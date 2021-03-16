ФОТО УИК-ЭНДА. Куда попал мяч? Невероятный полет голкипера Челси

Эдуар Менди в высоком прыжке наблюдал, как мяч врезается в перекладину

  • 16.03.2021 20:14
  • 2727 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО УИК-ЭНДА. Куда попал мяч? Невероятный полет голкипера Челси
© Simon Davies/ProSports/Shutterstock. Эдуар Менди

На уик-энде в поединке 28-го тура чемпионата Англии «Лидс» и «Челси» сыграли в нулевую ничью.

В первом тайме один из ярких эпизодов был запечатлен фотографом из-за ворот команды гостей.

Голкипер «Челси» Эдуар Менди в высоком прыжке наблюдал, как мяч врезается в перекладину после удара Тайлера Робертса.

ФОТО. Высокий полет Эдуара Менди.

Фото: Simon Davies/ProSports/Shutterstock

Видео эпизода с ударом Тайлера Робертса (с момента 00:36).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Василь Острозький
    online
      Василь Острозький, 16.03.2021 20:47
    0
    Trollface, 16.03.2021 20:15
    Ему тоже интересно гол посмотреть.
    Так голу ніякого не було. Крім того, він і переправив м'яч в перекладину. Там супер-сейв))
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 16.03.2021 20:15
    0
    Ему тоже интересно гол посмотреть.
    Ссылка
    Василь Острозький
    online
      Василь Острозький, 16.03.2021 20:47
    0
    Trollface, 16.03.2021 20:15
    Ему тоже интересно гол посмотреть.
    Так голу ніякого не було. Крім того, він і переправив м'яч в перекладину. Там супер-сейв))
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 16.03.2021 20:15
    0
    Ему тоже интересно гол посмотреть.
    Ссылка
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