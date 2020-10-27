Шахтер Донецк
0 : 0
Интер Милан
27.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дотерпели. Шахтер выстоял в матче с Интером, сыграв в безголевую ничью

Команда Луиша Каштру набрала одно очко в противостоянии с миланским клубом

  • 27.10.2020 21:49
  • 5142 просмотра
  • 94 комментария
Дотерпели. Шахтер выстоял в матче с Интером, сыграв в безголевую ничью
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Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.

«Шахтер» – «Интер» – 0:0

Алессандро Бастони (32), Артуро Видаль (64)

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Додо, Виктор Корниенко, Давид Хочолава (Николай Матвиенко, 62), Майкон, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Ромеро Марлос (Алан Патрик, 88), Дентиньо.

«Интер»: Самир Ханданович, Данило Д'Амброзио (Маттео Дармиан, 79), Ашраф Хакими, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Эшли Янг (Андреа Пинамонти, 85), Артуро Видаль (Кристиан Эриксен, 79), Марсело Брозович, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (Иван Перишич, 72), Ромелу Лукаку.

Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

ШАХТЕР - ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    avtv5555
      avtv5555, 27.10.2020 21:57
    0
    Шахтер сыграл правильно, пусть это и автобус. но это гораздо лучше, чем зрелищный футбол и баранка в итоге. Главное что есть 4 очка.
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    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 21:57
    0
    Evil, 27.10.2020 21:56
    Однокалиточные 1000 автобусные терпилы - все что нужно знать про кротодырку
    Ну да, не пропустили 7 или 8, как ты скудоумный хотел
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    elcomendante
      elcomendante, 27.10.2020 21:57
    0
    Матч показал, что Тайсон - это самое слабое звено! Раньше небыло заметно, потому что, не с кем было сравнивать. Сейчас же очень видно, что человек, просто тормозит контры. Получит мячь и сразу назад отдает, тогда, когда есть варианты дать вперед. Нравиться, что молодняк Шахты, так не делает не леняться, а ищут возможности дать вперед. Тете, наверное после реала слишком поверил в себя. Слишком самонадеянно играл. Постоянно шел в обводки ненужные и терял мяч.. А где нужно было попробовать обвести (про момент в штрафной), он давал пас. Порадовал Бондарь и Матвиенко. При небольшом росте, они на столько хорошо позиционно играли, что разница в росте с рослыми игроками Интера, они не сильно и наблюдались
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    Omen
      Omen, 27.10.2020 21:57
    0
    vishu, 27.10.2020 21:53
    Донецькі автобусники втримали очечко недоторканим, хоча то цілий поїзд був, у окремих епізодах грали в 6 захисників, то було помітно по лінії захисту
    Реваншу не вийшло, але очко є і то добре
    По грі, то дно страшне, особливо другий тайм, ще повезло що Інтер фізично дуже підсів. У першому таймі відскочили страшне, мали, знову-таки, штук 5 отримувати. І пеналь був на Лукаку, тримав руками цього чорного шкафа наш
    Ты что из той неадекватной гопоты киевской? Пойди лучше под стадион ДК покричи. что бы убрали уже этого Луческу....
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 21:57
    0
    Трубину спасибо за ничью в первую очередь, респект!
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    Ilya
    online
      Ilya , 27.10.2020 21:57
    0
    Сергей 1, 27.10.2020 21:56
    Наконец мы увидели супер автобус от Копанки Всю игру отбивались как могли, ущербные.
    Господи, какие вы жалкие )
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    JekFunny
    online
      JekFunny, 27.10.2020 21:57
    -1
    AdvocatusDei, 27.10.2020 21:55
    Норм , не думал что Каштру гибкий тренер
    Забираю свои слова назад
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    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 21:57
    0
    Vytas Meskauskas, 27.10.2020 21:52
    Играли слабо но очко добыли , продолжаем за выход из группы. Но игру надо менять на более агрессивную атакующую с прессингом хоть каким то.
    прессинг против таких команд самоубийство, но было пару хороших моментов которые нужно было лучше играть, был один выход 4 в 2, и момент с Тете когда Янг обрезался. Те моменты что имели, плохо реализовали.
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    Husgvarna
      Husgvarna, 27.10.2020 21:57
    -1
    Що ще потрібно було, глядачі є, у себе дома гра, чого не вигравати. С початку матча було видно що на нічєйку катають, убого якось.
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    Lvetal12345
      Lvetal12345, 27.10.2020 21:57
    -1
    Интер машина!!!
    Одна из самых сильных и сбалансированных команд в этой лиге чемпионов,но Шахтер как всегда красавцы
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    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 27.10.2020 21:57
    0
    Александр Шевченко, 27.10.2020 21:53
    Шото не видно было сегодня дыныка шлюхтера, типичный фул поезд возле своих ворот, принес им очече, или сберегли свое очече.
    Ваше очече всегда порвано. Будем смешно если вы даже очко с Ференцварошем не возьмете
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    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 21:56
    +1
    Сергей 1, 27.10.2020 21:56
