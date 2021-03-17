Тибо КУРТУА: «Я думал, что Малиновский будет бить в мой угол»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Очень рад показанной игре и выходу в следующую стадию. В Италии «Аталанта» много забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды. И то – со стандарта.

Мы прекрасно играли в обороне. Знали, в какой момент стоит сделать шаг назад, а когда необходимо выйти вперед, чтобы включить прессинг. Пару раз пришлось делать сейвы после ударов Сапаты.

Был еще гол Муриэля. На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. И позднее он сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел мое месторасположение и нанес блестящий удар».

ГОЛ! 2:1. Луис Муриэль, 83 мин.