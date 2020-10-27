Ференцварош представил Динамо: игроки на 100 млн и владелец-миллиардер

«Ференцварош» на официальном сайте для своих болельщиков сделал короткую презентацию киевского «Динамо», с которым команда завтра сыграет во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Венгерский клуб отмечает, что стоимость игроков первой команды киевлян по данным transfermarkt составляет 100 миллионов евро, тогда как сам «Ференцварош» оценен почти в 4 раза меньше.

Самым дорогим игроком «Динамо» является Виктор Цыганков с ценником в 19 миллионов, а вот самый ценным игроком венгерской команды считается Токмак Нгуэн - всего 2,5 миллиона.

На втором месте у «Динамо» идет Виталий Миколенко с ценником 13 миллионов. В команде Сергея Реброва вторым самым дорогим футболистом является Денеш Дибуш - меньше 2-х миллионов.

На сайте «Ференцвароша» отмечено, что владельцем клуба является миллиардер Игорь Суркис, а его брат Григорий Суркис раньше был президентом Федерации футбола Украины и вице-президентом УЕФА.

Матч пройдет 28-го октября, старт в 22:00.