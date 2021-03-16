ЛУЧИ: «Идет атака на Комитет арбитров. Мы знаем, кто и зачем это делает»

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи дал эксклюзивный комментарий для Sport.ua по поводу скандала в украинском судейском корпусе:
«Действительно, в конце декабря 2020 года Комитет арбитров УАФ получил сообщение из полиции о том, что в отношении ряда официальных лиц ведется расследование. На основании этой информации было принято решение с 28 декабря отстранить от деятельности тех арбитров и наблюдателей арбитража, которые оказались в списке полиции.
Хочу заметить, что в этом перечне есть лица, которые ранее уже были дисквалифицированы на длительное время дисциплинарными органами УАФ. Что касается новых фигурантов, то мы приняли решение отстранить их до окончания расследования. Согласитесь, это нормальная европейская практика. И так же было, когда была первая волна расследований полиции.
Напомню, что все эти действия полиции стали возможны благодаря закону «О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений», одним из авторов которого является глава УАФ Андрей Павелко. Мы всегда были в тесном сотрудничестве с полицией по этой тематике, предоставляли всю необходимую для расследования информацию. При этом сам президент УАФ всегда повторяет, что не имеют значения былые заслуги и титулы фигурантов этого списка. Если вина будет доказана, то былые заслуги во внимание приниматься не будут.
Вы прекрасно знаете, что сейчас в некоторых украинских СМИ началась настоящая атака на Комитет арбитров УАФ. Я хочу сказать, что мы знаем, кто и зачем это делает, кто пытается подобным образом дискредитировать украинский арбитраж, который в последние пять лет серьезно прогрессирует.
Мы прекрасно понимаем авторов, истоки и цели этих атак. Но можем сказать только то, что своими действиями они лишь убеждают нас в правильности всего, что сделано и что сейчас еще находится в процессе реализации в рамках программы улучшения качества футбольного арбитража в Украине. С их стороны это заведомо проигрышная и абсолютно никчемная игра.
А тем людям, которых сейчас просто используют в этой «игре», мы искренне сочувствуем. Вам спустя какое то время будет стыдно, и горько осознавать, что в этой истории пришлось быть чьим-то инструментом. Для нас главное – это футбол и честные правила. А для вас?»
Источник — Sport.ua
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«Владельцы у нас белые и пушистые, они не могут влиять. Влияют их подчиненные. Когда в Украину пришел Пьерлуиджи Коллина, все симпатии были в сторону Динамо. Потом резко мы начали помогать Шахтеру». Это же Коллина был руководителем, не я. Сегодня Игорь Суркис сильный человек – итальянец за него. Предвидеть – это не придать. Я его не обвиняю. Он – человек, мы все слабые», — сказал Орехов.
«Игорь Коломойский заставлял президента Динамо отстранить меня от судейства. Когда нас собрали в Одессе и обвиняли в коррупции, Коломойский был вице-президентом ФФУ и курировал судейство. Он сказал, что мы продажные, а я возразил: «Почему вы нас оскорбляете? Если верить прессе, то напротив нас сидят такие же. Но мы же этому не верим». Он назвал какой-то матч и сумму взятки, которую получил арбитр. А этот судья встал и говорит: «Там все по-другому было». После этого он не судил. Это Игорь Подушкин был».
«Думаю, что в этой игре Металлист — Шахтер Коломойский что-то курировал. И, может, он что-то обещал Металлисту, а я это не выполнил и не сделал — не знаю. Это все за моей спиной было. Назначал же он судей.
Нет, дело не в махинации. Суть в чем: он [Коломойский] обещает человеку, что будет справедливо. А я отменяю мяч, что несправедливо, значит, меня купил Шахтер. Но отменяю же не я, вот в чем дело. Я же не говорю, что он плохо поступил, говорю то, что очень пообещал — честное объективное судейство. И он говорит [Ярославскому], что сейчас ему назначит человека, и будет все справедливо. Наверное поэтому [я должен был ехать туда «без ног»], я же не знаю. Они же люди слова и стараются его держать, этого же нельзя отнять».
«Видимо в этой игре, он [Коломойский] же не разговаривал со мной, кого-то попросил, чтобы поговорили со мной и было объективно. А потом звонит Ярославский, который уехал с матча, и говорит: «Кого же ты мне назначил, этот урод нас убил. Чистый мяч мы забили, могли сравнять, а эта скотина нас убила». Он, наверное, звонит тому человеку, который должен был со мной поговорить, а тот говорит, что я за полмиллиона Ринату Леонидовичу [Ахметову] продался. Вот вам и ненависть ко мне».
