Острава. Ястремская проходит в основную сетку после снятия Мугурусы

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская после снятие Гарбинье Мугурусы проходит в основной список участниц турнира серии Премьер в чешской Остраве, который стартует 19 октября.
Ранее от участия в турнире также отказались Анжелик Кербер и Алисон Риск
Отметим, что сама Ястремская ранее не могла точно сказать, собирается ли она выступать на данном турнире.
«Не уверена, буду ли я играть в Остраве или нет. Она в планах, но я пока еще не решила», – говорила Даяна.
Еще одна украинка Элина Свитолина также планирует выступить в Остраве.
Источник — Большой теннис Украины
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