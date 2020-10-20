С Пятовым, но без 7 лидеров: Каштру повез 20 игроков на матч с Реалом

«Шахтер» сыграет на «Альфредо ди Стефано» в ослабленном составе

  • 20.10.2020 10:09
  • 4899 просмотров
  • 44 комментария
С Пятовым, но без 7 лидеров: Каштру повез 20 игроков на матч с Реалом
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Донецкий «Шахтер» вылетел в Испанию на матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала». 

Наставник «горняков» Луиш Каштру взял с собой 20 игроков, в том числе вратаря Андрея Пятова, переболевшего коронавирусом.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Мампасси, Витао, Бондарь.

Полузащитники: Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Сиприано, Судаков, Шостак.

Нападающие: Вьюнник, Гончарук.

Стоит отметить, что в заявке отсутствуют Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Тайсон, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.

Напомним, Коваленко получил травму в матче 6-го тура УПЛ со «Львовом» (5:1), а остальные долгое время были самоизоляции из-за вспышки коронавируса в команде.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(19 голосов)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 20.10.2020 11:10
    0
    Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 10:21
    Ну что , товарищи, с таким то составом точно будет хоккейный счет, как бы этого не хотелось...
    та посмотрим. А вдруг упрутся, Пятов кураж поймает, а у Реала игра не пойдёт
    Ссылка
    Gold11
      Gold11, 20.10.2020 11:09
    0
    ВВВ, 20.10.2020 10:33
    Ти ще напиши що збирався вболівати за Шахтар! Майже вся основа "вилетіла" через хворобу,крім Коваленка.Пятова взяли тільки тому аби молодий Трубін не зламався психологічно.Бо одна справа пустити "метелика"(це доля всіх воротарів) а інша отримати повну торбу.Хоча з іншого боку це зараз тест для молоді Шахтаря-вистоять,то будуть з них люди.Ну а як ні то ФК Маріуполь чекає.І ще-співчуття від захисників плямистих сов звісно ж не чекаю,їх огану натуру було видно як тільки з*явилась інфа про захворівших в команді Шахтар.
    По поводу співчуття- не суди по собі.
    Ссылка
    Gold11
      Gold11, 20.10.2020 11:07
    +1
    Hyperion, 20.10.2020 10:33
    Молодежи терять нечего, а значит и бояться нечего. Зато есть шанс показать себя всему миру.
    Надеюсь, ребята им воспользуются. Удачи!
    Ну, терять нечего, это как сказать. Если совсем плохо сыграть, можно очень не скоро снова в состав попасть. Молодежь- это всегда риск. Старички более устойчивы в психологическом плане (например Бущан после французов. Конечно, хотелось, чтобы заиграли, тем более наши украинцы. Для сборной была бы конкуренция. Но, будем смотреть. Болельщик Динамо, но завтра за Шахту.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.10.2020 11:06
    +1
    Т. Артём, 20.10.2020 10:48
    Как о говорили в Динамо! Короновирус придумали чтоб в сборную не лететь, а с реалом все в основе!
    Согласно протоколу, они не могут выставить тех, кто якобы заболел. В сроки не вписываются, один или два дня не хватает. Лохи.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.10.2020 11:05
    0
    BaZia, 20.10.2020 10:59
    Главная потеря это Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Мораеш.
    И вот теперь в условиях короны Шахтеру нужно призадуматся как это иметь в обойме одного форварда.
    Ставить в основе на острие дебютантов ноунеймов я бы не рискнул, уж лучше кого то из полузащиты.
    p.s. Не знаю какой тактической схемой будет играть Каштру, я бы выставил так.
    Пятов, Додо, Хочолава, Бондар, Витао, Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Майкон.
    И главный распасовщик Патрик тоже главная потеря
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.10.2020 11:04
    +1
    1. Склад , звичайно, м'яко кажучи, несподіваний, однак вибір був невеликий, і важко робити якісь прогнози, адже гри 2/3 цих виконавців ми не бачили впринципі.
