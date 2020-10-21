Динамо уступило Юве, футбол ждет революция, Кременчуг вырвал титул УХЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 октября.
1A. Пощечина от Старой синьоры. Динамо в Киеве проиграло Ювентусу
Киевляне потерпели первое поражение под руководством Мирчи Луческу
1B. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо показало, что может играть на равных с Ювентусом»
Главный тренер киевлян дал пресс-конференцию после поражения в 1-м туре ЛЧ
2A. Соболь против Ракицкого. Брюгге вырвал победу в концовке у Зенита
У гостей первый гол забил Эммануэль Бонавентуре Деннис, экс-игрок «Зари»
2B. Фавориты уходят в отрыв со старта. Ференцварош уступил Барселоне в гостях
Единственный гол на счету команды Сергея Реброва оказался на счету Игоря Харатина
3A. Большая революция в футболе! Суперлига топ-команд заменит Лигу чемпионов
Обсуждается предварительная дата начала Европейской Премьер-лиги – 2022 год
3B. Денег стало меньше. УЕФА сократит призовые в еврокубках на ближайшие 5 лет
Стал известен общий призовой фонд Лиги чемпионов и Лиги Европы 2020/21
4A. С Пятовым, но без 7 лидеров: Каштру повез 20 игроков на матч с Реалом
«Шахтер» сыграет на «Альфредо ди Стефано» в ослабленном составе
4B. Луиш КАШТРУ: «Журналисты не спросили Зидана о Шахтере. Это неуважение»
Наставник «Шахтера» – о матче против «Реала»
5. Пеп ГВАРДИОЛА: «У нас вернулся Зинченко, и мы должны побеждать»
Пресс-конференция наставника «Ман Сити» перед игрой ЛЧ против «Порту»
6. Евро-2020 U-19 отменен. Украина потеряла шанс защитить титул чемпиона мира
Сборные Англии, Франции, Италии, Нидерландов и Португалии попали на ЧМ
7. УХЛ. Кременчуг – чемпион! Команда выиграла в овертайме 7-го матча
Команды выдали яркую серию из семи матчей и с победой в овертайме
8. Острава. Ястремская проиграла полуфиналистке US Open
Украинская теннисистка была близка к победе, но не получилось
9A. ВИДЕО. Пачки долларов. Редкач забрал выигрыш за поражение Ломаченко
Украинский боксер удачно сыграл на тотализаторе
9B. Арум назвал условие, при котором может состояться реванш Ломаченко – Лопес
В ближайшее время этого боя точно не будет
9C. Генсек Федерации бокса России жестко ответил хейтерам Ломаченко
И пригласил его в свою страну, пообещав торжественно встретить православного брата
10A. Что ждет Динамо в групповом турнире Лиги чемпионов
Корреспонденты Sport.ua попытались предугадать, как киевляне выступят в групповом турнире ЛЧ
10B. Фаны и Динамо: может, пора закопать топор войны
Обозреватель Sport.ua уверен: травля фанами наставника «Динамо» неуместна
Источник — Sport.ua
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