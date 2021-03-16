ЛУЧИ: «Идет атака на Комитет арбитров. Мы знаем, кто и зачем это делает»

Глава Комитета арбитров УАФ дал эксклюзивный комментарий для Sport.ua

  • 16.03.2021 16:42
  • 3726 просмотров
  • 30 комментариев
ЛУЧИ: «Идет атака на Комитет арбитров. Мы знаем, кто и зачем это делает»
© УАФ. Лучано Лучи

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи дал эксклюзивный комментарий для Sport.ua по поводу скандала в украинском судейском корпусе:

«Действительно, в конце декабря 2020 года Комитет арбитров УАФ получил сообщение из полиции о том, что в отношении ряда официальных лиц ведется расследование. На основании этой информации было принято решение с 28 декабря отстранить от деятельности тех арбитров и наблюдателей арбитража, которые оказались в списке полиции.

Хочу заметить, что в этом перечне есть лица, которые ранее уже были дисквалифицированы на длительное время дисциплинарными органами УАФ. Что касается новых фигурантов, то мы приняли решение отстранить их до окончания расследования. Согласитесь, это нормальная европейская практика. И так же было, когда была первая волна расследований полиции.
 
Напомню, что все эти действия полиции стали возможны благодаря закону «О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений», одним из авторов которого является глава УАФ Андрей Павелко. Мы всегда были в тесном сотрудничестве с полицией по этой тематике, предоставляли всю необходимую для расследования информацию. При этом сам президент УАФ всегда повторяет, что не имеют значения былые заслуги и титулы  фигурантов этого списка. Если вина будет доказана, то былые заслуги во внимание приниматься не будут.

Вы прекрасно знаете, что сейчас в некоторых украинских СМИ началась настоящая атака на Комитет арбитров УАФ. Я хочу сказать, что мы знаем, кто и зачем это делает, кто пытается подобным образом дискредитировать украинский арбитраж, который в последние пять лет серьезно прогрессирует.

Мы прекрасно понимаем авторов, истоки и цели этих атак. Но можем сказать только то, что своими действиями они лишь убеждают нас в правильности всего, что сделано и что сейчас еще находится в процессе реализации в рамках программы улучшения качества футбольного арбитража в Украине. С их стороны это заведомо проигрышная и абсолютно никчемная игра.

А тем людям, которых сейчас просто используют в этой «игре», мы искренне сочувствуем. Вам спустя какое то время будет стыдно, и горько осознавать, что в этой истории пришлось быть чьим-то инструментом. Для нас главное – это футбол и честные правила. А для вас?»

