Звезды в упадке. 9 известных футболистов, играющих сейчас в низших лигах

Футбольная жизнь весьма скоротечна, и всегда оставаться на вершине удается далеко немногим игрокам. Часто достаточно известные футболисты вынуждены идти на откровенное понижение, чтобы продлить свое время пребывания на поле. Кто-то из них идет на такой шаг ради денег, другие – из-за неготовности попрощаться с футболом. Как бы там ни было, но неизбалованные наличием звезд первой величины в своих командах и лигах, представляющих «трясину», болельщики всегда очень рады, когда им воочию удается понаблюдать за теми, кто еще недавно выступал за какой-то топ-клуб, выигрывал Лигу чемпионов, или другие престижные турниры, а быть может, и вовсе выступал на чемпионате мира…

Сегодня поговорим о футболистах, чьи лучшие годы карьеры остались позади, а ныне они балуют себя и болельщиков выступлениями в командах, представляющих низшие дивизионы…

Уэйн РУНИ

Возраст: 34 года

Клуб: «Дерби»

Лига: Чемпионшип (Англия)

Легендарный экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни еще летом 2018 года покинул Туманный Альбион, и подался за океан, где подписал контракт с представителем MLS «Ди Си Юнайтед». Наверное, многие думали, что в рядах этой команды Руни и завершит карьеру, но в начале 2020-го Уэйн вернулся на родину, куда его позвал перволиговый «Дерби». «Бараны» ставят амбициозную задачу по возвращению в Премьер-лигу, где не играли с сезона-2007/08, а потому верят, что опыт Руни сможет помочь им в достижении поставленной цели. Действующий контракт Уэйна с «Дерби» рассчитан до конца текущего сезона, но содержит опцию пролонгации, а потому неудивительно, если Руни задержится в футболе еще ненадолго, не особо спеша завершать карьеру.

Андре АЙЮ

Возраст: 30 лет

Клуб: «Суонси»

Лига: Чемпионшип (Англия)

Сын легендарного в прошлом африканского футболиста Абеди Пеле Андре Айю в составе национальной сборной Ганы успел дважды сыграть в финальных частях чемпионатов мира (2010 и 2014), а также выиграть в составе «Марселя» два Кубка французской лиги и три Суперкубка Франции. Кроме того, Айю успел поиграть за «Вест Хэм» и «Фенербахче», а также провел 86 матчей и забил 15 голов за сборную Ганы, капитаном которой и является. Для африканского континента это очень известный и успешный футболист, но ныне Айю довольствуется лишь выступлениями в Чемпионшипе за «Суонси», цвета которого защищает с лета минувшего года.

Кевин-Принс БОАТЕНГ

Возраст: 33 года

Клуб: «Монца»

Лига: Серия Б (Италия)

Еще один африканец, который в составе сборной Ганы сыграл на двух чемпионатах мира, Кевин-Принс Боатенг в Европе поиграл за целый ряд известных клубов, среди которых особняком стоят «Милан» и «Барселона». Когда каталонцы взяли в аренду этого футболиста в начале минувшего года, это вызвало немало удивления среди болельщиков, но в конечном итоге выкупать Боатенга «Барселона» не стала. Сезон-2019/20 Кевин-Принс провел в «Фиорентине» и «Бешикташе», а в конце сентября перебрался в «Монцу», владельцем которой является амбициозный Сильвио Берлускони. Кто знает, насколько поможет Боатенг решить «Монце» задачу по выходу в Серию А, однако присутствие такого известного игрока однозначно добавит колорита «бело-красным».

Тим КРУЛ

Возраст: 32 года

Клуб: «Норвич»

Лига: Чемпионшип (Англия)

Крула сложно назвать звездой мирового футбола, однако для Нидерландов он является отнюдь не рядовым футболистом. Именно героические подвиги Тима, вышедшего на серию пенальти в четвертьфинале чемпионата мира-2014 против Коста-Рики, позволили европейской сборной пробиться в следующий раунд соревнования, а впоследствии завоевать «бронзу». На клубном уровне Крул больше всего матчей в карьере провел в рядах «Ньюкасла» (185), а с лета 2018 года является главным голкипером «Норвича», с которым сперва завоевал путевку в Премьер-лигу, а в минувшем сезоне не сумел сохранить прописку в элите, и снова спикировал в Чемпионшип.

