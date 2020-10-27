Андрей Пятов может завершить карьеру летом 2021 года

По информации программы Футбольный формат, вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов с большой вероятностью объявит о завершении карьеры летом после Евро-2021.
36-летний страж ворот готов закончить выступления крупным турниром. Контракт Пятова с «Шахтером» истекает в декабре нынешнего года, а стороны пока не договорились о продлении соглашения.
При этом летом Пятов говорил, что намерен идти по пути Джанлуиджи Буффона и играть как можно дольше.
Сейчас «Шахтер» дает все больше шансов молодому вратарю Анатолию Трубину, который может заменить Пятова в качестве основного кипера.
Источник — Футбольный формат
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