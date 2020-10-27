Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Противостояния будут состоять из одного матча, а базовым днем проведения игры является 2-е декабря.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины:
«Десна» - «Заря»
«Агробизнес» - «Ворскла»
«Днепр-1» - «ВПК-Агро»/«Олимпик»
«Александрия» - «Минай»
«Верес» - «Мариуполь»
«Нива» Винница - «Колос»
Матч 1/16 финала ВПК-Агро - «Олимпик», который перенесли из-за коронавируса в составе команды Первой лиги, будет сыгран 13-го ноября.
Матчи 1/4 финала Кубка Украины пройдут в марте 2021 года. С этого раунда в борьбу вступят чемпион Украины «Шахтер» и действующий обладатель Кубка «Динамо».
Источник — Sport.ua
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Шахтер выходит в 2020 ни одного матча в кубке не сыграет
Шахтер выходит в 2020 ни одного матча в кубке не сыграет
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