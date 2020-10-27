Турнирная таблица. Шахтер – лидер группы смерти Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» стал лидером группы B в Лиге чемпионов после двух туров.
Во второй игровой день подопечные Луиша Каштру дома сыграли вничью против «Интера» (0:0), а «Реал» сумел спастись в компенсированное время матча с «Боруссией» М (2:2).
Лига чемпионов 2020/21
Результаты матчей 27 октября
- 19:55. Локомотив – Бавария – 1:2
- 19:55. Шахтер – Интер – 0:0
- 22:00. Аталанта – Аякс – 2:2
- 22:00. Атлетико – Зальцбург – 3:2
- 22:00. Боруссия М – Реал Мадрид – 2:2
- 22:00. Ливерпуль – Мидтьюлланд – 2:0
- 22:00. Марсель – Манчестер Сити – 0:3
- 22:00. Порту – Олимпиакос – 2:0
Турнирные таблицы после 2-го тура
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Источник — Sport.ua
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Вангую, все решится в последнем туре
Однако и у них в группе еще ничего не решено окончательно.
Вангую, все решится в последнем туре
Вангую, все решится в последнем туре
Однако и у них в группе еще ничего не решено окончательно.
Вангую, все решится в последнем туре
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