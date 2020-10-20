Острава. Ястремская проиграла полуфиналистке US Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) проиграла в первом круге одиночного разряда на хардовом Премьере в чешской Остраве.

В стартовом матче 20-летняя украинка уступила американке Дженнифер Брэди (№26 WTA), которая не так давно играла в полуфинале US Open.

Острава. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Дженнифер Брэди (США) – 6:3, 6:7(6), 1:6

В следующем раунде Брэди сразится против Дарьи Касаткиной из России (№75 WTA).

Ранее Даяна выбыла из парного разряда.