Гекхан ИНЛЕР

Возраст: 36 лет

Клуб: «Адана Демирспор»

Лига: Первая лига (Турция)

Этому воспитаннику академии «Базеля» суждено было стать одним из ключевых исполнителей сперва «Удинезе», а затем и «Наполи». Всего в итальянской Серии А Гекхан провел восемь сезонов, приняв участие в 259 поединках и отличившись в них 15 голами и 20 результативными передачами. Затем Инлер подался в «Лестер», где практически не играл, но зато стал чемпионом Англии, оказавшись в команде как раз в исторический для нее период. С лета 2016 года Инлер, в активе которого 89 матчей в составе сборной Швейцарии и участие с ней в двух чемпионатах мира и одном чемпионате Европы, играет в Турции. После «Бешикташа» и «Истанбул Башакшехира», Гекхан в конце сентября 2020-го перебрался в перволиговый «Адана Демирспор», которому попробует помочь пробиться в элиту.

Джо АЛЛЕН

Возраст: 30 лет

Клуб: «Сток Сити»

Лига: Чемпионшип (Англия)

Один из сильнейших валлийских футболистов современности Джо Аллен с 2012 по 2016 годы выступал за «Ливерпуль», в рядах которого провел 132 матча и записал на свой счет 7 голов и 5 результативных передач. Затем Аллен перешел в «Сток Сити», где два сезона провел в Премьер-лиге, а теперь вот уже третий сезон кряду начинает в Чемпионшипе. Для «гончаров» Джо – одна из ключевых фигур на поле, да и в сборной Уэльса, с которой хавбек поучаствовал в финальной части чемпионата Европы-2016, Аллен далеко не сказал последнего слова, имея в активе 56 матчей и 2 гола. Нынешний контракт хавбека со «Сток Сити» рассчитан до лета 2022 года, а там неудивительно будет, если стороны продлят его, и со временем Аллен завершит карьеру именно в рядах «гончаров», так как за всю карьеру он поиграл-то всего в четырех клубах.

Жереми МЕНЕЗ

Возраст: 33 года

Клуб: «Реджина»

Лига: Серия Б (Италия)

На протяжении своей карьеры этот вингер успел поиграть за «Монако», «Бордо», «Пари Сен-Жермен», «Рому», «Милан», а также ряд команд статусом пониже. Благодаря этому Менез провел 24 матча и забил 2 мяча за сборную Франции, в заявке которой был на чемпионате Европы-2012. После 2016 года карьера Менеза постепенно пошла вниз. Он поиграл в Турции за «Антальяспор», и в Мексике за «Америку», а затем сумел трудоустроиться лишь в перволиговом французском «Париже». Собственно, оттуда летом нынешнего года Жереми и перешел в итальянскую «Реджину», с которой попробует выбиться на вершину Серии Б, и завоевать повышение в классе.

Тим ХОВАРД

Возраст: 41 год

Клуб: «Мемфис 901»

Лига: Чемпионшип USL (США)

В свое время этого вратаря в Европу перевез «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, но в английской Премьер-лиге Ховард куда больше проявил себя в рядах «Эвертона», за который провел 413 поединков! Летом 2016 года ветеранистый Ховард вернулся в США, где подписал контракт с «Колорадо Рэпидз», срок действия которого истек в начале нынешнего года. Впрочем, заканчивать с футболом Тим не пожелал, и подмахнул соглашение со сроком до конца ноября, с основанным лишь в 2018 году клубом «Мемфис 901», играющем в Чемпионшипе USL. Очевидно, для такой команды опыт Ховарда будет неоценимым сокровищем, ведь в рядах сборной США этот вратарь провел 121 поединок, дважды становясь победителем Золотого кубка КОНКАКАФ. Более того, в «Мемфисе 901» Ховард еще и выполняет функции спортивного директора, поэтому молодой клуб точно оказался под присмотром профессионала.

Джон ОБИ МИКЕЛ

Возраст: 33 года

Клуб: «Сток Сити»

Лига: Чемпионшип (Англия)

Нигерийский полузащитник провел более десяти лет в составе «Челси», приняв участие за это время в 372 поединках, и отличившись 6 голами. Затем Оби Микел подался в Китай, где отыграл два года в местном «Тяньцзинь Тэда». Вернувшись в начале 2019-го в Европу, Оби Микел недолго поиграл за «Мидлсбро», а затем – за «Трабзонспор». С марта нынешнего года нигериец пребывал без клуба, сумев подыскать его себе лишь в середине августа, когда и подписал однолетнее соглашение со «Сток Сити». Пока достаточно регулярно появляется на поле в матчах Чемпионшипа, а потому есть надежда, что некогда очень толковый хавбек еще «попылит» на футбольных полях.