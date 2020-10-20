Острава. Ястремская проиграла полуфиналистке US Open

Украинская теннисистка была близка к победе, но не получилось

  • 20.10.2020 18:22
  • 1879 просмотров
  • 10 комментариев
Острава. Ястремская проиграла полуфиналистке US Open
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) проиграла в первом круге одиночного разряда на хардовом Премьере в чешской Остраве.

В стартовом матче 20-летняя украинка уступила американке Дженнифер Брэди (№26 WTA), которая не так давно играла в полуфинале US Open. 

Острава. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Дженнифер Брэди (США) – 6:3, 6:7(6), 1:6

В следующем раунде Брэди сразится против Дарьи Касаткиной из России (№75 WTA).

Ранее Даяна выбыла из парного разряда.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 20.10.2020 18:54
    0
    Даяна хорошая теннисистка, но только хорошая, классной она не будет. Её уровень это 2-3 турнира за сезон, где она может выстрелить,и за счёт этих турниров держаться в 30,в 5-е ей не быть никогда, к сожаленью.
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 20.10.2020 18:46
    0
    Грала добре,нажаль не додавила. А Бреді, досвідчена тітка,в третьому добила. Я з вами згідний,не вистачає холодної голови у вирішальні моменти. Ну і фізуха- погано. Говорять, багато тренується, мабуть не так.
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    AleksMih
      AleksMih, 20.10.2020 18:46
    0
    На сегодня это её уровень, счет по спортрейтингу и по игре , ждем согласится ли кто из нормальных тренеров после глупого расставания с Сашей с ней работать, Жора, понятное дело, не вариант. Без хорошего тренера в лучшем случае топтание на месте с медленным сползанием в конец сотни, в худшем - во вторую.
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    сергей богданов
      сергей богданов, 20.10.2020 18:41
    +1
    Я не могу больше смотреть игры Даяны, но я буду терпеть и ждать и ты Дая терпи и борись прежде все с собой, найди себя и прогресс придет, ради нас, себя, все твои близкие и мы верим тебя, нужно перебороть это
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    Newvlad
      Newvlad, 20.10.2020 18:41
    +2
    Обидно. За последний год Ястремская убедила всех, что никакой она не проспект, а заурядный игрок второго-третьего эшелона. Застой в уровне мастерства полнейший. Почти деградация. Занавес.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.10.2020 18:41
    +1
    Як не дивно, Даяна грала не настільки погано, як останнім часом. Перші півтори партії взагалі невимушених було небагато. Але потім традиційні помилки на найважливіших м'ячах, особливо на таї, призвели до третього сету, де вже традиційно не вистачило сил та холоднокровності. Тобто, проблем у грі таки дуже багато. І чисто фізичних, і психологічних. Змінювати потрібно майже всю підготовку.
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    vostok
      vostok, 20.10.2020 18:38
    +1
    Ничего, и это - пройдёт...
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    Александр Ад
      Александр Ад, 20.10.2020 18:28
    +2
    да сама себе она снова проиграла.Вроде и правильно в 3 сете била,но резкости удара не было совсем и соперница успевала отбивать и попадала в корт ,а Дая в простых ситуациях била мимо.Нет прежней игры,нет жаль...
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    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 20.10.2020 18:27
    +2
    Что за заголовок? Проиграла потому-что не играет, а мучается. Последний раз переживал, пусть за неё бабушка болеет, а я пас.
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    axylinam
    online
      axylinam, 20.10.2020 18:27
    +3
    Всё прошло как обычно,первый сет-отлично,во втором не додавила,а на третий сет сил не хватило
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    axylinam
    online
      axylinam, 20.10.2020 18:27
    +3
    Всё прошло как обычно,первый сет-отлично,во втором не додавила,а на третий сет сил не хватило
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    Newvlad
      Newvlad, 20.10.2020 18:41
    +2
    Обидно. За последний год Ястремская убедила всех, что никакой она не проспект, а заурядный игрок второго-третьего эшелона. Застой в уровне мастерства полнейший. Почти деградация. Занавес.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 20.10.2020 18:28
    +2
    да сама себе она снова проиграла.Вроде и правильно в 3 сете била,но резкости удара не было совсем и соперница успевала отбивать и попадала в корт ,а Дая в простых ситуациях била мимо.Нет прежней игры,нет жаль...
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 20.10.2020 18:27
    +2
    Что за заголовок? Проиграла потому-что не играет, а мучается. Последний раз переживал, пусть за неё бабушка болеет, а я пас.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.10.2020 18:41
    +1
    Я не могу больше смотреть игры Даяны, но я буду терпеть и ждать и ты Дая терпи и борись прежде все с собой, найди себя и прогресс придет, ради нас, себя, все твои близкие и мы верим тебя, нужно перебороть это
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.10.2020 18:41
    +1
    Як не дивно, Даяна грала не настільки погано, як останнім часом. Перші півтори партії взагалі невимушених було небагато. Але потім традиційні помилки на найважливіших м'ячах, особливо на таї, призвели до третього сету, де вже традиційно не вистачило сил та холоднокровності. Тобто, проблем у грі таки дуже багато. І чисто фізичних, і психологічних. Змінювати потрібно майже всю підготовку.
    Ссылка
    vostok
      vostok, 20.10.2020 18:38
    +1
    Ничего, и это - пройдёт...
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 20.10.2020 18:54
    0
    Даяна хорошая теннисистка, но только хорошая, классной она не будет. Её уровень это 2-3 турнира за сезон, где она может выстрелить,и за счёт этих турниров держаться в 30,в 5-е ей не быть никогда, к сожаленью.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 20.10.2020 18:46
    0
    Грала добре,нажаль не додавила. А Бреді, досвідчена тітка,в третьому добила. Я з вами згідний,не вистачає холодної голови у вирішальні моменти. Ну і фізуха- погано. Говорять, багато тренується, мабуть не так.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 20.10.2020 18:46
    0
    На сегодня это её уровень, счет по спортрейтингу и по игре , ждем согласится ли кто из нормальных тренеров после глупого расставания с Сашей с ней работать, Жора, понятное дело, не вариант. Без хорошего тренера в лучшем случае топтание на месте с медленным сползанием в конец сотни, в худшем - во вторую.
    Ссылка
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