 
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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 16.03.2021 18:05
    +2
    Что там он прогресс за 5 лет увидел? В том что наших арбитров не берут судить матчи ЛЧ, ЛЕ, ЧМ и ЧЕ, Лиги Наций. Потому что арбитры на поле исполняют то что заказано, голы 100% отменяют, пенальти ставят там где их не должно быть, карточки раздают на лево и на право, офсайды при угловых?! Ну можно забыть о таком судействе в Европе. Такая заказуха только в УПЛ на предоплате работает, а в еврокубках такое правосудие страшным сном снится общественности.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 16.03.2021 18:03
    +2
    Orel, 16.03.2021 17:48
    Треба казати: йде атака на корупцію.
    Яка атака,кого,на кого,ради якої цілі!!! ЩОБ ПОБОРОТИ КОРУПЦІЮ,ТРЕБА ЇЇ ОЧОЛИТИ!!! Нажаль по такому принципу живуть ті хто керує Луччі і ті які зараз в опозиції.НА ЖАЛЬ!!!!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 16.03.2021 17:59
    +3
    когда вся страна видит а Лучи не видит и не хочет видить, мания величия у интальяшки с зарплатой 500тыс.$
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 17:51
    +1
    сколько судят людей из украины лч---вот и весь прогресс
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 16.03.2021 17:50
    +4
    Идет долговременная атака со стороны Лучи на чистоту судейства в футболе Украины.
    Ссылка
    Orel
    online
      Orel, 16.03.2021 17:48
    +6
    Треба казати: йде атака на корупцію.
    Ссылка
    Nesenyk1
    online
      Nesenyk1, 16.03.2021 17:41
    -1
    Бывший украинский арбитр Олег Орехов, пожизненно дисквалифицированный УЕФА от работы, рассказал о методах работы тогда еще куратора судейского корпуса ФФУ Игоря Коломойского. По словам Орехова, он хотел добиться его отстранения через киевское Динамо.
    «Владельцы у нас белые и пушистые, они не могут влиять. Влияют их подчиненные. Когда в Украину пришел Пьерлуиджи Коллина, все симпатии были в сторону Динамо. Потом резко мы начали помогать Шахтеру». Это же Коллина был руководителем, не я. Сегодня Игорь Суркис сильный человек – итальянец за него. Предвидеть – это не придать. Я его не обвиняю. Он – человек, мы все слабые», — сказал Орехов.
    «Игорь Коломойский заставлял президента Динамо отстранить меня от судейства. Когда нас собрали в Одессе и обвиняли в коррупции, Коломойский был вице-президентом ФФУ и курировал судейство. Он сказал, что мы продажные, а я возразил: «Почему вы нас оскорбляете? Если верить прессе, то напротив нас сидят такие же. Но мы же этому не верим». Он назвал какой-то матч и сумму взятки, которую получил арбитр. А этот судья встал и говорит: «Там все по-другому было». После этого он не судил. Это Игорь Подушкин был».
    «Думаю, что в этой игре Металлист — Шахтер Коломойский что-то курировал. И, может, он что-то обещал Металлисту, а я это не выполнил и не сделал — не знаю. Это все за моей спиной было. Назначал же он судей.
    Нет, дело не в махинации. Суть в чем: он [Коломойский] обещает человеку, что будет справедливо. А я отменяю мяч, что несправедливо, значит, меня купил Шахтер. Но отменяю же не я, вот в чем дело. Я же не говорю, что он плохо поступил, говорю то, что очень пообещал — честное объективное судейство. И он говорит [Ярославскому], что сейчас ему назначит человека, и будет все справедливо. Наверное поэтому [я должен был ехать туда «без ног»], я же не знаю. Они же люди слова и стараются его держать, этого же нельзя отнять».
    «Видимо в этой игре, он [Коломойский] же не разговаривал со мной, кого-то попросил, чтобы поговорили со мной и было объективно. А потом звонит Ярославский, который уехал с матча, и говорит: «Кого же ты мне назначил, этот урод нас убил. Чистый мяч мы забили, могли сравнять, а эта скотина нас убила». Он, наверное, звонит тому человеку, который должен был со мной поговорить, а тот говорит, что я за полмиллиона Ринату Леонидовичу [Ахметову] продался. Вот вам и ненависть ко мне».