    2. У виїздній грі з Реалом навіть основним складом Шахтарю мало що світило, а так ж причудова можливість випробувати резерв з ТОП суперником. Що що А гру з Реалом на Сантьяго Бернабеу та ще й у ЛЧ більшість гравців нашої команди пам'ятатимуть до кінця свого життя, і не важливо з яким рахунком ця гра завершиться.
    3. Головне щоб у іграх з Інтером та Борусією був бойовий склад, у іграх з Реалом і так вльот незалежно від складу.
    4. Є примарне сподівання, що гравці Реалу поставляться до ослаблених гірників так як іспанці до нашої збірної - тоді можуть бути варіанти...
    P.S. Дибілкуватим вболівальникам Шахтаря, які "тішилися", що збірна, без гравців помаранчево-чорних, в летіла французам 7:1 - ну що допиз...ся? Тепер побачимо чого вартий Шахтар, опинившись практично на місці збірної....
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.10.2020 11:03
    -2
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 10:55
    Шансы есть всегда и даже тогда когда их нет
    Шанс есть обновить рекорд.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.10.2020 11:02
    -1
    Сами себя перехитрили. Теперь выгрибайте клоуны-симулянты.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 20.10.2020 10:59
    0
    Главная потеря это Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Мораеш.
    И вот теперь в условиях короны Шахтеру нужно призадуматся как это иметь в обойме одного форварда.
    Ставить в основе на острие дебютантов ноунеймов я бы не рискнул, уж лучше кого то из полузащиты.
    p.s. Не знаю какой тактической схемой будет играть Каштру, я бы выставил так.
    Пятов, Додо, Хочолава, Бондар, Витао, Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Майкон.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 20.10.2020 10:57
    -1
    а Бондарь после перелома играл уже? или только в сборную вызывался?
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 20.10.2020 10:56
    0
    Вынос тела будет.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.10.2020 10:55
    -1
    Шансы есть всегда и даже тогда когда их нет
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 20.10.2020 10:52
    -2
    Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 10:49
    Выходит что да, меньше нужно было трепаться и больше времени в зале проводить. Но это не боксерский топ, так что мимо.
    встречный вопрос ,если не будет хоккейного счета
    Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 10:21 -Ну что , товарищи, с таким то составом точно будет хоккейный счет, как бы этого не хотелось...(слово "точно" запоминаем)
    ты есть трепло?
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.10.2020 10:50
    -1
    Нападение интересное у Шахты, особенно Вьюнник
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 20.10.2020 10:50
    0
    пзда Шахті
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 10:49
    -1
    Liberty_, 20.10.2020 10:48
    не получится,так не получится,всякое бывает,вон Вася Ломаченко говорил,что зад надерет Лопесу,а вышло все иначе.Выходит Вася трепло?
    Выходит что да, меньше нужно было трепаться и больше времени в зале проводить. Но это не боксерский топ, так что мимо.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.10.2020 10:49
    -1
    Приятно видеть в списке защитников новую молодежь, - Мампасси и Витао
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 20.10.2020 10:48
    0
    Как о говорили в Динамо! Короновирус придумали чтоб в сборную не лететь, а с реалом все в основе!
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 20.10.2020 10:48
    -1
    Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 10:46
    А если не забьет, получается что ты трепло - не?
    не получится,так не получится,всякое бывает,вон Вася Ломаченко говорил,что зад надерет Лопесу,а вышло все иначе.Выходит Вася трепло?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.10.2020 10:47
    +2
    Главное не мандражировать и играть в свой футбол, ну и конечно фарту не помешает...
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 20.10.2020 10:18
    +9
    Интересно где те упоротые что кричали что никакого вируса у игроков нет и они косят от сборной, чтобы готовиться к ЛЧ
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 10:33
    +8
    Да , сложно конечно будет
    удачи !
