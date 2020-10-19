Острава. Даяна Ястремская и Люда Киченок завершили борьбу в парном разряде

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Людмила Киченок проиграли матчи первого круга на хардовом Премьере в чешской Остраве.



Отметим, что Киченок в дуэте с китаянкой Чжан Шуай уступили третьим сеяным. Ястремская на этом турнире сыграет еще и в одиночном разряде.



Острава. Первый круг парного разряда



Даяна Ястремская (Украина) / Елена Рыбакина (Казахстан) – Габриэла Дабровски (Канада) /Луиза Стефани (Бразилия) – 4:6, 2:6

Людмила Киченок (Украина) / Чжан Шуай (Китай) – Бетани Маттек-Сэндс (США) / Барбора Стрыцова (Чехия) – 5:7, 3:6

Завтра свой матч первого круга сыграет Надежда Киченок.