    «У меня когда-то был конфликт с Межейко [бывшим президентом запорожского Металлурга], и мы два года не разговаривали. Сейчас можно говорить, человека в живых нет. Валера Савченко, оператором был в киевском Динамо, после игры звонит и говорит: «Олег, а что там». К нему с пистолетом зашли, перепутали комнаты. И вместо меня хотели его пристрелить. Он еле доказал, что он — это не я. Это было в Харькове против Запорожья, а заходили запорожцы. Он мне об этом рассказал через время. А потом с Межейко встретились, и он говорит: «Извини, я был неправ, ты поступил честно». В эмоциях накручено, олигархи они ж передают возможность управлять, а под ними люди разные бывают. И в основном не всегда самые честные. Это же все махинации, деньги».
    Ранее Орехов рассказал, как по поддельному рейтингу арбитров его сделали последним и отправили судить в Первую лигу, а также о том, почему его понизили во Вторую лигу Украины после матча Металлист — Шахтер (тогда Орехов отменил гол Девича после подсказки бокового, который зафиксировал офсайд — прим. ред.).
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 16.03.2021 17:41
    -2
    ВІЙНА КЛАНІВ !!!! Як завжди закінчиться ,,НІЧИМ",крайніми будуть ВБОЛІВАЛЬНИКИ!!!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 17:37
    -2
    Не знаю, есть ли ещё такой чемпионат по футболу в мире, где противостоянию двух клубов, благодаря радикальным событиям в стране, придаётся политический окрас незрелым населением страны. Ведь именно они составляют большинство любителей футбола, но вряд ли ориентируются во всех подводных камнях современной политической обстановки в стране. Их вины нет, потому что они просто не могут знать прошлое лично, и потому пользуются штампами и мировоззрением определённых политических сил. И это навсегда в их понимании. Так что и подобные ступоры неизбежны.
    Ссылка
    Nesenyk1
    online
      Nesenyk1, 16.03.2021 17:36
    -1
    Экс-арбитр ФИФА испанец Эдуардо Итурральде Гонсалес вспомнил эпизод перед матчем Лиги Чемпионов с участием киевского "Динамо", когда его судейство пытались подкупить икрой.
    Источник: комментарий Гонсалеса газете "El Larguero de la Cadena SER", сообщает испанское издание AS.
    Дословно: "Я судил матч в Киеве через два или три года после известной истории, которая произошла с Антонио Лопесом Ньето. Меня поселили в гостинице, где комната была больше, чем весь мой дом в Испании". 
    "Там везде были банки с икрой. Даже под подушкой была банка с икрой. В холодильнике, в ванной комнате ... Я сказал своему помощнику: Ты видел, сколько здесь банок икры Да они пытаются купить нашу привязанность. Другие, наверное, эту икру забирают. Это нечестно и может быть расценено как попытка купить нас ... Ассистент Мануэль Диас Вега сказал: "То, что я хочу, они не смогут дать мне. Все остальное я смогу купить сам", - заявил Гонсалес.
    Вероятно, испанский рефери вспоминает историю перед матчем группового турнира Лиги Чемпионов в 2002 году, когда он судил игру "Динамо" - "Ньюкасл" (2:0).
    Напомним, история с шубами для испанского судьи Антонио Лопеса Ньето, о которой упоминал Итурральде Гонсалес, произошла в сентябре 1995 года. После матча Лиги Чемпионов "Динамо" - "Панатинаикос" (1:0).
    Тогда рефери признался, что представители украинского клуба предложили ему взятку в размере 30 тыс. долларов США и две норковые шубы в обмен на то, чтобы он повлиял на исход встречи.
    Ньето тогда заявил, что данное предложение ему сделал генеральный менеджер "Динамо" (в то время официальная должность Игоря Суркиса, а президентом "Динамо" в то время был Григорий Суркис. - УП).
    По результатам расследования УЕФА отстранил киевское "Динамо" от участия в турнире того сезона.
    Также на три года клуб был не допущен к турнирам под эгидой УЕФА. Игорь Суркис и генсек команды Василий  Бабийчук  были дисквалифицированы пожизненно.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.03.2021 17:32
    +1
    Все,что тут пишут, судейской мафии до фонаря.Пока СБУ с НАБУ не займутся конкретно этой ОПГ внутри УАФ вместе с павелкой и его шестерками - толку не будет. Футбольная общественность заняла выжидательную позицию, или денег ждут,как при снятии Г.М.Суркиса в 2012 году,или ждут команду с Офиса нашего гаранта... При таком наплевательском подходе к этой проблеме, павелка с его подельниками сможет еще не один год воровать деньги ФИФА и УЕФА, которые эти организации выделяют для развития нашего футбола...
