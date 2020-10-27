В погоне за мечтой. Женская сборная Украины повторно обыграла Грецию

Календарь состязаний в рамках женского футбола отличается от мужского, поэтому в преддверии вечерних матчей второго тура Лиги чемпионов УЕФА национальная команда Украины по женскому футболу вовсю готовилась к, возможно, самому главному для себя поединку в рамках квалификации к чемпионату Европы-2021, который был перенесен на июль 2022-го года из-за коронавируса COVID-19. Наша сборная входила в состав квинтета I, где кроме Украины за выход на международный форум сражались представители Германии, Ирландии, Греции и Черногории. Уже на момент начала седьмого тура квалификации было очевидно превосходство немок над своими оппонентками, однако место в плей-офф оставалось вакантным. Украине было необходимо обыграть на выезде Грецию, после чего с замиранием сердца ожидать матча выходных между Ирландией и Германией.



Такая незавидная ситуация в группе для подопечных первого в истории нашего футбола тренера женского пола с тренерской лицензией категории PRO от УЕФА, Натальи Зинченко, была создана тремя поражениями кряду на старте кампании. В защиту украинок стоит отметить, что первых два тура приходилось играть с явным фаворитом, Германией, от которой наша сборная получила 16 пропущенных мячей (всего немки забили 37 голов, на момент начала седьмого тура). А вот поражение в гостевой битве с Ирландией (2:3) было для Украины критичным с точки зрения дальнейшей борьбы. Коллектив Зинченко спохватился, добыл три победы кряду, однако теперь находился в полной зависимости от выступлений ирландских оппонентов. Впрочем, сначала необходимо было победить на «Апостолос Николаидис».



Диспозиция сил перед началом поединка отдавалась в сторону украинской сборной ввиду уверенной победы нашей команды в матче первого круга (4:0). Подопечные Зинченко начали уверенно и отчетный поединок, уже на пятой минуте сумев открыть счет. Подачу с правого фланга от Филенко эффектным ударом головой в прыжке замкнула Панцулая. Ответные атаки соперниц были достаточно легко нейтрализованы мелким фолом, из-за чего хозяевам поля до конца первого тайма даже не удавалось надолго покинуть свою половину.



Сборная Украины всецело доминировала на любом участке поля, в результате чего на исходе первого получаса игры получила очередную прекрасную возможность для взятия ворот – Гацу ценой желтой карточки подкатом остановила дриблинг Калиной у границ штрафной собственной команды. Стандарт подкрученным ударом в правый верхний угол мастерски исполнила Шматко, однако голкипер Папаконстантину перевела мяч в перекладину. На отскоке первой оказалась Кравец, после чего расстреляла ворота соперниц с близкой дистанции. Задел на итоговый успех был создан весомый.



Второй тайм начался с замены Калининой на Малахову, целью которой было не дать оппоненткам разбежаться на нашей половине. Голкипер Санина в игру в этом поединке практически не вступала, поэтому такое решение тренерского штаба можно было считать успешным. В атаке игра сборной Украины была максимально прагматичной, но при этом эффективной. Владения соперниц были оккупированы подачами с обоих флангов, в завершении которых по разу выступили Кравец и Кунина. Забитые мячи аккуратно обрамляли игровое время второго тайма, что позволило уверенно утверждать, что команда Зинченко попросту пользовалась превосходством в контроле над гречанками. Дважды Украина обыграла соперниц со счетом 4:0 по ходу этого цикла, но теперь все внимание будет сосредоточено вокруг игры сборной Ирландии против Германии.



В последнем для себя матче квалификационного раунда женская сборная Греции по футболу сыграет в гостях против Германии, а Украина примет на своем поле аутсайдера группы I – Черногорию.

Чемпионат Европы-2021. Квалификация. Групповой этап. Группа I. 7-й тур.

Греция – Украина - 0:4



Панцулая, 5, Кравец, 29, 55, Кунина, 82



Гацу, 28, Митку, 85, Страдзали, 90+3

Греция: Папаконстантину – Митку, Сидира (Нефру, 75), Гацу, Патерна – Какабуки (Морайту, 64), Страдзали – Хамалиду (Сарри, 75), Зерва (Пициу, 64), Спиридониду – Марку (Пулиу, 33).

Украина: Санина – Петрик (Подольская, 74), Филенко (Анастасия Воронина, 80), Калинина (Малахова, 46), Козлова (Христюк, 80) – Кунина, Панцулая, Люб. Шматко – Андрущак (Анна Воронина, 62), Химич, Кравец.

Арбитр: Шону Шукрулу (Нидерланды).

Стадион: «Апостолос Николаидис» (Афины, Греция).



Удары (в створ): 2 (0) – 14 (5)

Угловые: 1 – 13

Оффсайды: 3 – 4.

ГРЕЦИЯ-УКРАИНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C

Группа I