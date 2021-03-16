ФОТО УИК-ЭНДА. Куда попал мяч? Невероятный полет голкипера Челси

На уик-энде в поединке 28-го тура чемпионата Англии «Лидс» и «Челси» сыграли в нулевую ничью.
В первом тайме один из ярких эпизодов был запечатлен фотографом из-за ворот команды гостей.
Голкипер «Челси» Эдуар Менди в высоком прыжке наблюдал, как мяч врезается в перекладину после удара Тайлера Робертса.
ФОТО. Высокий полет Эдуара Менди.
Фото: Simon Davies/ProSports/Shutterstock
Видео эпизода с ударом Тайлера Робертса (с момента 00:36).
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Источник — Sport.ua
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