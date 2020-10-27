Ференцварош представил Динамо: игроки на 100 млн и владелец-миллиардер

Венгерский клуб ждет встречи с киевлянами в Лиге чемпионов

  • 27.10.2020 13:38
  • 3353 просмотра
  • 12 комментариев
Ференцварош представил Динамо: игроки на 100 млн и владелец-миллиардер
© fcdynamo.kiev.ua

«Ференцварош» на официальном сайте для своих болельщиков сделал короткую презентацию киевского «Динамо», с которым команда завтра сыграет во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Венгерский клуб отмечает, что стоимость игроков первой команды киевлян по данным transfermarkt составляет 100 миллионов евро, тогда как сам «Ференцварош» оценен почти в 4 раза меньше.

Самым дорогим игроком «Динамо» является Виктор Цыганков с ценником в 19 миллионов, а вот самый ценным игроком венгерской команды считается Токмак Нгуэн - всего 2,5 миллиона.

На втором месте у «Динамо» идет Виталий Миколенко с ценником 13 миллионов. В команде Сергея Реброва вторым самым дорогим футболистом является Денеш Дибуш - меньше 2-х миллионов.

На сайте «Ференцвароша» отмечено, что владельцем клуба является миллиардер Игорь Суркис, а его брат Григорий Суркис раньше был президентом Федерации футбола Украины и вице-президентом УЕФА.

Матч пройдет 28-го октября, старт в 22:00.

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Источник — ФК Ференцварош

(18 голосов)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 27.10.2020 13:59
    0
    Гривневый миллиардер. Всё верно.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 13:59
    -4
    Сергей 1, 27.10.2020 13:56
    Исмаили вы уже продали за 100 лямов, дол...еб
    В будку и не завидовать.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 27.10.2020 13:56
    +1
    FACE_CONTROL, 27.10.2020 13:46
    Всего 100 лямов, у нас скоро один Тете дороже стоить будет.
    Исмаили вы уже продали за 100 лямов, дол...еб
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 27.10.2020 13:55
    +2
    SpritusAlex, 27.10.2020 13:51
    Количество шуб не посчитали?
    Кротячих шкурок не вистачить.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 13:54
    -1
    SpritusAlex, 27.10.2020 13:51
    Количество шуб не посчитали?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 13:54
    0
    да, этот Нгуен неплохой нападающий, быстрый, цепкий, явно будет к нему интерес
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 27.10.2020 13:51
    -8
    Количество шуб не посчитали?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 13:46
    -9
    Всего 100 лямов, у нас скоро один Тете дороже стоить будет.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 27.10.2020 13:45
    +8
    деньги в футбол не играют-доказано не раз
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 13:43
    -8
    А там о Кипре что-то сказано?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.10.2020 13:43
    -1
    Не правильно написали да владеет миллиардер, но это не суркисы.
    Это другой человек, сын у него недавно женился, точнее приемный сын
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.10.2020 13:42
    0
    Последний абзац к спорту не имеет отношения. Зачем они его написали?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 27.10.2020 13:45
    +8
    деньги в футбол не играют-доказано не раз
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 27.10.2020 13:55
    +2
    SpritusAlex, 27.10.2020 13:51
    Количество шуб не посчитали?
    Кротячих шкурок не вистачить.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 27.10.2020 13:56
    +1
    FACE_CONTROL, 27.10.2020 13:46
    Всего 100 лямов, у нас скоро один Тете дороже стоить будет.
    Исмаили вы уже продали за 100 лямов, дол...еб
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 27.10.2020 13:59
    0
    Гривневый миллиардер. Всё верно.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 27.10.2020 13:54
    0
    да, этот Нгуен неплохой нападающий, быстрый, цепкий, явно будет к нему интерес
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.10.2020 13:42
    0
    Последний абзац к спорту не имеет отношения. Зачем они его написали?
    Ссылка
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