Тибо КУРТУА: «Я думал, что Малиновский будет бить в мой угол»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Аталантой»

  • 17.03.2021 05:17
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Тибо КУРТУА: «Я думал, что Малиновский будет бить в мой угол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Очень рад показанной игре и выходу в следующую стадию. В Италии «Аталанта» много забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды. И то – со стандарта. 

Мы прекрасно играли в обороне. Знали, в какой момент стоит сделать шаг назад, а когда необходимо выйти вперед, чтобы включить прессинг. Пару раз пришлось делать сейвы после ударов Сапаты.

Был еще гол Муриэля. На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. И позднее он сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел мое месторасположение и нанес блестящий удар».

ГОЛ! 2:1. Луис Муриэль, 83 мин.

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Источник — УЕФА

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