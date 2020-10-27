Шахтер готов подписать молодого вратаря Ворсклы Ризныка

По информации передачи Футбольный формат, «Шахтер» вскоре может объявить о подписании контракта с вратарем «Ворсклы» Дмитрием Ризныком.
Стороны могут оформить предварительный договор, а страж ворот продолжит выступления в составе полтавской команды.
21-летний Ризнык является основным вратарем «Ворсклы». В УПЛ провел 21 матч, а также 4 раза выходил в играх Кубка Украины.
По данным transfermarkt, стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро, а его контракт истекает в 2024 году.
Ранее появилась информация о том, что летом карьеру может завершить основной вратарь «Шахтера» Андрей Пятов. Его сменщиком сейчас является молодой Анатолий Трубин.
Источник — Футбольный формат
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Значит в Трубина не верят.
Должен быть еще один как минимум с опытом вратарь.
Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
Значит в Трубина не верят.
Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
Защита нужна, опорник и форвард
Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
Защита нужна, опорник и форвард
Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
Значит в Трубина не верят.
Должен быть еще один как минимум с опытом вратарь.
Хотя конечно мало вероятно . Там вроде румуна Нещерет устраивает , как будущее
Значит в Трубина не верят.
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