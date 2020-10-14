Ястремская заявилась на турнир WTA в Линце

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская находится в предварительной заявке турнира WTA International в Линце, который пройдёт 7-15 ноября.
Помимо Ястремской, в заявку попали еще пять представительниц топ-30, в том числе Елена Рыбакина (№19) и Маркета Вондроушова (№20). Окончательный срок подачи заявки - 19 октября.
Напомним, что на следующей неделе Даяна заявлена на Премьере в Остраве, где также может выступить Элина Свитолина.
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Источник — Большой теннис Украины
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