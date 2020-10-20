С Пятовым, но без 7 лидеров: Каштру повез 20 игроков на матч с Реалом

Донецкий «Шахтер» вылетел в Испанию на матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Наставник «горняков» Луиш Каштру взял с собой 20 игроков, в том числе вратаря Андрея Пятова, переболевшего коронавирусом.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Мампасси, Витао, Бондарь.
Полузащитники: Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Сиприано, Судаков, Шостак.
Нападающие: Вьюнник, Гончарук.
Стоит отметить, что в заявке отсутствуют Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Тайсон, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.
Напомним, Коваленко получил травму в матче 6-го тура УПЛ со «Львовом» (5:1), а остальные долгое время были самоизоляции из-за вспышки коронавируса в команде.
Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Надеюсь, ребята им воспользуются. Удачи!
И вот теперь в условиях короны Шахтеру нужно призадуматся как это иметь в обойме одного форварда.
Ставить в основе на острие дебютантов ноунеймов я бы не рискнул, уж лучше кого то из полузащиты.
p.s. Не знаю какой тактической схемой будет играть Каштру, я бы выставил так.
Пятов, Додо, Хочолава, Бондар, Витао, Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Майкон.
2. У виїздній грі з Реалом навіть основним складом Шахтарю мало що світило, а так ж причудова можливість випробувати резерв з ТОП суперником. Що що А гру з Реалом на Сантьяго Бернабеу та ще й у ЛЧ більшість гравців нашої команди пам'ятатимуть до кінця свого життя, і не важливо з яким рахунком ця гра завершиться.
3. Головне щоб у іграх з Інтером та Борусією був бойовий склад, у іграх з Реалом і так вльот незалежно від складу.
4. Є примарне сподівання, що гравці Реалу поставляться до ослаблених гірників так як іспанці до нашої збірної - тоді можуть бути варіанти...
P.S. Дибілкуватим вболівальникам Шахтаря, які "тішилися", що збірна, без гравців помаранчево-чорних, в летіла французам 7:1 - ну що допиз...ся? Тепер побачимо чого вартий Шахтар, опинившись практично на місці збірної....
И вот теперь в условиях короны Шахтеру нужно призадуматся как это иметь в обойме одного форварда.
Ставить в основе на острие дебютантов ноунеймов я бы не рискнул, уж лучше кого то из полузащиты.
p.s. Не знаю какой тактической схемой будет играть Каштру, я бы выставил так.
Пятов, Додо, Хочолава, Бондар, Витао, Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Майкон.
Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 10:21 -Ну что , товарищи, с таким то составом точно будет хоккейный счет, как бы этого не хотелось...(слово "точно" запоминаем)
ты есть трепло?
удачи !
когда забивал?Да не забивал он,сегодня у него есть шанс))Жди, "ждун"))
Надеюсь, ребята им воспользуются. Удачи!
Однако с капитаном "сливочных" все в порядке. Уже сегодня он работал с общей группе и без трудностей выполнял упражнения с мячом. Завтра Зидан решит, будет ли испанец играть, однако испанские журналисты уверены, что на поле он появится.
вряд ли он пропустит возможность войти в историю,забив четыре мяча в одном матче))
Надеюсь, ребята им воспользуются. Удачи!
2. У виїздній грі з Реалом навіть основним складом Шахтарю мало що світило, а так ж причудова можливість випробувати резерв з ТОП суперником. Що що А гру з Реалом на Сантьяго Бернабеу та ще й у ЛЧ більшість гравців нашої команди пам'ятатимуть до кінця свого життя, і не важливо з яким рахунком ця гра завершиться.
3. Головне щоб у іграх з Інтером та Борусією був бойовий склад, у іграх з Реалом і так вльот незалежно від складу.
4. Є примарне сподівання, що гравці Реалу поставляться до ослаблених гірників так як іспанці до нашої збірної - тоді можуть бути варіанти...
P.S. Дибілкуватим вболівальникам Шахтаря, які "тішилися", що збірна, без гравців помаранчево-чорних, в летіла французам 7:1 - ну що допиз...ся? Тепер побачимо чого вартий Шахтар, опинившись практично на місці збірної....
И вот теперь в условиях короны Шахтеру нужно призадуматся как это иметь в обойме одного форварда.
Ставить в основе на острие дебютантов ноунеймов я бы не рискнул, уж лучше кого то из полузащиты.
p.s. Не знаю какой тактической схемой будет играть Каштру, я бы выставил так.
Пятов, Додо, Хочолава, Бондар, Витао, Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Майкон.
И вот теперь в условиях короны Шахтеру нужно призадуматся как это иметь в обойме одного форварда.
Ставить в основе на острие дебютантов ноунеймов я бы не рискнул, уж лучше кого то из полузащиты.
p.s. Не знаю какой тактической схемой будет играть Каштру, я бы выставил так.
Пятов, Додо, Хочолава, Бондар, Витао, Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Майкон.
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