Шевченко вызвал в сборную Украины 32 игрока. В списке один дебютант

В ноябре сборная Украины сыграет три матча

  • 24.10.2020 15:07
  • 3911 просмотров
  • 7 комментариев
Шевченко вызвал в сборную Украины 32 игрока. В списке один дебютант
© ffu.ua

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал заявку сборной Украины на контрольный матч против Польши 11-го ноября, а также на матчи Лиги наций против Германии 14-го ноября и Швейцарии 17-го ноября.

В расширенный список вошли 32 игрока, в том числе дебютант - левый защитник «Шахтера» Виктор Корниенко.

twitter.com/fcshakhtar

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все - «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тымчик (все - «Динамо»), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия) Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - «Динамо»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - «Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Шахов (АЕК, Греция), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»), Владислав Супряга («Динамо»).

Матч с Польшей должен был состояться весной, однако его перенесли из-за коронавируса.

В Лиге наций сборная Украины набрала 6 очков после четырех матчей и находится на 3-м месте.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(24 голоса)

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Комментарии
    Morales
      Morales, 24.10.2020 15:40
    +1
    Нормально. И рад за Корниенко. Пацан боец, такой себе Шевчук и Орбу в одном лице.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 24.10.2020 15:39
    0
    olexyn, 24.10.2020 15:37
    Тимчик явно не поправиться до збору; тому з-за відсутності Бутко і Болбата з правих беків залишається олин Караваєв. Натомість з лівих - Михайличенко і Соболь, плюс "не чужі" Миколенко, Макаренко і Матвієнко. Шукайте правого бека на заміну!
    Михайличенко наігрують правим в Андерлехті
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 24.10.2020 15:39
    0
    Тарас Чубак, 24.10.2020 15:15
    Пів команди лівих захисників)) Мені здається у жодної збірної немає такої міцної позиції.
    точно. Я ще й забув згадати Коноплю...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 24.10.2020 15:37
    0
    Тарас Чубак, 24.10.2020 15:15
    Пів команди лівих захисників)) Мені здається у жодної збірної немає такої міцної позиції.
    Парадокс, але проти Іспанії це була наша найслабша позиція
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 24.10.2020 15:37
    0
    Тимчик явно не поправиться до збору; тому з-за відсутності Бутко і Болбата з правих беків залишається олин Караваєв. Натомість з лівих - Михайличенко і Соболь, плюс "не чужі" Миколенко, Макаренко і Матвієнко. Шукайте правого бека на заміну!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.10.2020 15:15
    0
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.10.2020 15:15
    +5
    Пів команди лівих захисників)) Мені здається у жодної збірної немає такої міцної позиції.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.10.2020 15:15
    +5
    Пів команди лівих захисників)) Мені здається у жодної збірної немає такої міцної позиції.
    Ссылка
    Morales
      Morales, 24.10.2020 15:40
    +1
    Нормально. И рад за Корниенко. Пацан боец, такой себе Шевчук и Орбу в одном лице.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 24.10.2020 15:39
    0
    olexyn, 24.10.2020 15:37
    Тимчик явно не поправиться до збору; тому з-за відсутності Бутко і Болбата з правих беків залишається олин Караваєв. Натомість з лівих - Михайличенко і Соболь, плюс "не чужі" Миколенко, Макаренко і Матвієнко. Шукайте правого бека на заміну!
    Михайличенко наігрують правим в Андерлехті
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 24.10.2020 15:39
    0
    Тарас Чубак, 24.10.2020 15:15
    Пів команди лівих захисників)) Мені здається у жодної збірної немає такої міцної позиції.
    точно. Я ще й забув згадати Коноплю...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 24.10.2020 15:37
    0
    Тарас Чубак, 24.10.2020 15:15
    Пів команди лівих захисників)) Мені здається у жодної збірної немає такої міцної позиції.
    Парадокс, але проти Іспанії це була наша найслабша позиція
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 24.10.2020 15:37
    0
    Тимчик явно не поправиться до збору; тому з-за відсутності Бутко і Болбата з правих беків залишається олин Караваєв. Натомість з лівих - Михайличенко і Соболь, плюс "не чужі" Миколенко, Макаренко і Матвієнко. Шукайте правого бека на заміну!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.10.2020 15:15
    0
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