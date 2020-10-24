6-й тур
Вест Хэм Юнайтед
1 : 1
Ман Сити
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм и Ман Сити сыграли вничью, Ярмоленко и Зинченко вышли на замену

Украинцы приняли участие в матче АПЛ

  • 24.10.2020 16:27
  • 1509 просмотров
  • 2 комментария
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Вест Хэм и Ман Сити сыграли вничью, Ярмоленко и Зинченко вышли на замену
© Skysports.com

В рамках 6-го тура УПЛ «Вест Хэм», который в последних двух матчах забил 6 голов и радует болельщиков набранными очками, принимал «Манчестер Сити».

Матч завершился вничью 1:1, а украинцы в обеих командах вышли на поле во втором тайме.

Андрей Ярмоленко в составе хозяев вышел на 52-й минуте, а Александр Зинченко у гостей - на 78-й.

Обе команды имеют по 8 очков и находятся в середине таблицы, но у «Сити» матч в запасе.

АПЛ. 6-й тур

Вест Хэм - Манчестер Сити 1:1
Голы: Антонио, 18 - Фоден, 51

Вест Хэм: Фабиански, Куфал, Балбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку, Боуэн (Аллер, 69), Соучек, Райс, Форналс, Антонио (Ярмоленко, 52)

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 78), Диаш, Гарсия, Канселу, Родри, Бернарду (Де Брюйне, 66), Гюндоган, Стерлинг, Марез, Агуэро (Фоден, 46)

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Tasha19
    online
      Tasha19, 24.10.2020 17:06
    0
    Ярмола старався відмітить як міг, чи в чужі ворота чи в свої))))
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.10.2020 16:44
    0
    Таблица АПЛ выглядит сейчас интересно. Сможет ли Анчелотти выиграть снова АПЛ?
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 24.10.2020 17:06
    0
    Ярмола старався відмітить як міг, чи в чужі ворота чи в свої))))
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.10.2020 16:44
    0
    Таблица АПЛ выглядит сейчас интересно. Сможет ли Анчелотти выиграть снова АПЛ?
    Ссылка
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