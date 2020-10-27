Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Топ-матчем будет «Десна» - «Заря»

  • 27.10.2020 12:13
  • 3327 просмотров
  • 9 комментариев
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
© uaf.ua

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Противостояния будут состоять из одного матча, а базовым днем проведения игры является 2-е декабря.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины:

«Десна» - «Заря»

«Агробизнес» - «Ворскла»

«Днепр-1» - «ВПК-Агро»/«Олимпик»

«Александрия» - «Минай»

«Верес» - «Мариуполь»

«Нива» Винница - «Колос»

Матч 1/16 финала ВПК-Агро - «Олимпик», который перенесли из-за коронавируса в составе команды Первой лиги, будет сыгран 13-го ноября.

Матчи 1/4 финала Кубка Украины пройдут в марте 2021 года. С этого раунда в борьбу вступят чемпион Украины «Шахтер» и действующий обладатель Кубка «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.10.2020 12:50
    0
    ха зробилі так.щоб команди першої лігі між собою нє зустриліся...
    Ссылка
    Special2
      Special2, 27.10.2020 12:47
    0
    Что за бред стартовать с четвертьфинала???
    Шахтер выходит в 2020 ни одного матча в кубке не сыграет
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.10.2020 12:36
    +3
    От буде прикольно, якщо в чвертьфіналі буде пара Динамо-Шахтар
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    prezidend
      prezidend, 27.10.2020 12:31
    +1
    UKRAINE FAN, 27.10.2020 12:15
    Скоро шахтер и динамо будут добавлять только на стадии 1/2
    Лучше сразу в финале. Зачем эти лишние телодвижения?))
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 27.10.2020 12:23
    -7
    Мариуполь Заря Олимпик мы верим в вас
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    APL
    online
      APL, 27.10.2020 12:20
    +2
    Николай Власов, 27.10.2020 12:17
    МАРИУПОЛЬ И ЗАРЯ УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА
    Зоря так, Маріуполь НІ
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.10.2020 12:20
    0
    Минай успіху вам! Вже обіграли Олександрію в чемпіонаті. Треба повторити тепер в кубку.
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 27.10.2020 12:17
    -2
    МАРИУПОЛЬ И ЗАРЯ УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 27.10.2020 12:15
    +7
    Скоро шахтер и динамо будут добавлять только на стадии 1/2
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 27.10.2020 12:15
    +7
    Скоро шахтер и динамо будут добавлять только на стадии 1/2
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.10.2020 12:36
    +3
    От буде прикольно, якщо в чвертьфіналі буде пара Динамо-Шахтар
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 27.10.2020 12:20
    +2
    Николай Власов, 27.10.2020 12:17
    МАРИУПОЛЬ И ЗАРЯ УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА
    Зоря так, Маріуполь НІ
    Ссылка
    prezidend
      prezidend, 27.10.2020 12:31
    +1
    UKRAINE FAN, 27.10.2020 12:15
    Скоро шахтер и динамо будут добавлять только на стадии 1/2
    Лучше сразу в финале. Зачем эти лишние телодвижения?))
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.10.2020 12:50
    0
    ха зробилі так.щоб команди першої лігі між собою нє зустриліся...
    Ссылка
    Special2
      Special2, 27.10.2020 12:47
    0
    Что за бред стартовать с четвертьфинала???
    Шахтер выходит в 2020 ни одного матча в кубке не сыграет
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.10.2020 12:20
    0
    Минай успіху вам! Вже обіграли Олександрію в чемпіонаті. Треба повторити тепер в кубку.
    Ссылка
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