Турнирная таблица. Шахтер – лидер группы смерти Лиги чемпионов

«Реал» сумел спастись в компенсированное время матча с «Боруссией» М

  • 27.10.2020 23:59
  • 3769 просмотров
  • 16 комментариев
Турнирная таблица. Шахтер – лидер группы смерти Лиги чемпионов
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» стал лидером группы B в Лиге чемпионов после двух туров.

Во второй игровой день подопечные Луиша Каштру дома сыграли вничью против «Интера» (0:0), а «Реал» сумел спастись в компенсированное время матча с «Боруссией» М (2:2).

Лига чемпионов 2020/21

Результаты матчей 27 октября

  • 19:55. Локомотив – Бавария – 1:2
  • 19:55. Шахтер – Интер – 0:0
  • 22:00. Аталанта – Аякс – 2:2
  • 22:00. Атлетико – Зальцбург – 3:2
  • 22:00. Боруссия М – Реал Мадрид – 2:2
  • 22:00. Ливерпуль – Мидтьюлланд – 2:0
  • 22:00. Марсель – Манчестер Сити – 0:3
  • 22:00. Порту – Олимпиакос – 2:0

Турнирные таблицы после 2-го тура

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Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 28.10.2020 00:26
    +2
    Только со стадиона вернулся!) атмосфера так себе была, и поддержки почти не было, но главное результат и первое место в этой не простой группе!)
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 28.10.2020 00:18
    +2
    Disiny7, 28.10.2020 00:07
    Интересная группа.
    Вангую, все решится в последнем туре
    Да, только нужно заметить, для справедливости, что чтобы "группа стала интересной" Шахтеру надо было набирать очки (что, кстати, они пока и делают). Иначе была бы "пролетайская" группа (как была когда-то с тем же Реалом и, по-моему, ПСЖ)...
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 28.10.2020 00:17
    +4
    Последний раз не пропускали в лч ещё при Луческу... В 2015 году!!!!
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 28.10.2020 00:17
    +5
    Antar, 28.10.2020 00:13
    Шахтеру 2-е Победы над немцами и евровесна обеспечена, ещё и в лиге чемпионов!!!)))) все зависит от нас!
    Немцы, конечно, поудобнее соперник, чем интер, но далеко не проходной вариант
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 28.10.2020 00:17
    +6
    Фекалюк можеш поскакати дибілятко)))
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 28.10.2020 00:16
    +3
    Больше всего радует проигрыш австрияков (хотя Зальцбург весьма "зубаст")...
    Однако и у них в группе еще ничего не решено окончательно.
    Ссылка
    Antar
      Antar, 28.10.2020 00:13
    -2
    Шахтеру 2-е Победы над немцами и евровесна обеспечена, ещё и в лиге чемпионов!!!)))) все зависит от нас!
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 28.10.2020 00:11
    -1
    FACE_CONTROL, 28.10.2020 00:06
    Да, мне кажется оно у них очень горит сейчас.
    855 млн евро по маркту и ничейка
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    Disiny7
    online
      Disiny7, 28.10.2020 00:07
    +8
    Интересная группа.
    Вангую, все решится в последнем туре
    Ссылка
    Neo
      Neo, 28.10.2020 00:07
    +13
    Во "Интер" попал! Или "Реал"! В спаренном поединке будет жарко))
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 00:06
    -1
    Alex86 1, 28.10.2020 00:04
    У реала очко
    Да, мне кажется оно у них очень горит сейчас.
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 28.10.2020 00:05
    +5
    Интер очень сильно играет, уверен,что Реалу будет очень трудно с ними.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 28.10.2020 00:04
    +6
    У реала очко
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 00:02
    +3
    Первые в группе смерти, не зря гордость Украины. Теперь главное с немцами норм сыграть и кайф, они сами играют и дают играть.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 28.10.2020 00:02
    +7
    Чудес на свете не бывает, но Шахтер дарит надежду....
    Ссылка
    Neo
      Neo, 28.10.2020 00:01
    +13
    Класс! Кто бы мог подумать! "Динамо" подтягивайся!
    Ссылка
    Neo
      Neo, 28.10.2020 00:07
    +13
    Во "Интер" попал! Или "Реал"! В спаренном поединке будет жарко))
    Ссылка
    Neo
      Neo, 28.10.2020 00:01
    +13
    Класс! Кто бы мог подумать! "Динамо" подтягивайся!
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 28.10.2020 00:07
    +8
    Интересная группа.
    Вангую, все решится в последнем туре
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 28.10.2020 00:02
    +7
    Чудес на свете не бывает, но Шахтер дарит надежду....
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 28.10.2020 00:17
    +6
    Фекалюк можеш поскакати дибілятко)))
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 28.10.2020 00:04
    +6
    У реала очко
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 28.10.2020 00:17
    +5
    Antar, 28.10.2020 00:13
    Шахтеру 2-е Победы над немцами и евровесна обеспечена, ещё и в лиге чемпионов!!!)))) все зависит от нас!
    Немцы, конечно, поудобнее соперник, чем интер, но далеко не проходной вариант
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 28.10.2020 00:05
    +5
    Интер очень сильно играет, уверен,что Реалу будет очень трудно с ними.
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 28.10.2020 00:17
    +4
    Последний раз не пропускали в лч ещё при Луческу... В 2015 году!!!!
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 28.10.2020 00:16
    +3
    Больше всего радует проигрыш австрияков (хотя Зальцбург весьма "зубаст")...
    Однако и у них в группе еще ничего не решено окончательно.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 00:02
    +3
    Первые в группе смерти, не зря гордость Украины. Теперь главное с немцами норм сыграть и кайф, они сами играют и дают играть.
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 28.10.2020 00:26
    +2
    Только со стадиона вернулся!) атмосфера так себе была, и поддержки почти не было, но главное результат и первое место в этой не простой группе!)
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 28.10.2020 00:18
    +2
    Disiny7, 28.10.2020 00:07
    Интересная группа.
    Вангую, все решится в последнем туре
    Да, только нужно заметить, для справедливости, что чтобы "группа стала интересной" Шахтеру надо было набирать очки (что, кстати, они пока и делают). Иначе была бы "пролетайская" группа (как была когда-то с тем же Реалом и, по-моему, ПСЖ)...
    Ссылка
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