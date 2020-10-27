Шахтер – Интер – 0:0. Выстояли против фаворита. Видеобзор матча

Во вторник, 27-го октября, состоялся поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» расписал мировую с миланским «Интером».
Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.
«Шахтер» – «Интер» – 0:0
Обзор матча
Удар Бареллы в перекладину, 17 минута
Опасный удар Лукаку после углового, 22 минута
Удар Лукаку со штрафного в перекладину, 42 минута
Лучшие моменты первого тайма
Выстрел Брозовича из-за штрафной, 55 минута
Лучшие моменты второго тайма
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Источник — Sport.ua
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Выстояли, поздравляю, но 2 матч с такой тактикой уже не пройдёт на фарте, надо придумывать что-то новое
Выстояли, поздравляю, но 2 матч с такой тактикой уже не пройдёт на фарте, надо придумывать что-то новое
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