Марсель - Манчестер Сити - 0:3. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде разобрался с «Марселем» со счетом 3:0.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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