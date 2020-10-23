Вест Хэм Юнайтед

Центральным поединком шестого тура АПЛ будет, конечно же, противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Однако для украинских любителей футбола не менее интересным будет поединок, который будет открывать программу субботнего игрового дня: «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко будет принимать «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
В АПЛ сыграно уже 5 туров, и видеть «Вест Хэм» в турнирной таблице выше «Манчестер Сити» очень непривычно. Однако, во-первых, сезон все же только начался, а во-вторых, у команды Пепа Гвардиолы еще есть игра в запасе.
После разгромного поражения от «Лестера» и ничьи с «Лидсом» «Сити» сумел реабилитироваться, и в предыдущем туре обыграл «Арсенал» со счетом 1:0. А в среду Агуэро и компания с победы стартовали в Лиге чемпионов – победа 3:1 над «Порту».
Старт подопечных Гвардиолы в новом сезоне идеальным не назовешь, но и провальным тоже: по потерянным очкам «Сити» идет на равных с главным конкурентом в борьбе за чемпионство, «Ливерпулем».
Что касается «Вест Хэма», то подопечные Дэвида Мойеса неудачно стартовали (поражения от «Ньюкасла» и «Арсенала»), однако после этого набрали неплохую форму и взяли 7 очков из 9 возможных в последних трех турах. И в таких кондициях «Молотобойцы» имеют неплохие шансы побороться за очки с «Сити», игра которого на старте сезона не отличается стабильностью.
Тем более, что кадровая ситуация у Пепа Гвардиолы перед матчем далеко не идеальная. Травмированы Бенжамен Менди, Фернандиньо и Габриэл Жезус. Также под вопросом участие в матче Натана Аке.
Вероятность увидеть противостояние игроков сборной Украины в предстоящем матче также низкая. Александр Зинченко возобновил тренировки после травмы только в четверг, а Андрей Ярмоленко потерял место в основе «Вест Хэма». В стартовых пяти турах украинец суммарно провел на поле всего 43 минуты.
Букмекеры безоговорочным фаворитом матча считают «Манчестер Сити». Коэффициент на победу гостей – 1,43, на «Вест Хэм» - 7,5. Вероятность ничьи – 5,4.
24 октября, суббота
|«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»
|Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум». Начало - в 14:30
|Прямая трансляция на «Setanta Sports Украина»
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Источник — Sport.ua
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