С Пятовым, но без 7 лидеров: Каштру повез 20 игроков на матч с Реалом

Донецкий «Шахтер» вылетел в Испанию на матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Наставник «горняков» Луиш Каштру взял с собой 20 игроков, в том числе вратаря Андрея Пятова, переболевшего коронавирусом.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Мампасси, Витао, Бондарь.

Полузащитники: Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Сиприано, Судаков, Шостак.

Нападающие: Вьюнник, Гончарук.

Стоит отметить, что в заявке отсутствуют Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Тайсон, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.

Напомним, Коваленко получил травму в матче 6-го тура УПЛ со «Львовом» (5:1), а остальные долгое время были самоизоляции из-за вспышки коронавируса в команде.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.