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27.10.2020 19:55   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Команда Луиша Каштру попытается взять реванш за разгром двухмесячной давности

  • 26.10.2020 13:19
  • 987 просмотров
  • 3 комментария
Шахтер – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 27 октября, донецкий «Шахтер» в Киеве на НСК «Олимпийский» сыграет против миланского «Интера» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

На прошлой неделе команде Луиша Каштру удалось сотворить настоящую сенсацию и обыграть в Мадриде «Реал» со счетом 3:2. «Горняки», которые были представлены в ослабленном составе в связи со вспышкой коронавируса в клубе, в первом тайме забили фаворитам три безответных мяча.

Во втором тайме испанцы усилиями Луки Модрича и Винисиуса Жуниора сумели сократить разрыв в счете до минимального, а на последних минутах поединка драматизм зашкаливал: «Реал» забил третий мяч в ворота молодого Анатолия Трубина, но к счастью, после просмотра видеоповтора арбитр не засчитал гол Вальверде из-за офсайда у того же Винисиуса.

Героем поединка в Мадриде стал бразильский хавбек «Шахтера» Тете, который поучаствовал во всех трех голах, но из-за автогола Рафаэля Варана записал в свой актив только 1+1. Впрочем, это не помешало Тете получить признание как лучший игрок матча.

И если еще неделю назад «Шахтеру» давали шансы максимум побороться за третье место и прогнозировали в лучшем случае вылет в Лигу Европы, то сейчас именно украинский клуб лидирует в турнирной таблице группы В. Это стало возможным благодаря ничьей «Интера» и «Боруссии» Менхенгладбах (2:2) в параллельном матче.

Может помочь «Шахтеру» остаться на первом месте после второго тура не только поддержка украинских болельщиков, но и дополнительная мотивация. Чемпионы Украины попытаются взять реванш у вице-чемпионов Италии за разгромное поражение в полуфинале минувшего розыгрыша Лиги Европы (0:5). С того времени прошло лишь два месяца, так что неприятное послевкусие еще не прошло до конца у фанов «Шахтера».

Но к предстоящему поединку игроки и тренерский штаб донецкого клуба подходят не в слишком хорошем настроении. А все потому, что в минувшем туре чемпионата Украины «Шахтер» в очередной раз потерял очки, в этот раз подопечным Каштру не удалось обыграть «Ворсклу» (1:1). Отставание от киевского «Динамо» в турнирной таблице увеличилось до четырех очков, и если дела и дальше пойдут подобным образом, то в группу Лиги чемпионов дончанам придется прорываться сквозь барьер квалификации.

«Интеру» же удалось выиграть последний матч всухую, забив два безответных мяча в ворота «Дженоа». В турнирной таблице команда Антонио Конте занимает четвертое место и отстает от принципиального соперника, «Милана», который выдал лучший старт среди клубов из топ-5 лиг. Но есть и хорошая новость: «Ювентус», который последнее десятилетие единолично доминирует в Серии А, имеет еще на очко меньше – девять пунктов после пяти туров.

Для «Шахтера» хорошей новостью является то, что Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик и Николай Матвиенко уже вылечились от коронавируса и сыграли против «Ворсклы» в субботу, выйдя на замену во втором тайме. Также в общей группе занимаются Сергей Болбат и Андрей Пятов. Так что Луиш Каштру сможет обновить состав, выпустив на поле опытных исполнителей.

Букмекеры продолжают считать «Шахтер» аутсайдером, но позитивная динамика уже есть: коэффициент на возможный успех украинского клуба не такой уж и заоблачный. Будем надеяться, что «горняки» смогут набрать очки в свою копилку, а вместе с тем и в таблицу коэффициентов УЕФА, благодаря чему останутся во главе турнирной таблицы своей группы смерти.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо, Майкон, Соломон, Патрик, Марлос, Тете, Дентиньо.

«Интер»: Ханда́нович – Бастони, Де Врей, Д'Амброзио, Коларов, Видаль, Брозович, Хакими, Барелла, Мартинес, Лукаку.

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27 октября, вторник

«Шахтер» – «Интер»
Киев. НСК «Олимпийский». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1» и видеосервисе MEGOGO
ШАХТЕР — ИНТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 26.10.2020 13:59
    0
    2:2 чи 2:3
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:45
    0
    Так само як і спорт уа, прогнозую 1:1.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:40
    0
    Гадаю, що цього разу виграти не вдасться, бо гравці вже занадто втомлені та знекровлені. Але за нічию треба боротися до кінця, бо група дуже сильна і втрачати очки вдома не варто. Можливо, до виїзного матчу з Інтером Шахтар вже набере свої кращі кондиції і там можна буде розраховувати на щось подібне, що сталося в Мадриді.
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 26.10.2020 13:59
    0
    2:2 чи 2:3
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:45
    0
    Так само як і спорт уа, прогнозую 1:1.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:40
    0
    Гадаю, що цього разу виграти не вдасться, бо гравці вже занадто втомлені та знекровлені. Але за нічию треба боротися до кінця, бо група дуже сильна і втрачати очки вдома не варто. Можливо, до виїзного матчу з Інтером Шахтар вже набере свої кращі кондиції і там можна буде розраховувати на щось подібне, що сталося в Мадриді.
    Ссылка
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