    Наконец мы увидели супер автобус от Копанки Всю игру отбивались как могли, ущербные.
    Гей.. ты бы шёл нах..
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    lcdh44444
      lcdh44444, 27.10.2020 21:56
    +1
    Александр Шевченко, 27.10.2020 21:53
    Шото не видно было сегодня дыныка шлюхтера, типичный фул поезд возле своих ворот, принес им очече, или сберегли свое очече.
    иди за женой-шлюхой следи)))) Какк же так, что сосёт ? )))
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 27.10.2020 21:56
    0
    Автобус рулит! Молодцы кроты. Лучше автобусом 0-0, чем вкусный футбол и 0-5.
    Ссылка
    Evil
      Evil, 27.10.2020 21:56
    -2
    Однокалиточные 1000 автобусные терпилы - все что нужно знать про кротодырку
    Ссылка
    Faboth Dangerous
    online
      Faboth Dangerous, 27.10.2020 21:56
    0
    Даже очень неплохо, поздравляю Шахтёр.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 27.10.2020 21:56
    0
    romanchik.8408, 27.10.2020 21:54
    Дырявый петушок ты вновь здесь)!!?
    Здрисни за гаражі
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 21:56
    0
    Alehandro, 27.10.2020 21:54
    Эх, если б Тете оказался порасторопнее в моменте, когда Янг обрезался перед воротами...
    Да, тоже вспоминаю.. нужно было лупить с ходу
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 27.10.2020 21:56
    -1
    Наконец мы увидели супер автобус от Копанки Всю игру отбивались как могли, ущербные.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.10.2020 21:56
    0
    Александр Шевченко, 27.10.2020 21:53
    Шото не видно было сегодня дыныка шлюхтера, типичный фул поезд возле своих ворот, принес им очече, или сберегли свое очече.
    🤐🤐🤐🤐🤐
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 21:51
    +12
    Мы лидеры группы, двигаемся дальше.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.10.2020 21:51
    +10
    Поздравляю шахту с автобусом, очко еще пригодится очень может! Не сарказмъ даже.
    Болельщик ДК.
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    dnk-msk
      dnk-msk, 27.10.2020 21:51
    +10
    С победой!
    Да, Шахте явно повезло, но кого это уже волнует!
    Трубин красава, судейка был лоялен, отработали до конца!
    4 очка в такой группе после 2х матчей, с такими командами! Огонь!
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    Nemiroff
    online
      Nemiroff, 27.10.2020 21:52
    +9
    4 очка в играх с Интером и Реалом - очень не плохо. Молодцы. Продолжайте в том же духе!
    Ссылка
    Tsetsur
    online
      Tsetsur, 27.10.2020 21:52
    +9
    Трубин, просто красень! !Шахтер молодцы
    Ссылка
    Omen
      Omen, 27.10.2020 21:51
    +8
    Хух, отскочили конечно! Неудобный сильно Интер для Шахтера! Но все одно молодцы, старались!
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 27.10.2020 21:52
    +7
    И так молодцы.Кто розчитывал на 4 очка с Реалом и Интером?????!!!!!!
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 21:51
    +6
    Мои соболезнования хейтерам Шахтера...Шахтер с заслуженной ничьей.....Идём дальше..
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 27.10.2020 21:54
    +5
    Александр Шевченко, 27.10.2020 21:53
    Шото не видно было сегодня дыныка шлюхтера, типичный фул поезд возле своих ворот, принес им очече, или сберегли свое очече.
    А Динамо сберегло свое очко с Юве?
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 27.10.2020 21:52
    +5
    Отскочили,с таким Интером ещё нормально,он сейчас явно сильнее Юве
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 27.10.2020 21:52
    +5
    В обороне было все почти хорошо . Но с атакой полная беда . Но 4 очка после двух туров и это против Реала и Интера . Отличный результат
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    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 27.10.2020 21:51
    +5
    Всё-таки Интер самая неудобная команда для Шахтера!!! Ничейка сегодня с уровня победы!!! Ээх ещё бы +6 с Боруссией!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 27.10.2020 21:51
    +5
    Друзья, давайте будем откровенны, отличный результат против такого мотивированного соперника. Шахтер сыграл строго в обороне, но в атаке много создать не получилось. Молодцы парни
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 27.10.2020 21:51
    +5
    Браво))) Провальный первый и отличный второй тайм. Интер во втором тайме вообще ничего не показал. 2 матча с Реалом и Интером и мы лидеры группы))) Фантастика.
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 27.10.2020 21:51
    +5
    Всі ті хто критикує сьогодні Шахтар, дивіться в турнірну таблицю
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 27.10.2020 21:50
    +5
    Гра суцільний валідол.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 27.10.2020 21:55
    +4
    Не ну повезло конечно
    Но кто это вспомнит
    А после игр с Реалом с Интером быть на первом месте - дорогого стоит
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 27.10.2020 21:52
    +4
    Теоретически 3 очка хватит как минимум для лигы европы
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 27.10.2020 21:51
    +4
    Класний матч. Отак треба було грати і в ЛЄ.
    Емоційно)
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 27.10.2020 21:51
    +4
    Лучше чем прошлое противостояние. Тайсона пора отпускать. Тяжелый матч
    Ссылка
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