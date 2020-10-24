Вест Хэм - Манчестер Сити - 1:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 6-го тура УПЛ «Вест Хэм» принимал «Манчестер Сити». Матч завершился вничью 1:1, а украинцы в обеих командах вышли на поле во втором тайме.

Андрей Ярмоленко в составе хозяев вышел на 52-й минуте, а Александр Зинченко у гостей - на 78-й. Обе команды имеют по 8 очков и находятся в середине таблицы, но у «Сити» матч в запасе.

АПЛ. 6-й тур

Вест Хэм - Манчестер Сити 1:1

Голы: Антонио, 18 - Фоден, 51

Вест Хэм: Фабиански, Куфал, Балбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку, Боуэн (Аллер, 69), Соучек, Райс, Форналс, Антонио (Ярмоленко, 52)

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 78), Диаш, Гарсия, Канселу, Родри, Бернарду (Де Брюйне, 66), Гюндоган, Стерлинг, Марез, Агуэро (Фоден, 46)