Вест Хэм Юнайтед

Центральным поединком шестого тура АПЛ будет, конечно же, противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Однако для украинских любителей футбола не менее интересным будет поединок, который будет открывать программу субботнего игрового дня: «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко будет принимать «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

В АПЛ сыграно уже 5 туров, и видеть «Вест Хэм» в турнирной таблице выше «Манчестер Сити» очень непривычно. Однако, во-первых, сезон все же только начался, а во-вторых, у команды Пепа Гвардиолы еще есть игра в запасе.

После разгромного поражения от «Лестера» и ничьи с «Лидсом» «Сити» сумел реабилитироваться, и в предыдущем туре обыграл «Арсенал» со счетом 1:0. А в среду Агуэро и компания с победы стартовали в Лиге чемпионов – победа 3:1 над «Порту».

Старт подопечных Гвардиолы в новом сезоне идеальным не назовешь, но и провальным тоже: по потерянным очкам «Сити» идет на равных с главным конкурентом в борьбе за чемпионство, «Ливерпулем».

Что касается «Вест Хэма», то подопечные Дэвида Мойеса неудачно стартовали (поражения от «Ньюкасла» и «Арсенала»), однако после этого набрали неплохую форму и взяли 7 очков из 9 возможных в последних трех турах. И в таких кондициях «Молотобойцы» имеют неплохие шансы побороться за очки с «Сити», игра которого на старте сезона не отличается стабильностью.

Тем более, что кадровая ситуация у Пепа Гвардиолы перед матчем далеко не идеальная. Травмированы Бенжамен Менди, Фернандиньо и Габриэл Жезус. Также под вопросом участие в матче Натана Аке.

Вероятность увидеть противостояние игроков сборной Украины в предстоящем матче также низкая. Александр Зинченко возобновил тренировки после травмы только в четверг, а Андрей Ярмоленко потерял место в основе «Вест Хэма». В стартовых пяти турах украинец суммарно провел на поле всего 43 минуты.

Букмекеры безоговорочным фаворитом матча считают «Манчестер Сити». Коэффициент на победу гостей – 1,43, на «Вест Хэм» - 7,5. Вероятность ничьи – 5,4.

24 октября, суббота