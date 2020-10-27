Турнирная таблица. Шахтер – лидер группы смерти Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» стал лидером группы B в Лиге чемпионов после двух туров.

Во второй игровой день подопечные Луиша Каштру дома сыграли вничью против «Интера» (0:0), а «Реал» сумел спастись в компенсированное время матча с «Боруссией» М (2:2).

Лига чемпионов 2020/21

Результаты матчей 27 октября

19:55. Локомотив – Бавария – 1:2

– 1:2 19:55. Шахтер – Интер – 0:0

22:00. Аталанта – Аякс – 2:2

22:00. Атлетико – Зальцбург – 3:2

– Зальцбург – 3:2 22:00. Боруссия М – Реал Мадрид – 2:2

22:00. Ливерпуль – Мидтьюлланд – 2:0

– Мидтьюлланд – 2:0 22:00. Марсель – Манчестер Сити – 0:3

– 0:3 22:00. Порту – Олимпиакос – 2:0

Турнирные таблицы после 2-го тура