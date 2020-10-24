Шевченко вызвал в сборную Украины 32 игрока. В списке один дебютант

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал заявку сборной Украины на контрольный матч против Польши 11-го ноября, а также на матчи Лиги наций против Германии 14-го ноября и Швейцарии 17-го ноября.

В расширенный список вошли 32 игрока, в том числе дебютант - левый защитник «Шахтера» Виктор Корниенко.

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Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все - «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тымчик (все - «Динамо»), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия) Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - «Динамо»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - «Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Шахов (АЕК, Греция), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»), Владислав Супряга («Динамо»).

Матч с Польшей должен был состояться весной, однако его перенесли из-за коронавируса.

В Лиге наций сборная Украины набрала 6 очков после четырех матчей и находится на 3-м месте.