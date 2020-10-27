Шахтер готов подписать молодого вратаря Ворсклы Ризныка

Клуб может пополниться перспективным стражем ворот

  • 27.10.2020 10:05
  • 2577 просмотров
  • 15 комментариев
Шахтер готов подписать молодого вратаря Ворсклы Ризныка
© vorskla.com.ua

По информации передачи Футбольный формат, «Шахтер» вскоре может объявить о подписании контракта с вратарем «Ворсклы» Дмитрием Ризныком.

Стороны могут оформить предварительный договор, а страж ворот продолжит выступления в составе полтавской команды.

21-летний Ризнык является основным вратарем «Ворсклы». В УПЛ провел 21 матч, а также 4 раза выходил в играх Кубка Украины.

По данным transfermarkt, стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро, а его контракт истекает в 2024 году.

Ранее появилась информация о том, что летом карьеру может завершить основной вратарь «Шахтера» Андрей Пятов. Его сменщиком сейчас является молодой Анатолий Трубин.

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Источник — Футбольный формат

(12 голосов)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 11:11
    0
    dd dent, 27.10.2020 10:49
    Тогда да, а сейчас как-то стоит что есть что нет, реально нереальный шанс выпал стать # 1, но он им что-то явно не торопиться пользоваться, а там задвинут что уже не вылезешь если ставку решат не делать на него
    та молодой он, 19 лет.. для вратаря вообще смешной возраст, вот Бущан в 26 играть начал))
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 27.10.2020 11:07
    0
    sahka1981, 27.10.2020 10:16
    Что там суетиться? Если ДК даст миллион, ШД с легкостью два...
    Значит в Трубина не верят.
    В Шевченко не верят, Пятов после Евро закончит.
    Должен быть еще один как минимум с опытом вратарь.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 27.10.2020 10:50
    +1
    JekFunny, 27.10.2020 10:13
    Динамо , подсуетиться тоже может
    Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
    Его удивительным образом практически все устраивает, скорее всего суркс пока сказал что подождём с трансферами и воду не баламутят просто
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 27.10.2020 10:49
    0
    AdvocatusDei, 27.10.2020 10:41
    поначалу мне Трубин нравился, еще в прошлом году его в ставили в контрольных матчах.. но что то пока не хватает ему уверенности
    Тогда да, а сейчас как-то стоит что есть что нет, реально нереальный шанс выпал стать # 1, но он им что-то явно не торопиться пользоваться, а там задвинут что уже не вылезешь если ставку решат не делать на него
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.10.2020 10:47
    0
    Ещё бы защитника центрального. Глянуть в Ворскле, Заре или Десне, может ещё в Днепре 1. Может есть там кто-то. Я бы взял длинноногого шланга Альюна из Ворсклы, но он не украинец, а на этой позиции нужны украинцы
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 10:41
    0
    Alex86 1, 27.10.2020 10:33
    ему б еще на выходах подтянутся и вполне мб быть вратарь на долгие годы, а вот у вас лажа пока что, молодой нулячий какой-то где доводилось видеть, а пятов видимо таки скоро на пенсию
    поначалу мне Трубин нравился, еще в прошлом году его в ставили в контрольных матчах.. но что то пока не хватает ему уверенности
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 27.10.2020 10:35
    +5
    А потім нарікають, що український чемпіонат слабкий. Як тільки з'являється перспективний пацан його відразу перетягують в гранд. Якщо раніше були чотири гранда і вони підтримували чемпіонат і європейський рейтинг на хорошому рівні, то зараз він перетворився на турнір двох, що природно позначається і на рівні чемпіонату, і на європейському рейтингу.
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    Alex86 1
      Alex86 1, 27.10.2020 10:33
    +4
    AdvocatusDei, 27.10.2020 10:18
    у вас бущан молод и хорош
    ему б еще на выходах подтянутся и вполне мб быть вратарь на долгие годы, а вот у вас лажа пока что, молодой нулячий какой-то где доводилось видеть, а пятов видимо таки скоро на пенсию
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    Saxon1919
    online
      Saxon1919, 27.10.2020 10:29
    +4
    Если это достоверная инфа, то "Ворскле" нужно не продешевить, выставить как минимум 1.5млн американских рублей за талантливого воротника.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 10:18
    +1
    JekFunny, 27.10.2020 10:13
    Динамо , подсуетиться тоже может
    Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
    у вас бущан молод и хорош
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    serge_kr
    online
      serge_kr, 27.10.2020 10:17
    +2
    по стопам Пятова, который в свое время тоже перешел из Ворсклы
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    sahka1981
      sahka1981, 27.10.2020 10:16
    0
    JekFunny, 27.10.2020 10:13
    Динамо , подсуетиться тоже может
    Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
