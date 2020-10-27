Источник: Ризнык заменит в сборной Бущана в ноябрьских матчах Лиги наций

Вратарь полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык будет довызван на матчи сборной Украины в Лиге наций.
Он заменит Георгия Бущана, который не сможет помочь команде Андрея Шевченко. Дело в том, что голкипер «Динамо» заразился коронавирусом.
Сборная Украины в ноябре проведет выездные поединки Лиги наций против Германии и Швейцарии (14 и 17 ноября соответственно).
Ранее появилась информация, что Ризнык вскоре может перейти из «Ворсклы» в донецкий «Шахтер».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбольный формат
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.