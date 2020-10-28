Луиш КАШТРУ: «Нам непросто. Вирус атаковал огромное количество игроков»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о выполненной установке и ничьей с «Интером» (0:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов

– В какой момент вы решили, что с «Интером» сыграет тот же состав, что и в Мадриде?

– Сразу после матча в Мадриде. В футболе мы должны всегда быть справедливыми, оценивать определенные действия игроков и, конечно, поощрять их за это. Одно дело – поставить тот же состав, другое – показать точно такую же игру. Ни в коем случае это не было реально на этот матч, потому что «Реал» и «Интер» – совершенно разные команды с отличающимся футболом. Нам нужно было перекрывать самые сильные стороны «Интера», что, в принципе, удавалось. Отвечая на ваш вопрос, я знал: если ничего страшного не произойдет до матча, мы выпустим тот же состав, возможно, с одним-двумя изменениями. Было очень важно показать снова сплоченную командную игру, как мы уже это делали в Мадриде. К счастью, ничего не пришлось экстренно менять, все были доступны и готовы к поединку, поэтому я выпустил тех же игроков.

– Виктор Прокопенко говорил: «Не ищите логики в футболе». Я специально сравнил статистику проигрышного матча и сегодняшнего, и она практически одинаковая – 43% владения мячом тогда и сейчас, удары – 13:5 тогда и 11:4 сейчас. Но результат тогда был абсолютно неприемлем для «Шахтера», сейчас – наоборот. В чем по-вашему такая схожесть статистики и такое расхождение итоговых результатов?

– Да, результаты совершенно разные. Это проистекало из того, как мы действовали при нашей обороне. Возможно, в предыдущем матче с «Интером» не так правильно защищались. Сейчас было очень важно закрыть связи с Лукаку и Мартинесом. У «Интера» чаще всего идет пас на фланг, а оттуда – передача в центр на одного из нападающих, который отдает пас на полузащитников, те забегают в штрафную и создают опасные моменты. Мы старались отрезать любые линии передач с флангов на обоих форвардов. Также мы не прессинговали очень высоко. Наш оборонительный блок располагался чуть ниже, и это позволяло нам выжидать правильный момент, когда команда отправлялась в прессинг.

На предматчевой пресс-конференции я говорил, что всегда нужно смотреть на то, что произошло раньше, и исправлять свои ошибки. Даже если мы столкнулись с такими сложностями в том поединке, все равно нужно было встать, поднять головы, понять свои ошибки и исправить их. Конечно, в полуфинале Лиги Европы мы пережили момент большого разочарования. Но мы прекрасно знали: если «Интер» попадется нам еще раз, мы должны будем с ними играть лучше. Конечно, сегодня мы не смогли провести слишком хороших атак – несколько раз добирались до ворот соперника, но это давалось очень сложно.

Возможно, результат таков благодаря нашим правильным действиям в обороне. Очень важно было найти эту иерархию, отдавать приоритет либо атаке, либо защите. Как вы понимаете, мы отдали приоритет обороне. Не стоит забывать, что «Интер» – одна из лучших команд в мире, у нее фантастическая атака, и любому сопернику будет очень тяжело с «нерадзурри». Динамика сегодня была очень сложна, но мы по крайней мере старались ее построить, и она сработала. Я всегда говорю футболистам: если не получается победить, важно по крайней мере не проиграть.

– Ничья с «Интером», победа над «Реалом»: сможет ли «Шахтер» держать такой темп весь групповой этап? Команда может выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов?

– На самом деле «Шахтер» сейчас переживает очень непростой момент. Во-первых, много матчей подряд с минимальными паузами между ними, игрокам сложно восстанавливаться и готовиться к следующему поединку. Достаточно посмотреть, что мы закончили прошлый сезон и буквально через три дня начали новый. Это очень жесткие условия. По крайней мере неделю-две нужно было для того, чтобы ребята физически смогли лучше восстановиться. Понятно, что были компромиссы – сборные, Суперкубок… И календарь УПЛ, к сожалению, не позволил нам взять дни для отпуска или просто отдыха.

Да, мы начали этот сезон с не самыми успешными играми во внутреннем чемпионате, но сейчас «Шахтер» показывает себя намного лучше. Команда больше может вместе, скажем так, футбол более качественный, и мы надеемся, что будем идти по тому же правильному пути. Как я говорил не раз, в футболе все происходит очень внезапно. Вирус атаковал огромное количество игроков – все это дается очень непросто. Довольно сложно было следовать нашему планированию, которое было у меня в голове еще в начале этого года, поэтому приходилось больше реагировать, а не действовать по плану. В любом случае, сейчас вроде бы получается лучше, и мы надеемся продолжать в том же духе.

– Кто у вас теперь голкипер номер один?

– Сегодня был Трубин.

– Хотелось бы узнать ваше мнение по центральным защитникам. Давид Хочолава и Валерий Бондарь провели разные матчи – в Мадриде и сегодня. Было много брака в передачах и при выходе из обороны.

– Как в Мадриде, так и сегодня они сыграли фантастически – у меня нет для них плохих слов. Они выполнили установку на игру: держали нашу линию обороны высоко, не садились раньше времени, а это была очень важная установка в стратегии на матч. Это что касается поединка с «Интером». «Реал» открывал нам больше зон, было намного больше опций для начала нашей атаки, и там парни тоже действовали очень и очень правильно. Да, сегодня ошибались больше, но это потому, что «Интер» заставлял нас ошибаться. Если посмотреть на таких нападающих, как Лукаку и Мартинес, я могу только быть доволен тем, как Хочолава и Бондарь смогли им сегодня противостоять, не дали забить ни одного мяча в наши ворота. Так что я поздравляю и их, и абсолютно всю нашу команду с отличной игрой.