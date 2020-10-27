Андрей Пятов может завершить карьеру летом 2021 года

Источник сообщает, что кипер готов закончить карьеру

  • 27.10.2020 09:25
  • 741 просмотр
  • 2 комментария
Андрей Пятов может завершить карьеру летом 2021 года
© shakhtar.com

По информации программы Футбольный формат, вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов с большой вероятностью объявит о завершении карьеры летом после Евро-2021.

36-летний страж ворот готов закончить выступления крупным турниром. Контракт Пятова с «Шахтером» истекает в декабре нынешнего года, а стороны пока не договорились о продлении соглашения.

При этом летом Пятов говорил, что намерен идти по пути Джанлуиджи Буффона и играть как можно дольше.

Сейчас «Шахтер» дает все больше шансов молодому вратарю Анатолию Трубину, который может заменить Пятова в качестве основного кипера.

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Источник — Футбольный формат

(6 голосов)

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Комментарии
    Newvlad
    online
      Newvlad, 27.10.2020 09:42
    +1
    serge_kr, 27.10.2020 09:26
    Нужно Ризныка забирать у Ворсклы он по сильнее будет Трубина
    Как это по-донецки. Ключевое слово "забирать". Шулера и гопники - главное, что нужно знать о кротах.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 27.10.2020 09:26
    -3
    Нужно Ризныка забирать у Ворсклы он по сильнее будет Трубина
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 27.10.2020 09:42
    +1
    serge_kr, 27.10.2020 09:26
    Нужно Ризныка забирать у Ворсклы он по сильнее будет Трубина
    Как это по-донецки. Ключевое слово "забирать". Шулера и гопники - главное, что нужно знать о кротах.
    Ссылка
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