Шахтер готов подписать молодого вратаря Ворсклы Ризныка

По информации передачи Футбольный формат, «Шахтер» вскоре может объявить о подписании контракта с вратарем «Ворсклы» Дмитрием Ризныком.

Стороны могут оформить предварительный договор, а страж ворот продолжит выступления в составе полтавской команды.

21-летний Ризнык является основным вратарем «Ворсклы». В УПЛ провел 21 матч, а также 4 раза выходил в играх Кубка Украины.

По данным transfermarkt, стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро, а его контракт истекает в 2024 году.

Ранее появилась информация о том, что летом карьеру может завершить основной вратарь «Шахтера» Андрей Пятов. Его сменщиком сейчас является молодой Анатолий Трубин.