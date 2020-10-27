Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Противостояния будут состоять из одного матча, а базовым днем проведения игры является 2-е декабря.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины:

«Десна» - «Заря»

«Агробизнес» - «Ворскла»

«Днепр-1» - «ВПК-Агро»/«Олимпик»

«Александрия» - «Минай»

«Верес» - «Мариуполь»

«Нива» Винница - «Колос»

Матч 1/16 финала ВПК-Агро - «Олимпик», который перенесли из-за коронавируса в составе команды Первой лиги, будет сыгран 13-го ноября.

Матчи 1/4 финала Кубка Украины пройдут в марте 2021 года. С этого раунда в борьбу вступят чемпион Украины «Шахтер» и действующий обладатель Кубка «Динамо».