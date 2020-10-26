Во вторник, 27 октября, донецкий «Шахтер» в Киеве на НСК «Олимпийский» сыграет против миланского «Интера» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

На прошлой неделе команде Луиша Каштру удалось сотворить настоящую сенсацию и обыграть в Мадриде «Реал» со счетом 3:2. «Горняки», которые были представлены в ослабленном составе в связи со вспышкой коронавируса в клубе, в первом тайме забили фаворитам три безответных мяча.

Во втором тайме испанцы усилиями Луки Модрича и Винисиуса Жуниора сумели сократить разрыв в счете до минимального, а на последних минутах поединка драматизм зашкаливал: «Реал» забил третий мяч в ворота молодого Анатолия Трубина, но к счастью, после просмотра видеоповтора арбитр не засчитал гол Вальверде из-за офсайда у того же Винисиуса.

Героем поединка в Мадриде стал бразильский хавбек «Шахтера» Тете, который поучаствовал во всех трех голах, но из-за автогола Рафаэля Варана записал в свой актив только 1+1. Впрочем, это не помешало Тете получить признание как лучший игрок матча.

И если еще неделю назад «Шахтеру» давали шансы максимум побороться за третье место и прогнозировали в лучшем случае вылет в Лигу Европы, то сейчас именно украинский клуб лидирует в турнирной таблице группы В. Это стало возможным благодаря ничьей «Интера» и «Боруссии» Менхенгладбах (2:2) в параллельном матче.

Может помочь «Шахтеру» остаться на первом месте после второго тура не только поддержка украинских болельщиков, но и дополнительная мотивация. Чемпионы Украины попытаются взять реванш у вице-чемпионов Италии за разгромное поражение в полуфинале минувшего розыгрыша Лиги Европы (0:5). С того времени прошло лишь два месяца, так что неприятное послевкусие еще не прошло до конца у фанов «Шахтера».

Но к предстоящему поединку игроки и тренерский штаб донецкого клуба подходят не в слишком хорошем настроении. А все потому, что в минувшем туре чемпионата Украины «Шахтер» в очередной раз потерял очки, в этот раз подопечным Каштру не удалось обыграть «Ворсклу» (1:1). Отставание от киевского «Динамо» в турнирной таблице увеличилось до четырех очков, и если дела и дальше пойдут подобным образом, то в группу Лиги чемпионов дончанам придется прорываться сквозь барьер квалификации.

«Интеру» же удалось выиграть последний матч всухую, забив два безответных мяча в ворота «Дженоа». В турнирной таблице команда Антонио Конте занимает четвертое место и отстает от принципиального соперника, «Милана», который выдал лучший старт среди клубов из топ-5 лиг. Но есть и хорошая новость: «Ювентус», который последнее десятилетие единолично доминирует в Серии А, имеет еще на очко меньше – девять пунктов после пяти туров.

Для «Шахтера» хорошей новостью является то, что Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик и Николай Матвиенко уже вылечились от коронавируса и сыграли против «Ворсклы» в субботу, выйдя на замену во втором тайме. Также в общей группе занимаются Сергей Болбат и Андрей Пятов. Так что Луиш Каштру сможет обновить состав, выпустив на поле опытных исполнителей.

Букмекеры продолжают считать «Шахтер» аутсайдером, но позитивная динамика уже есть: коэффициент на возможный успех украинского клуба не такой уж и заоблачный. Будем надеяться, что «горняки» смогут набрать очки в свою копилку, а вместе с тем и в таблицу коэффициентов УЕФА, благодаря чему останутся во главе турнирной таблицы своей группы смерти.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо, Майкон, Соломон, Патрик, Марлос, Тете, Дентиньо.

«Интер»: Ханда́нович – Бастони, Де Врей, Д'Амброзио, Коларов, Видаль, Брозович, Хакими, Барелла, Мартинес, Лукаку.

27 октября, вторник