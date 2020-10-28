Ничья Шахтера с Интером, крутой камбэк Реала, Барселона без президента

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 октября.

1A. Дотерпели. Шахтер выстоял в матче с Интером, сыграв в безголевую ничью

Команда Луиша Каштру набрала одно очко в противостоянии с миланским клубом

1B. Реал в компенсированное время вырвал ничью у Боруссии

«Сливочные» остаются на последнем месте в группе Лиги чемпионов

2A. Зинченко на высоте. Ман Сити разгромил Марсель, Порту переиграл Олимпиакос

Английский клуб набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы

2B. Турнирная таблица. Шахтер – лидер группы смерти Лиги чемпионов

«Реал» сумел спастись в компенсированное время матча с «Боруссией» М

3. ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку

Жозеп Бартомеу покидает свой пост вместе со всем советом директоров

4A. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Всегда тяжело терять игроков перед матчами ЛЧ»

Коуч «Динамо» проведет против «Ференцвароша» 140-ю игру в Лиге чемпионов

4B. Ференцварош представил Динамо: игроки на 100 млн и владелец-миллиардер

Венгерский клуб ждет встречи с киевлянами в Лиге чемпионов

5. В погоне за мечтой. Женская сборная Украины повторно обыграла Грецию

Подопечные Натальи Зинченко теперь будут следить за конкурентками из Ирландии

6. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Топ-матчем будет «Десна» – «Заря»

7A. Шахтер готов подписать молодого вратаря Ворсклы Ризныка

Клуб может пополниться перспективным стражем ворот

7B. Источник: Ризнык заменит в сборной Бущана в ноябрьских матчах Лиги наций

Вратарь полтавской «Ворсклы» вскоре может перейти в донецкий «Шахтер»

7C. Андрей Пятов может завершить карьеру летом 2021 года

Источник сообщает, что кипер готов закончить карьеру

8A. Кто после Гвардиолы? Ман Сити имеет два варианта на случай ухода Пепа

Контракт каталонского коуча с «горожанами» истекает в конце сезона

8B. Звезды в упадке. 9 известных футболистов, играющих сейчас в низших лигах

Когда-то они были на виду, но сейчас радуют своей игрой лишь почитателей всевозможных «трясин»

9. Спарринг-партнер Усика: «Его удар нельзя сравнить по силе с ударом Чисоры»

Дэвид Аллен рассказал о подготовке украинца к бою

10. Битва Рено, Макларена и Рэйсинг Поинт, неожиданный прогресс Феррари

В нынешнем сезоне Формулы-1 еще сохранилась интрига