Дотерпели. Шахтер выстоял в матче с Интером, сыграв в безголевую ничью

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Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.
«Шахтер» – «Интер» – 0:0
Алессандро Бастони (32), Артуро Видаль (64)
«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Додо, Виктор Корниенко, Давид Хочолава (Николай Матвиенко, 62), Майкон, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Ромеро Марлос (Алан Патрик, 88), Дентиньо.
«Интер»: Самир Ханданович, Данило Д'Амброзио (Маттео Дармиан, 79), Ашраф Хакими, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Эшли Янг (Андреа Пинамонти, 85), Артуро Видаль (Кристиан Эриксен, 79), Марсело Брозович, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (Иван Перишич, 72), Ромелу Лукаку.
Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)
НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)
Валерий Василенко, Sport.ua
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Реваншу не вийшло, але очко є і то добре
По грі, то дно страшне, особливо другий тайм, ще повезло що Інтер фізично дуже підсів. У першому таймі відскочили страшне, мали, знову-таки, штук 5 отримувати. І пеналь був на Лукаку, тримав руками цього чорного шкафа наш
Забираю свои слова назад
Одна из самых сильных и сбалансированных команд в этой лиге чемпионов,но Шахтер как всегда красавцы
Болельщик ДК.
Да, Шахте явно повезло, но кого это уже волнует!
Трубин красава, судейка был лоялен, отработали до конца!
4 очка в такой группе после 2х матчей, с такими командами! Огонь!
Но кто это вспомнит
А после игр с Реалом с Интером быть на первом месте - дорогого стоит
Емоційно)
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