Зинченко на высоте. Ман Сити разгромил Марсель, Порту переиграл Олимпиакос

27 октября во 2-м туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Марсель» (3:0), а «Порту» переиграл «Олимпиакос» (2:0).

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в основе «горожан» и провел на поле 68 минут, после чего был заменен.

Английский клуб набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы, «Порту» и «Олимпиакос» имеют по 3 балла в активе, а «Марсель» оба матча проиграл.

Лига чемпионов 2020/21

Группа C, 2-й тур

«Марсель» (Франция) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:3

Голы: Торрес, 18, Гюндоган, 76, Стерлинг, 81.

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара, Балерди, Ронжье (Сансон, 64), Кюизанс (Гей, 85), Товен (Пайет, 78), Радоньич (Бенедетто, 78).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Стоунс, 77), Зинченко (Жоау Канселу, 68), Рубен Диаш, Гюндоган (Махрез, 78), Де Брейне (Палмер, 82), Эрнандес, Фоуден, Стерлинг, Торрес (Бернарду Силва, 78).

Предупреждения: Ляпорт, 59. Амави, 62. Чалета-Цар, 71.

Судья: Штилер (Германия).

Марсель. Стадион «Велодром».

«Порту» (Португалия) – «Олимпиакос» (Греция) – 2:0

Голы: Виейра, 11, Сержиу Оливейра, 85.

«Порту»: Марчесин, Пепе, Мбемба, Манафа, Сануси, Сержиу Оливейра (Бару, 89), Отавиу (Груич, 71), Урибе, Виейра (Накадзима, 61), Корона (Эванилсон, 71), Марега.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Рафинья, Холевас (Винагре, 70), Рубен Семеду, Сиссе, Вальбуэна (Пепе I, 84), М`Вила, Бухалакис (Хассан, 84), Эль-Араби, Масурас (Фортунис, 53), Ранджелович (Брума, 71).

Предупреждения: Корона, 61. Фортунис, 80. Урибе, 82. Манафа, 90.

Судья: Зиберт (Германия).

Порту. Стадион «Драгау».