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 17:32
    +2
    zelia73, 16.03.2021 17:20
    минус--значит не дк---тогда остаётся фк бомж подземный
    Горяче , как после прошлого Суперкубка в раздевалке кротов
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 16.03.2021 17:23
    +7
    Вообще не понимаю зачем приглашать таких персонажей, только идиоту не понятно, что работают ради взяток и подобного. Судейские скандалы никуда не делись. Наших рефери даже к еврокубкам не подпускают. Ну и как всегда Лучи лизнул Павелко за закон, который вообще не работает
    Ссылка
    MⱥКs⁷⁷⁷⁷
    online
      MⱥКs⁷⁷⁷⁷, 16.03.2021 17:22
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    Wildcat, 16.03.2021 16:56
    Против его прямых подопечных открыты уголовные дела
    Он сам, стал фигурантом нелицеприятного скандала с высказыванием в адрес неугодных ему личностей
    И этот мошенник рассказывает что то о честных правилах
    Ну и то, что он выгораживает павелку на которую уже в нескольких странах дела заводили и которую выгнали с ФИФА- это о многом говорит....
    ——
    Вообщем защищать этих проходимцев могут только болеющики одной команды в Украине . Догадайтесь какой ?
    Оооо голубь привет,снова унижаешься?унижайся унижайся,вечером нээсенюк тебе леденец даст в рот за это
    Ссылка
    MⱥКs⁷⁷⁷⁷
    online
      MⱥКs⁷⁷⁷⁷, 16.03.2021 17:21
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    думал что то пропустил а дыркатёров дна во главе с Жекойголуем и его подруг как всегда петуш**т а они от счастья и скулят
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 17:20
    +4
    zelia73, 16.03.2021 17:05
    тогда наверное динамо
    минус--значит не дк---тогда остаётся фк бомж подземный
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 16.03.2021 17:14
    +8
    Нескінченні суддівські скандали, докази суцільної корумпованості українського арбітражу , рівень суддів, через який нас не допускають до Європи - про які 5 років серйозного прогресу говорить шановний пан Лучі ???????? Хоча є один прогрес- в кишені Лучі - зарплата 180 тис. дол. в рік ( за 5 років 900 тис. доларів !!!!!!!!!!) . Далі буде тільки гірше.
    Ссылка
    Гудвин
      Гудвин, 16.03.2021 17:10
    -8
    Комментарий свернут. Показать
    Wildcat, 16.03.2021 17:01
    Тепло, но нет
    Хотя те тоже видимо насмотрелись и подумали « а почему нас так нельзя, на минималка»
    Фаня🌈ты тут как тут уже )ты бы так на футбол ходило на свою динамку,а не за миминетами в очереди на сайте стояло ))
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 17:05
    -8
    Wildcat, 16.03.2021 17:01
    Тепло, но нет
    Хотя те тоже видимо насмотрелись и подумали « а почему нас так нельзя, на минималка»
    тогда наверное динамо
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 17:01
    +1
    zelia73, 16.03.2021 17:00
    колос
    Тепло, но нет
    Хотя те тоже видимо насмотрелись и подумали « а почему нас так нельзя, на минималка»
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 16:52
    +19
    Лучано напомни последний матч наших арбитров в лч?
    Процесс пошел, это хорошо.
    Надеюсь выгонят с запретом посещать Украину
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 16:50
    +16
    мафиози ----- лучше тебя --не у кого не получалось---опустить украинский арбитраж----мафию рыжего---на нары
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 16:56
    +15
    Против его прямых подопечных открыты уголовные дела
    Он сам, стал фигурантом нелицеприятного скандала с высказыванием в адрес неугодных ему личностей
    И этот мошенник рассказывает что то о честных правилах
    Ну и то, что он выгораживает павелку на которую уже в нескольких странах дела заводили и которую выгнали с ФИФА- это о многом говорит....
    ——
    Вообщем защищать этих проходимцев могут только болеющики одной команды в Украине . Догадайтесь какой ?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 16:52
    +14
    сраный макаронник---сколько арбитров за 10 летнее правление вашей мафии---судили хоть более или менее важные матчи в европе---в украине все знают---бомжей судим по своим правилам--а всех остальных---что-бы бомжи выиграли
