Источник: Ризнык заменит в сборной Бущана в ноябрьских матчах Лиги наций

Вратарь полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык будет довызван на матчи сборной Украины в Лиге наций.

Он заменит Георгия Бущана, который не сможет помочь команде Андрея Шевченко. Дело в том, что голкипер «Динамо» заразился коронавирусом.

Сборная Украины в ноябре проведет выездные поединки Лиги наций против Германии и Швейцарии (14 и 17 ноября соответственно).

Ранее появилась информация, что Ризнык вскоре может перейти из «Ворсклы» в донецкий «Шахтер».