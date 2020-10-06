Острава. Ястремская проходит в основную сетку после снятия Мугурусы

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская после снятие Гарбинье Мугурусы проходит в основной список участниц турнира серии Премьер в чешской Остраве, который стартует 19 октября.

Ранее от участия в турнире также отказались Анжелик Кербер и Алисон Риск

Отметим, что сама Ястремская ранее не могла точно сказать, собирается ли она выступать на данном турнире.

«Не уверена, буду ли я играть в Остраве или нет. Она в планах, но я пока еще не решила», – говорила Даяна.

Еще одна украинка Элина Свитолина также планирует выступить в Остраве.