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.03.2021 16:53
    +12
    "дискредитировать украинский арбитраж, который в последние пять лет серьезно прогрессирует." Это шутка?
    А слабо просто тот позорный эпизод в матче Олимпик-ШД отправить в Европу (в 1-2 федерации) и пусть там дадут оценку действиям арбитров? А то все до одного эксперты говорят что гол, или пенальти, а этот пенсионер сидящий в Италии нам по скайпу на ахметовском канале пытается доказать иное...
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 16.03.2021 17:14
    +8
    Нескінченні суддівські скандали, докази суцільної корумпованості українського арбітражу , рівень суддів, через який нас не допускають до Європи - про які 5 років серйозного прогресу говорить шановний пан Лучі ???????? Хоча є один прогрес- в кишені Лучі - зарплата 180 тис. дол. в рік ( за 5 років 900 тис. доларів !!!!!!!!!!) . Далі буде тільки гірше.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 16.03.2021 17:23
    +7
    Вообще не понимаю зачем приглашать таких персонажей, только идиоту не понятно, что работают ради взяток и подобного. Судейские скандалы никуда не делись. Наших рефери даже к еврокубкам не подпускают. Ну и как всегда Лучи лизнул Павелко за закон, который вообще не работает
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 16:58
    +7
    макаронник мафиози---сербы румыны--словенцы судят ле и лч---а украинские судьи вашей мафии---судят лч и ле---вот ваш результат и прогресс
    Ссылка
    Orel
    online
      Orel, 16.03.2021 17:48
    +6
    Треба казати: йде атака на корупцію.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 16.03.2021 17:50
    +4
    Идет долговременная атака со стороны Лучи на чистоту судейства в футболе Украины.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 17:20
    +4
    zelia73, 16.03.2021 17:05
    тогда наверное динамо
    минус--значит не дк---тогда остаётся фк бомж подземный
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 16.03.2021 17:59
    +3
    когда вся страна видит а Лучи не видит и не хочет видить, мания величия у интальяшки с зарплатой 500тыс.$
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 16.03.2021 18:05
    +2
    Что там он прогресс за 5 лет увидел? В том что наших арбитров не берут судить матчи ЛЧ, ЛЕ, ЧМ и ЧЕ, Лиги Наций. Потому что арбитры на поле исполняют то что заказано, голы 100% отменяют, пенальти ставят там где их не должно быть, карточки раздают на лево и на право, офсайды при угловых?! Ну можно забыть о таком судействе в Европе. Такая заказуха только в УПЛ на предоплате работает, а в еврокубках такое правосудие страшным сном снится общественности.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 16.03.2021 18:03
    +2
    Orel, 16.03.2021 17:48
    Треба казати: йде атака на корупцію.
    Яка атака,кого,на кого,ради якої цілі!!! ЩОБ ПОБОРОТИ КОРУПЦІЮ,ТРЕБА ЇЇ ОЧОЛИТИ!!! Нажаль по такому принципу живуть ті хто керує Луччі і ті які зараз в опозиції.НА ЖАЛЬ!!!!
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 17:32
    +2
    zelia73, 16.03.2021 17:20
    минус--значит не дк---тогда остаётся фк бомж подземный
    Горяче , как после прошлого Суперкубка в раздевалке кротов
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 17:51
    +1
    сколько судят людей из украины лч---вот и весь прогресс
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.03.2021 17:32
    +1
    Все,что тут пишут, судейской мафии до фонаря.Пока СБУ с НАБУ не займутся конкретно этой ОПГ внутри УАФ вместе с павелкой и его шестерками - толку не будет. Футбольная общественность заняла выжидательную позицию, или денег ждут,как при снятии Г.М.Суркиса в 2012 году,или ждут команду с Офиса нашего гаранта... При таком наплевательском подходе к этой проблеме, павелка с его подельниками сможет еще не один год воровать деньги ФИФА и УЕФА, которые эти организации выделяют для развития нашего футбола...
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 17:01
    +1
    zelia73, 16.03.2021 17:00
    колос
    Тепло, но нет
    Хотя те тоже видимо насмотрелись и подумали « а почему нас так нельзя, на минималка»
    Ссылка
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