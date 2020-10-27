Шахтер Донецк
0 : 0
Интер Милан
27.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Интер – 0:0. Выстояли против фаворита. Видеобзор матча

Смотрите лучшие фрагменты матча Лиги чемпионов

  • 27.10.2020 21:54
  • 19253 просмотра
  • 3 комментария
Шахтер – Интер – 0:0. Выстояли против фаворита. Видеобзор матча
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 27-го октября, состоялся поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» расписал мировую с миланским «Интером».

Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.

«Шахтер» – «Интер» – 0:0

Обзор матча

Удар Бареллы в перекладину, 17 минута

Опасный удар Лукаку после углового, 22 минута 

Удар Лукаку со штрафного в перекладину, 42 минута 

Лучшие моменты первого тайма

Выстрел Брозовича из-за штрафной, 55 минута 

Лучшие моменты второго тайма

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 27.10.2020 21:55
    +2
    Ну что, к концу матча Тайсон создал 5 опасных улыбок. Ему ещё и капитанскую передали...
    Выстояли, поздравляю, но 2 матч с такой тактикой уже не пройдёт на фарте, надо придумывать что-то новое
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 21:50
    +1
    Мои соболезнования хейтерам Шахтера.....
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    Newvlad
    online
      Newvlad, 27.10.2020 20:50
    +3
    Неужели благодаря дикому фарту ничего здесь не увидим? Но мой прогноз тотал матча больше 1,5. Посмотрим.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 27.10.2020 20:50
    +3
    Неужели благодаря дикому фарту ничего здесь не увидим? Но мой прогноз тотал матча больше 1,5. Посмотрим.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 27.10.2020 21:55
    +2
    Ну что, к концу матча Тайсон создал 5 опасных улыбок. Ему ещё и капитанскую передали...
    Выстояли, поздравляю, но 2 матч с такой тактикой уже не пройдёт на фарте, надо придумывать что-то новое
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 21:50
    +1
    Мои соболезнования хейтерам Шахтера.....
    Ссылка
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