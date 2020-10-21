Динамо уступило Юве, футбол ждет революция, Кременчуг вырвал титул УХЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 октября.

1A. Пощечина от Старой синьоры. Динамо в Киеве проиграло Ювентусу

Киевляне потерпели первое поражение под руководством Мирчи Луческу

1B. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо показало, что может играть на равных с Ювентусом»

Главный тренер киевлян дал пресс-конференцию после поражения в 1-м туре ЛЧ

2A. Соболь против Ракицкого. Брюгге вырвал победу в концовке у Зенита

У гостей первый гол забил Эммануэль Бонавентуре Деннис, экс-игрок «Зари»

2B. Фавориты уходят в отрыв со старта. Ференцварош уступил Барселоне в гостях

Единственный гол на счету команды Сергея Реброва оказался на счету Игоря Харатина

3A. Большая революция в футболе! Суперлига топ-команд заменит Лигу чемпионов

Обсуждается предварительная дата начала Европейской Премьер-лиги – 2022 год

3B. Денег стало меньше. УЕФА сократит призовые в еврокубках на ближайшие 5 лет

Стал известен общий призовой фонд Лиги чемпионов и Лиги Европы 2020/21

4A. С Пятовым, но без 7 лидеров: Каштру повез 20 игроков на матч с Реалом

«Шахтер» сыграет на «Альфредо ди Стефано» в ослабленном составе

4B. Луиш КАШТРУ: «Журналисты не спросили Зидана о Шахтере. Это неуважение»

Наставник «Шахтера» – о матче против «Реала»

5. Пеп ГВАРДИОЛА: «У нас вернулся Зинченко, и мы должны побеждать»

Пресс-конференция наставника «Ман Сити» перед игрой ЛЧ против «Порту»

6. Евро-2020 U-19 отменен. Украина потеряла шанс защитить титул чемпиона мира

Сборные Англии, Франции, Италии, Нидерландов и Португалии попали на ЧМ

7. УХЛ. Кременчуг – чемпион! Команда выиграла в овертайме 7-го матча

Команды выдали яркую серию из семи матчей и с победой в овертайме

8. Острава. Ястремская проиграла полуфиналистке US Open

Украинская теннисистка была близка к победе, но не получилось

9A. ВИДЕО. Пачки долларов. Редкач забрал выигрыш за поражение Ломаченко

Украинский боксер удачно сыграл на тотализаторе

9B. Арум назвал условие, при котором может состояться реванш Ломаченко – Лопес

В ближайшее время этого боя точно не будет

9C. Генсек Федерации бокса России жестко ответил хейтерам Ломаченко

И пригласил его в свою страну, пообещав торжественно встретить православного брата

10A. Что ждет Динамо в групповом турнире Лиги чемпионов

Корреспонденты Sport.ua попытались предугадать, как киевляне выступят в групповом турнире ЛЧ

10B. Фаны и Динамо: может, пора закопать топор войны

Обозреватель Sport.ua уверен: травля фанами наставника «Динамо» неуместна