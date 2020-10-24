У Гвардиолы худший старт сезона в тренерской карьере

В рамках 6-го тура УПЛ «Вест Хэм» принимал «Манчестер Сити». Матч завершился вничью 1:1.
«Манчестер Сити», который возглавляет Пеп Гвардиола, набрал 8 очков после пяти туров английской Премьер-лиги. Это худший результат в тренерской карьере испанца.
Ранее команды, которые возглавлял специалист, набирали минимум 10 очков после первых пяти туров того или иного чемпионата.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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