    Что там суетиться? Если ДК даст миллион, ШД с легкостью два...
    Значит в Трубина не верят.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 10:16
    0
    Все подписан, зимой у нас!
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 27.10.2020 10:14
    +3
    JekFunny, 27.10.2020 10:13
    Динамо , подсуетиться тоже может
    Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
    А зачем ДК вратарь?
    Защита нужна, опорник и форвард
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 27.10.2020 10:13
    +1
    Динамо , подсуетиться тоже может
    Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 27.10.2020 10:35
    +5
    А потім нарікають, що український чемпіонат слабкий. Як тільки з'являється перспективний пацан його відразу перетягують в гранд. Якщо раніше були чотири гранда і вони підтримували чемпіонат і європейський рейтинг на хорошому рівні, то зараз він перетворився на турнір двох, що природно позначається і на рівні чемпіонату, і на європейському рейтингу.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.10.2020 10:33
    +4
    AdvocatusDei, 27.10.2020 10:18
    у вас бущан молод и хорош
    ему б еще на выходах подтянутся и вполне мб быть вратарь на долгие годы, а вот у вас лажа пока что, молодой нулячий какой-то где доводилось видеть, а пятов видимо таки скоро на пенсию
    Ссылка
    Saxon1919
    online
      Saxon1919, 27.10.2020 10:29
    +4
    Если это достоверная инфа, то "Ворскле" нужно не продешевить, выставить как минимум 1.5млн американских рублей за талантливого воротника.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 27.10.2020 10:14
    +3
    JekFunny, 27.10.2020 10:13
    Динамо , подсуетиться тоже может
    Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
    А зачем ДК вратарь?
    Защита нужна, опорник и форвард
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 27.10.2020 10:17
    +2
    по стопам Пятова, который в свое время тоже перешел из Ворсклы
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 27.10.2020 10:50
    +1
    JekFunny, 27.10.2020 10:13
    Динамо , подсуетиться тоже может
    Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
    Его удивительным образом практически все устраивает, скорее всего суркс пока сказал что подождём с трансферами и воду не баламутят просто
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 10:18
    +1
    JekFunny, 27.10.2020 10:13
    Динамо , подсуетиться тоже может
    Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
    у вас бущан молод и хорош
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 27.10.2020 10:13
    +1
    Динамо , подсуетиться тоже может
    Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 11:11
    0
    dd dent, 27.10.2020 10:49
    Тогда да, а сейчас как-то стоит что есть что нет, реально нереальный шанс выпал стать # 1, но он им что-то явно не торопиться пользоваться, а там задвинут что уже не вылезешь если ставку решат не делать на него
    та молодой он, 19 лет.. для вратаря вообще смешной возраст, вот Бущан в 26 играть начал))
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 27.10.2020 11:07
    0
    sahka1981, 27.10.2020 10:16
    Что там суетиться? Если ДК даст миллион, ШД с легкостью два...
    Значит в Трубина не верят.
    В Шевченко не верят, Пятов после Евро закончит.
    Должен быть еще один как минимум с опытом вратарь.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 27.10.2020 10:49
    0
    AdvocatusDei, 27.10.2020 10:41
    поначалу мне Трубин нравился, еще в прошлом году его в ставили в контрольных матчах.. но что то пока не хватает ему уверенности
    Тогда да, а сейчас как-то стоит что есть что нет, реально нереальный шанс выпал стать # 1, но он им что-то явно не торопиться пользоваться, а там задвинут что уже не вылезешь если ставку решат не делать на него
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.10.2020 10:47
    0
    Ещё бы защитника центрального. Глянуть в Ворскле, Заре или Десне, может ещё в Днепре 1. Может есть там кто-то. Я бы взял длинноногого шланга Альюна из Ворсклы, но он не украинец, а на этой позиции нужны украинцы
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 10:41
    0
    Alex86 1, 27.10.2020 10:33
    ему б еще на выходах подтянутся и вполне мб быть вратарь на долгие годы, а вот у вас лажа пока что, молодой нулячий какой-то где доводилось видеть, а пятов видимо таки скоро на пенсию
    поначалу мне Трубин нравился, еще в прошлом году его в ставили в контрольных матчах.. но что то пока не хватает ему уверенности
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 27.10.2020 10:16
    0
    JekFunny, 27.10.2020 10:13
    Динамо , подсуетиться тоже может
    Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
    Что там суетиться? Если ДК даст миллион, ШД с легкостью два...
    Значит в Трубина не верят.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 10:16
    0
    Все подписан, зимой у нас!
    Ссылка
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