«У меня когда-то был конфликт с Межейко [бывшим президентом запорожского Металлурга], и мы два года не разговаривали. Сейчас можно говорить, человека в живых нет. Валера Савченко, оператором был в киевском Динамо, после игры звонит и говорит: «Олег, а что там». К нему с пистолетом зашли, перепутали комнаты. И вместо меня хотели его пристрелить. Он еле доказал, что он — это не я. Это было в Харькове против Запорожья, а заходили запорожцы. Он мне об этом рассказал через время. А потом с Межейко встретились, и он говорит: «Извини, я был неправ, ты поступил честно». В эмоциях накручено, олигархи они ж передают возможность управлять, а под ними люди разные бывают. И в основном не всегда самые честные. Это же все махинации, деньги».
Ранее Орехов рассказал, как по поддельному рейтингу арбитров его сделали последним и отправили судить в Первую лигу, а также о том, почему его понизили во Вторую лигу Украины после матча Металлист — Шахтер (тогда Орехов отменил гол Девича после подсказки бокового, который зафиксировал офсайд — прим. ред.).
Источник: комментарий Гонсалеса газете "El Larguero de la Cadena SER", сообщает испанское издание AS.
Дословно: "Я судил матч в Киеве через два или три года после известной истории, которая произошла с Антонио Лопесом Ньето. Меня поселили в гостинице, где комната была больше, чем весь мой дом в Испании".
"Там везде были банки с икрой. Даже под подушкой была банка с икрой. В холодильнике, в ванной комнате ... Я сказал своему помощнику: Ты видел, сколько здесь банок икры Да они пытаются купить нашу привязанность. Другие, наверное, эту икру забирают. Это нечестно и может быть расценено как попытка купить нас ... Ассистент Мануэль Диас Вега сказал: "То, что я хочу, они не смогут дать мне. Все остальное я смогу купить сам", - заявил Гонсалес.
Вероятно, испанский рефери вспоминает историю перед матчем группового турнира Лиги Чемпионов в 2002 году, когда он судил игру "Динамо" - "Ньюкасл" (2:0).
Напомним, история с шубами для испанского судьи Антонио Лопеса Ньето, о которой упоминал Итурральде Гонсалес, произошла в сентябре 1995 года. После матча Лиги Чемпионов "Динамо" - "Панатинаикос" (1:0).
Тогда рефери признался, что представители украинского клуба предложили ему взятку в размере 30 тыс. долларов США и две норковые шубы в обмен на то, чтобы он повлиял на исход встречи.
Ньето тогда заявил, что данное предложение ему сделал генеральный менеджер "Динамо" (в то время официальная должность Игоря Суркиса, а президентом "Динамо" в то время был Григорий Суркис. - УП).
По результатам расследования УЕФА отстранил киевское "Динамо" от участия в турнире того сезона.
Также на три года клуб был не допущен к турнирам под эгидой УЕФА. Игорь Суркис и генсек команды Василий Бабийчук были дисквалифицированы пожизненно.
Он сам, стал фигурантом нелицеприятного скандала с высказыванием в адрес неугодных ему личностей
И этот мошенник рассказывает что то о честных правилах
Ну и то, что он выгораживает павелку на которую уже в нескольких странах дела заводили и которую выгнали с ФИФА- это о многом говорит....
——
Вообщем защищать этих проходимцев могут только болеющики одной команды в Украине . Догадайтесь какой ?
Хотя те тоже видимо насмотрелись и подумали « а почему нас так нельзя, на минималка»
Хотя те тоже видимо насмотрелись и подумали « а почему нас так нельзя, на минималка»
Хотя те тоже видимо насмотрелись и подумали « а почему нас так нельзя, на минималка»
Процесс пошел, это хорошо.
Надеюсь выгонят с запретом посещать Украину
Он сам, стал фигурантом нелицеприятного скандала с высказыванием в адрес неугодных ему личностей
И этот мошенник рассказывает что то о честных правилах
Ну и то, что он выгораживает павелку на которую уже в нескольких странах дела заводили и которую выгнали с ФИФА- это о многом говорит....
——
Вообщем защищать этих проходимцев могут только болеющики одной команды в Украине . Догадайтесь какой ?
А слабо просто тот позорный эпизод в матче Олимпик-ШД отправить в Европу (в 1-2 федерации) и пусть там дадут оценку действиям арбитров? А то все до одного эксперты говорят что гол, или пенальти, а этот пенсионер сидящий в Италии нам по скайпу на ахметовском канале пытается доказать иное...
Хотя те тоже видимо насмотрелись и подумали « а почему нас так нельзя, на минималка»
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