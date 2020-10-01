Ястремская призналась, почему завершила сотрудничество с Баином

Причина довольно простая

  • 01.10.2020 11:19
  • 1433 просмотра
  • 6 комментариев
Ястремская призналась, почему завершила сотрудничество с Баином
© Инстаграм Даяны Ястремской

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская призналась, почему прекратила сотрудничество с тренером Сашей Баином, а также рассказала о временном наставнике, который сопровождал ее на последних турнирах.
 
«С Сашей Баином мы не сошлись характерами. Я думаю, что мы немножко разные люди, немножко мыслим в разных направлениях. Опять же, для меня это был опыт работы с ним, а для него – со мной. На турнире в Риме и Ролан Гаррос у меня был временный тренер – это французский экс-теннисист Жерар Сольве. Мне предложил поработать с ним мой агент Стефан Гуров, мы согласились, потому что других вариантов пока не было. В этом вопросе мы решили взять паузу, подумать, поразмышлять. Мы вообще хотели с мамой вдвоем лететь на турниры.
 
Что будет дальше с сезоном, я думаю, никто пока не знает. Не уверена, буду ли я играть в Остраве или нет. Она в планах, но я пока еще не решила. Сейчас все очень непонятно. Но хорошо, что все-таки сыграли на двух турнирах Большого Шлема. Я рада была вновь оказаться на корте, вернуться в эту атмосферу», – сказала Ястремская.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Vadin
    online
      Vadin, 01.10.2020 12:09
    0
    Vladdal, 01.10.2020 12:04
    Так в чём? Вы развейте свою мысль.
    Загралися обидва, плюс висловлювання Бажина, коли Даяна Осаці програла))
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 01.10.2020 12:04
    0
    Vadin, 01.10.2020 11:38
    Це загальні слова.. Давно понятно шо справа в іншому
    Так в чём? Вы развейте свою мысль.
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    Vadin
    online
      Vadin, 01.10.2020 11:38
    0
    Vladdal, 01.10.2020 11:30
    Ржака - не сошлись характерами... Она хотела чтобы Баин под её игру подстроился - я так понимаю.
    А должно быть как раз наоборот - она должна делать то, что тренер ей советует.
    Понятно почему у Даяны прогресса нет - она "волк одиночка". Ей вообще тренер не нужен.
    Це загальні слова.. Давно понятно шо справа в іншому
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 01.10.2020 11:38
    0
    Поменять Сашу на Жору все равно что бентли на копейку, ну и характеры характерами , а финансовый аспект был мягко говоря далеко не на последнем месте
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    Vladdal
      Vladdal, 01.10.2020 11:32
    +1
    Ей отцовский ремень нужен - лучший тренер.
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    Vladdal
      Vladdal, 01.10.2020 11:30
    +3
    Ржака - не сошлись характерами... Она хотела чтобы Баин под её игру подстроился - я так понимаю.
    А должно быть как раз наоборот - она должна делать то, что тренер ей советует.
    Понятно почему у Даяны прогресса нет - она "волк одиночка". Ей вообще тренер не нужен.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 01.10.2020 11:30
    +3
    Ржака - не сошлись характерами... Она хотела чтобы Баин под её игру подстроился - я так понимаю.
    А должно быть как раз наоборот - она должна делать то, что тренер ей советует.
    Понятно почему у Даяны прогресса нет - она "волк одиночка". Ей вообще тренер не нужен.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 01.10.2020 11:32
    +1
    Ей отцовский ремень нужен - лучший тренер.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 01.10.2020 12:09
    0
    Vladdal, 01.10.2020 12:04
    Так в чём? Вы развейте свою мысль.
    Загралися обидва, плюс висловлювання Бажина, коли Даяна Осаці програла))
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 01.10.2020 12:04
    0
    Vadin, 01.10.2020 11:38
    Це загальні слова.. Давно понятно шо справа в іншому
    Так в чём? Вы развейте свою мысль.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 01.10.2020 11:38
    0
    Vladdal, 01.10.2020 11:30
    Ржака - не сошлись характерами... Она хотела чтобы Баин под её игру подстроился - я так понимаю.
    А должно быть как раз наоборот - она должна делать то, что тренер ей советует.
    Понятно почему у Даяны прогресса нет - она "волк одиночка". Ей вообще тренер не нужен.
    Це загальні слова.. Давно понятно шо справа в іншому
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 01.10.2020 11:38
    0
    Поменять Сашу на Жору все равно что бентли на копейку, ну и характеры характерами , а финансовый аспект был мягко говоря далеко не на последнем месте
    Ссылка
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