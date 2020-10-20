Фаны и Динамо: может, пора закопать топор войны

Когда в товарищах согласья нет, из их дел выходит только мука. Если это дело на полкопейки, то не беда, а если речь едет о любимой команде?

Притерлось, но все равно глаз мозолит: «Назначение Луческу – плевок в глаза всех болельщиков «Динамо», «Болеть за такое «Динамо» никто не будет», «Суркисы – позор «Динамо». И вот из последнего: накануне матча шестого тура УПЛ «Рух» - «Динамо» появилась информация, что фаны «бело-синих» планируют сорвать поединок. В итоге на поле никто не выбегал, но за пределами стадиона динамовские болельщики все равно вывесили свои привычные баннеры – против Луческу и Суркисов. И якобы наиболее радикально настроенные приверженцы столичной команды пообещали предпринять попытку сорвать матч первого тура Лиги чемпионов «Динамо» - «Ювентус».

Позицию этого крыла киевских любителей футбола, протестующих против прихода на тренерский мостик их горячо любимой команды бывшего многолетнего наставника «Шахтера», который, к тому же, раньше не весьма лестно отзывался и о киевской команде, и о ее лучшем в истории тренере, понять можно. В любом случае, это позиция, заслуживающая уважения. Правильная она или нет, это уже иной вопрос. Вопрос вкуса, восприятия и даже воспитания.

Игорь Суркис, президент «Динамо», говоря о том, что «если болельщик настоящий, он должен принять Луческу», тоже высказывает собственное мнение, собственную позицию. С ней, этой позицией, можно долго спорить. И принимать ее или заклеймить – дело каждого. Но на нее он тоже имеет право.

Мирча Луческу, главный тренер «Динамо», комментируя отношения болельщиков своей команде к собственной персоне, в сердцах заявлял, что «я не могу принять то, что фанаты действуют против интересов своего клуба». И это тоже позиция человека, который всю жизнь в футболе. Опять-таки, принимать ее за чистую монету или нет – добровольное дело каждого.

Итак, на первый взгляд мы имеем три стороны процесса, переплетенные настолько, что не всегда поймешь, где заканчиваются интересы болельщиков и начинаются интересы клубные. Однако сейчас эти три стороны действуют, как в той басне – каждый пытается тащить телегу по своему усмотрению. И мириться, насколько мне известно, они не собираются.

Что ж, и такое положение вещей принять можно. И даже понять. Серьезные и уважающие себя мужчины, когда ссорятся, потом, как правило, тяжело идут на попятную и еще сложнее находят статус-кво. Но если они умные и дальновидные, они должны понимать, что помириться надо. Хотя бы на словах. Хотя бы временно, объявив о перемирии. Во благо высших целей. И себя в том числе.

Нет, это не высокопарные слова, не цитаты из бизнес-тренингов. Все три стороны (во всяком случае – две точно) «непереговорного процесса» именно себя считают истинным, эталонным олицетворением «Динамо». Если это так, то было бы логично ради этого самого «Динамо» сделать усилие над собой. Я бы сказал, даже жертву. Любовь ведь, по своей сути, жертвенна. А если нет – это уже и не любовь вовсе, а, к примеру, «Барселона», игра которой в недалеком прошлом нравилась даже ярым поклонникам «Мадрида».

Так вот, я считаю, что ради «Динамо» первый шаг должны сделать болельщики. Луческу ведь кто – жулик, ой, извините, тренер, тренеров много, а «Динамо» одно. На румыне ведь свет клином не сошелся. Я точно знаю, что кандидатом номер один для Суркиса после отставки Михайличенко был Ребров. Но Сергей отказал в силу каких-то своих причин. И Игорь Михайлович впал в очередную крайность. Лично я не воспринял назначение Мирчи Михалыча в «Динамо», и никогда этого не сделаю. Только тут вопрос в целесообразности: ну хорошо, «Баба Яга против», но ведь и на результаты нужно смотреть, и на игру, в конце концов. За десять матчей во главе «Динамо» Луческу смог сделать столько, сколько не сделали два его предшественника за годы. Полноте вам, ведь вы же поддерживали «Динамо» времен Хацкевича и Михайличенко, когда команда не заслуживала своей игрой на поддержку. Да, нужно быть с любимыми и в горе, и в радости, это все о той же пресловутой жертвенности. Но в нашей случае получается, что поддерживать можем только в горе. Извините, но это уже не любовь, а мазохизм.

Еще раз: Луческу был и будет инородным телом в «Динамо». Но свою роль он уже выполнил: и относительно приобщения в первую команду молодежи, о минимизации отставания от «Шахтера», да и Лигу чемпионов привез в Киев впервые за последних четыре года именно он. Но главное даже не это. А то, что на команду приятно смотреть. Не стыдно, не больно, и даже не жалко, просто приятно. И эта команда заслуживает на аплодисменты, фейерверки и перфомансы. Она наверняка соскучилась по настоящей болельщицкой поддержке. Поэтому ради команды можно было бы сделать шаг вперед. И зарыть топор войны, и начать снова ее поддерживать. Хорошо, кто не может через себя переступить, можно просто оставаться нейтральным. И хотя бы не гадить.

Кстати, такой шаг фанов наверняка заценили бы и Суркисы, и Луческу. Я понимаю, что болельщикам «столичных» триста лет не нужна подобная «оценка», но ведь если ты хочешь молиться Богу именно в церкви, нужно хотя бы формально принимать ее устав.

Луческу ведь уйдет рано или поздно, и вряд ли непосредственно под воздействием болельщицкого гнева. Скорее даже наоборот, ведь у Суркисов сработал обратный рефлекс: чем больше фаны протестуют, тем больше они любят своего нынешнего тренера. Никто ведь не запрещает фанам клеймить позором тренера. Просто делая это, они никак не реагируют на успехи команды. Это неправильно. Особенно в преддверии Лиги чемпионов. Команда ведь играет для нас, болельщиков. И мы, болельщики, должны играть для команды, а не против нее. Поэтому, если можно, если получается, нужно идти на стадион и поддерживать. Так, как умеете только вы. А вы правда умеете.

Если действительно любишь – люби. Всем смертям назло. Назло тренерам и президентам. Только так твоя любовь будет взаимной.