Руслан КОСТЫШИН: «Колосу что, не бить пенальти? Не я же их назначаю»

Наставник прокомментировал победу в матче УПЛ

  • 14.03.2021 16:26
  • 3379 просмотров
  • 2 комментария
Руслан КОСТЫШИН: «Колосу что, не бить пенальти? Не я же их назначаю»
© koloskovalivka.com

Наставник «Колоса» Руслан Костишин прокомментировал победу 4:1 в матче с «Мариуполем», а также критику в адрес команды по поводу большого количества пенальти.

«Попали в такой период, когда были неудачные матчи. С «Динамо», с «Рухом». На это были причины, потому что после Кубка с «Динамо» игроки «пустые» были. Сегодня настроились и выглядели агрессивно. Где-то, возможно, и повезло, что быстрые голы оформили».

«Судейство? Я критикую арбитров, но только после просмотра момента. Много пенальти в ворота наших соперников? Да, общественность обсуждает, я слышал, что Цыганык что-то там хочет от меня услышать. Но никто не говорит, что в наши ворота назначили 10 пенальти. Забывают об этом».

«Разбирайтесь с судьями, что к команде вопросы? Нам что, не идти бить пенальти? Не я же ставлю пенальти», - сказал Костышин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(17 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 14.03.2021 17:01
    +2
    Костышин - один из самых адекватных людей в украинском футболе, так как ищет причину своих проблем в себе и в своих футболистах (смотрит в себя и на себя). Таких единицы, увы.
    -
    Даже к собственному сыну он строг и требователен. Как говорил, В. В. Лобановский - порядочность, основа всему.
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    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 16:39
    0
    Логично)
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 14.03.2021 17:01
    +2
    Костышин - один из самых адекватных людей в украинском футболе, так как ищет причину своих проблем в себе и в своих футболистах (смотрит в себя и на себя). Таких единицы, увы.
    -
    Даже к собственному сыну он строг и требователен. Как говорил, В. В. Лобановский - порядочность, основа всему.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 16:39
    0
    Логично)
    Ссылка
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