Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Остраве

Украинские теннисистки готовятся к соревнованиям в Чехии

  • 17.10.2020 17:58
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Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Остраве
© EPA. Даяна Ястремская

Элина Свитолина (№5) получила первый номер посева и пропускает первый круг. Свой стартовый матч украинка проведёт с обладательницей wild card Кристиной Плишковой (№68) или Марией Саккари (№23).

Даяна Ястремская (№29) в первом раунде встретится с американкой Дженнифер Брэйди (№26).

Напомним, в квалификации J&T Banka Ostrava Open сегодня стартует Катарина Завацкая.

Ранее Даяна Ястремская заявилась на турнир в Линце.

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Источник — Большой теннис Украины

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