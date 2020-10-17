Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Остраве

Элина Свитолина (№5) получила первый номер посева и пропускает первый круг. Свой стартовый матч украинка проведёт с обладательницей wild card Кристиной Плишковой (№68) или Марией Саккари (№23).
Даяна Ястремская (№29) в первом раунде встретится с американкой Дженнифер Брэйди (№26).
Напомним, в квалификации J&T Banka Ostrava Open сегодня стартует Катарина Завацкая.
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Источник — Большой теннис Украины
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