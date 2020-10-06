Острава. Ястремская проходит в основную сетку после снятия Мугурусы

Но не факт, что украинка сама поедет на турнир в Чехию

  • 06.10.2020 12:08
  • 810 просмотров
  • 2 комментария
Острава. Ястремская проходит в основную сетку после снятия Мугурусы
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская после снятие Гарбинье Мугурусы проходит в основной список участниц турнира серии Премьер в чешской Остраве, который стартует 19 октября. 

Ранее от участия в турнире также отказались Анжелик Кербер и Алисон Риск

Отметим, что сама Ястремская ранее не могла точно сказать, собирается ли она выступать на данном турнире.

«Не уверена, буду ли я играть в Остраве или нет. Она в планах, но я пока еще не решила», – говорила Даяна.

Еще одна украинка Элина Свитолина также планирует выступить в Остраве.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Vadin
    online
      Vadin, 06.10.2020 12:34
    0
    vital, 06.10.2020 12:17
    Приємна новина. Думаю, що Даяна не проти буде зіграти в основній сітці нового турніру в Остраві. А сумніви були як раз у тому, що вона не хотіла грати квал і не було розуміння, чи на відмовах більш рейтингових суперниць вона зможе кваліфікуватися в основну сітку.
    Не-а, не вирішила через інші проблеми, набагато глобальніше.. Поки Даяна в Україні і не факт далеко шо поїде, так як нема сенсу
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 06.10.2020 12:17
    +1
    Приємна новина. Думаю, що Даяна не проти буде зіграти в основній сітці нового турніру в Остраві. А сумніви були як раз у тому, що вона не хотіла грати квал і не було розуміння, чи на відмовах більш рейтингових суперниць вона зможе кваліфікуватися в основну сітку.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 06.10.2020 12:17
    +1
    Приємна новина. Думаю, що Даяна не проти буде зіграти в основній сітці нового турніру в Остраві. А сумніви були як раз у тому, що вона не хотіла грати квал і не було розуміння, чи на відмовах більш рейтингових суперниць вона зможе кваліфікуватися в основну сітку.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 06.10.2020 12:34
    0
    vital, 06.10.2020 12:17
    Приємна новина. Думаю, що Даяна не проти буде зіграти в основній сітці нового турніру в Остраві. А сумніви були як раз у тому, що вона не хотіла грати квал і не було розуміння, чи на відмовах більш рейтингових суперниць вона зможе кваліфікуватися в основну сітку.
    Не-а, не вирішила через інші проблеми, набагато глобальніше.. Поки Даяна в Україні і не факт далеко шо поїде, так як нема сенсу
    Ссылка
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