность обсуждает, я слышал, что Цыганык что-то там хочет от меня услышать. Но никто не говорит, что в наши ворота назначили 10 пенальти. Забывают об этом».

«Разбирайтесь с судьями, что к команде вопросы? Нам что, не идти бить пенальти? Не я же ставлю пенальти», - сказал Костышин.