Порту
2 : 0
Олимпиакос Пирей
27.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Зинченко на высоте. Ман Сити разгромил Марсель, Порту переиграл Олимпиакос

Английский клуб набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы

  • 28.10.2020 00:07
  • 2264 просмотра
  • 4 комментария
Зинченко на высоте. Ман Сити разгромил Марсель, Порту переиграл Олимпиакос
© Twitter. Александр Зинченко

27 октября во 2-м туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Марсель» (3:0), а «Порту» переиграл «Олимпиакос» (2:0).

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в основе «горожан» и провел на поле 68 минут, после чего был заменен.

Английский клуб набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы, «Порту» и «Олимпиакос» имеют по 3 балла в активе, а «Марсель» оба матча проиграл.

Лига чемпионов 2020/21

Группа C, 2-й тур

«Марсель» (Франция)  «Манчестер Сити» (Англия)  0:3

Голы: Торрес, 18, Гюндоган, 76, Стерлинг, 81.

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара, Балерди, Ронжье (Сансон, 64), Кюизанс (Гей, 85), Товен (Пайет, 78), Радоньич (Бенедетто, 78).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Стоунс, 77), Зинченко (Жоау Канселу, 68), Рубен Диаш, Гюндоган (Махрез, 78), Де Брейне (Палмер, 82), Эрнандес, Фоуден, Стерлинг, Торрес (Бернарду Силва, 78).

Предупреждения: Ляпорт, 59. Амави, 62. Чалета-Цар, 71.

Судья: Штилер (Германия).

Марсель. Стадион «Велодром».

«Порту» (Португалия)  «Олимпиакос» (Греция)  2:0

Голы: Виейра, 11, Сержиу Оливейра, 85.

«Порту»: Марчесин, Пепе, Мбемба, Манафа, Сануси, Сержиу Оливейра (Бару, 89), Отавиу (Груич, 71), Урибе, Виейра (Накадзима, 61), Корона (Эванилсон, 71), Марега.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Рафинья, Холевас (Винагре, 70), Рубен Семеду, Сиссе, Вальбуэна (Пепе I, 84), М`Вила, Бухалакис (Хассан, 84), Эль-Араби, Масурас (Фортунис, 53), Ранджелович (Брума, 71).

Предупреждения: Корона, 61. Фортунис, 80. Урибе, 82. Манафа, 90.

Судья: Зиберт (Германия).

Порту. Стадион «Драгау».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.10.2020 00:56
    +1
    khatskevich_bog, 28.10.2020 00:53
    Ты норм? А ничего что он после травмы возвращается в темп, именно он начал атаку с первым голом и ее поддержал. Ты просто петушара, который матч не смотрел, а посмотрел хускоред и сделал типа офигенное мнение в себе - поменьше играй с разными предметами в своей жопе!!!
    подписываюсь под каждым словом
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.10.2020 00:53
    +1
    Alehandro, 28.10.2020 00:31
    А к чему тут "на высоте"? Наименьший балл на WhoScorred в команде за этот матч и первый, кого Пеп снял с игры. При том, что защитников обычно не меняют - освежают чаще нападение...
    Матч не провальный, но мог и лучше. Плюс два не плохих момента с ударом по воротам, в которых можно и нужно было забивать
    Ты норм? А ничего что он после травмы возвращается в темп, именно он начал атаку с первым голом и ее поддержал. Ты просто петушара, который матч не смотрел, а посмотрел хускоред и сделал типа офигенное мнение в себе - поменьше играй с разными предметами в своей жопе!!!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 28.10.2020 00:31
    +2
    А к чему тут "на высоте"? Наименьший балл на WhoScorred в команде за этот матч и первый, кого Пеп снял с игры. При том, что защитников обычно не меняют - освежают чаще нападение...
    Матч не провальный, но мог и лучше. Плюс два не плохих момента с ударом по воротам, в которых можно и нужно было забивать
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.10.2020 00:15
    +3
    Хороший момент имел, но не попал в дальний угол - с левой.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.10.2020 00:15
    +3
    Хороший момент имел, но не попал в дальний угол - с левой.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 28.10.2020 00:31
    +2
    А к чему тут "на высоте"? Наименьший балл на WhoScorred в команде за этот матч и первый, кого Пеп снял с игры. При том, что защитников обычно не меняют - освежают чаще нападение...
    Матч не провальный, но мог и лучше. Плюс два не плохих момента с ударом по воротам, в которых можно и нужно было забивать
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.10.2020 00:56
    +1
    khatskevich_bog, 28.10.2020 00:53
    Ты норм? А ничего что он после травмы возвращается в темп, именно он начал атаку с первым голом и ее поддержал. Ты просто петушара, который матч не смотрел, а посмотрел хускоред и сделал типа офигенное мнение в себе - поменьше играй с разными предметами в своей жопе!!!
    подписываюсь под каждым словом
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.10.2020 00:53
    +1
    Alehandro, 28.10.2020 00:31
    А к чему тут "на высоте"? Наименьший балл на WhoScorred в команде за этот матч и первый, кого Пеп снял с игры. При том, что защитников обычно не меняют - освежают чаще нападение...
    Матч не провальный, но мог и лучше. Плюс два не плохих момента с ударом по воротам, в которых можно и нужно было забивать
    Ты норм? А ничего что он после травмы возвращается в темп, именно он начал атаку с первым голом и ее поддержал. Ты просто петушара, который матч не смотрел, а посмотрел хускоред и сделал типа офигенное мнение в себе - поменьше играй с разными предметами в своей жопе!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности