Кто после Гвардиолы? Ман Сити имеет два варианта на случай ухода Пепа

Контракт каталонского коуча с «горожанами» истекает в конце сезона

  • 27.10.2020 14:04
  • 640 просмотров
  • 1 комментарий
Кто после Гвардиолы? Ман Сити имеет два варианта на случай ухода Пепа
© Daily Mail. Хосеп Гвардиола

Руководство «Манчестер Сити» держит в уме двух наставников на случай ухода в конце сезона главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, контракт которого рассчитан до июля 2021 года.

В английском клубе готовы продлить сотрудничество с Гвардиолой, но не уверены, что тот выразит желание задержаться в клубе еще, ведь ранее он никогда не работал на одном месте более четырех сезонов, а «Сити» тренирует уже пятый год кряду.

В случае, если Гвардиола пожелает уйти, «горожане» готовы будут начать переговоры с коучем «Лейпцига» Юлианом Нагельсманном, а также с временно безработным экс-тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Отмечается, что и Нагельсманн, и Почеттино полностью подходят под концепцию развития клуба, которую выстроило руководство, а потому обе эти кандидатуры очень нравятся собственникам «горожан».

Напомним, Хосеп Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Начало нынешнего сезона выдалось для каталонца абсолютно худшим в его тренерской карьере.

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Источник — Daily Mail

(2 голоса)

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Комментарии
    аоот оооит
      аоот оооит, 27.10.2020 14:21
    0
    а почему не буряк?
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 27.10.2020 14:21
    0
    а почему не буряк?
    Ссылка
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