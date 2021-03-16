ФОТО УИК-ЭНДА. Куда попал мяч? Невероятный полет голкипера Челси

На уик-энде в поединке 28-го тура чемпионата Англии «Лидс» и «Челси» сыграли в нулевую ничью.

В первом тайме один из ярких эпизодов был запечатлен фотографом из-за ворот команды гостей.

Голкипер «Челси» Эдуар Менди в высоком прыжке наблюдал, как мяч врезается в перекладину после удара Тайлера Робертса.

ФОТО. Высокий полет Эдуара Менди.

Фото: Simon Davies/ProSports/Shutterstock

Видео эпизода с ударом Тайлера Робертса (с момента 00:36).