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 10:37
    +5
    ВВВ, 20.10.2020 10:33
    Ти ще напиши що збирався вболівати за Шахтар! Майже вся основа "вилетіла" через хворобу,крім Коваленка.Пятова взяли тільки тому аби молодий Трубін не зламався психологічно.Бо одна справа пустити "метелика"(це доля всіх воротарів) а інша отримати повну торбу.Хоча з іншого боку це зараз тест для молоді Шахтаря-вистоять,то будуть з них люди.Ну а як ні то ФК Маріуполь чекає.І ще-співчуття від захисників плямистих сов звісно ж не чекаю,їх огану натуру було видно як тільки з*явилась інфа про захворівших в команді Шахтар.
    Да, буду топить за Шахтер при любом исходе матча. В еврокубках поддерживаю все наши команды, в чемпионате - только Шахтер.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.10.2020 10:34
    +5
    Это будущие основные игроки, а играть в ЛИГЕ чемпионов это самое лучшее о чём могут мечтать молодые игроки. Интересно будет посмотреть на что они способны без основы. Желаю удачи Шахтеру, и показать достойную игру!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 10:24
    +4
    serge_kr, 20.10.2020 10:18
    Интересно где те упоротые что кричали что никакого вируса у игроков нет и они косят от сборной, чтобы готовиться к ЛЧ
    Это глупые люди, конечно вирус есть в команде
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 10:46
    +3
    Liberty_, 20.10.2020 10:44
    а где я написал,что Рамос забивал?
    когда забивал?Да не забивал он,сегодня у него есть шанс))Жди, "ждун"))
    А если не забьет, получается что ты трепло - не?
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    Hyperion
      Hyperion, 20.10.2020 10:33
    +3
    Молодежи терять нечего, а значит и бояться нечего. Зато есть шанс показать себя всему миру.
    Надеюсь, ребята им воспользуются. Удачи!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.10.2020 10:47
    +2
    Главное не мандражировать и играть в свой футбол, ну и конечно фарту не помешает...
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 10:45
    +2
    ВВВ, 20.10.2020 10:43
    Цікаво буде подивитись на Судакова та Вьюнника,якщо звісно їм дадуть шанс вийти на поле.
    Гончарук тоже интересный игрок. Кстати, бывший динамовец)
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 10:40
    +2
    Liberty_, 20.10.2020 10:37
    Рамос повредил колено и может пропустить матчи с Шахтером и Барсой
    Однако с капитаном "сливочных" все в порядке. Уже сегодня он работал с общей группе и без трудностей выполнял упражнения с мячом. Завтра Зидан решит, будет ли испанец играть, однако испанские журналисты уверены, что на поле он появится.
    вряд ли он пропустит возможность войти в историю,забив четыре мяча в одном матче))
    А когда это Рамос 4 забивал? Или ты настолько уверен что он забьет 4 что даже крупную ставку на это поставил? Тогда жду скрин в студию, если это не очередное балабольство?
    Ссылка
    Gold11
      Gold11, 20.10.2020 11:07
    +1
    Hyperion, 20.10.2020 10:33
    Молодежи терять нечего, а значит и бояться нечего. Зато есть шанс показать себя всему миру.
    Надеюсь, ребята им воспользуются. Удачи!
    Ну, терять нечего, это как сказать. Если совсем плохо сыграть, можно очень не скоро снова в состав попасть. Молодежь- это всегда риск. Старички более устойчивы в психологическом плане (например Бущан после французов. Конечно, хотелось, чтобы заиграли, тем более наши украинцы. Для сборной была бы конкуренция. Но, будем смотреть. Болельщик Динамо, но завтра за Шахту.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.10.2020 11:06
    +1
    Т. Артём, 20.10.2020 10:48
    Как о говорили в Динамо! Короновирус придумали чтоб в сборную не лететь, а с реалом все в основе!
    Согласно протоколу, они не могут выставить тех, кто якобы заболел. В сроки не вписываются, один или два дня не хватает. Лохи.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.10.2020 11:04
    +1
    1. Склад , звичайно, м'яко кажучи, несподіваний, однак вибір був невеликий, і важко робити якісь прогнози, адже гри 2/3 цих виконавців ми не бачили впринципі.
    2. У виїздній грі з Реалом навіть основним складом Шахтарю мало що світило, а так ж причудова можливість випробувати резерв з ТОП суперником. Що що А гру з Реалом на Сантьяго Бернабеу та ще й у ЛЧ більшість гравців нашої команди пам'ятатимуть до кінця свого життя, і не важливо з яким рахунком ця гра завершиться.
    3. Головне щоб у іграх з Інтером та Борусією був бойовий склад, у іграх з Реалом і так вльот незалежно від складу.
    4. Є примарне сподівання, що гравці Реалу поставляться до ослаблених гірників так як іспанці до нашої збірної - тоді можуть бути варіанти...
    P.S. Дибілкуватим вболівальникам Шахтаря, які "тішилися", що збірна, без гравців помаранчево-чорних, в летіла французам 7:1 - ну що допиз...ся? Тепер побачимо чого вартий Шахтар, опинившись практично на місці збірної....
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 20.10.2020 10:40
    +1
    Будут играть фактически дублем, молодых пацанов сразу бросать под танк ( самый титулованный клуб на планете) в кошмарном сне не преснится, плюс фактор чужого поля, плюс судейство ( которое практически всегда благосклонно относится к грандам мирового футбола), Каштру не позавидуешь.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.10.2020 10:39
    +1
    Дыркофаны с заговором обосрались !
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 20.10.2020 10:33
    +1
    Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 10:21
    Ну что , товарищи, с таким то составом точно будет хоккейный счет, как бы этого не хотелось...
    Ти ще напиши що збирався вболівати за Шахтар! Майже вся основа "вилетіла" через хворобу,крім Коваленка.Пятова взяли тільки тому аби молодий Трубін не зламався психологічно.Бо одна справа пустити "метелика"(це доля всіх воротарів) а інша отримати повну торбу.Хоча з іншого боку це зараз тест для молоді Шахтаря-вистоять,то будуть з них люди.Ну а як ні то ФК Маріуполь чекає.І ще-співчуття від захисників плямистих сов звісно ж не чекаю,їх огану натуру було видно як тільки з*явилась інфа про захворівших в команді Шахтар.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 20.10.2020 11:10
    0
    Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 10:21
    Ну что , товарищи, с таким то составом точно будет хоккейный счет, как бы этого не хотелось...
    та посмотрим. А вдруг упрутся, Пятов кураж поймает, а у Реала игра не пойдёт
    Ссылка
    Gold11
      Gold11, 20.10.2020 11:09
    0
    ВВВ, 20.10.2020 10:33
    Ти ще напиши що збирався вболівати за Шахтар! Майже вся основа "вилетіла" через хворобу,крім Коваленка.Пятова взяли тільки тому аби молодий Трубін не зламався психологічно.Бо одна справа пустити "метелика"(це доля всіх воротарів) а інша отримати повну торбу.Хоча з іншого боку це зараз тест для молоді Шахтаря-вистоять,то будуть з них люди.Ну а як ні то ФК Маріуполь чекає.І ще-співчуття від захисників плямистих сов звісно ж не чекаю,їх огану натуру було видно як тільки з*явилась інфа про захворівших в команді Шахтар.
    По поводу співчуття- не суди по собі.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.10.2020 11:05
    0
    BaZia, 20.10.2020 10:59
    Главная потеря это Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Мораеш.
    И вот теперь в условиях короны Шахтеру нужно призадуматся как это иметь в обойме одного форварда.
    Ставить в основе на острие дебютантов ноунеймов я бы не рискнул, уж лучше кого то из полузащиты.
    p.s. Не знаю какой тактической схемой будет играть Каштру, я бы выставил так.
    Пятов, Додо, Хочолава, Бондар, Витао, Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Майкон.
    И главный распасовщик Патрик тоже главная потеря
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 20.10.2020 10:59
    0
    Главная потеря это Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Мораеш.
    И вот теперь в условиях короны Шахтеру нужно призадуматся как это иметь в обойме одного форварда.
    Ставить в основе на острие дебютантов ноунеймов я бы не рискнул, уж лучше кого то из полузащиты.
    p.s. Не знаю какой тактической схемой будет играть Каштру, я бы выставил так.
    Пятов, Додо, Хочолава, Бондар, Витао, Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Майкон.
    Ссылка
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