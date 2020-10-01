Ястремская призналась, почему завершила сотрудничество с Баином

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская призналась, почему прекратила сотрудничество с тренером Сашей Баином, а также рассказала о временном наставнике, который сопровождал ее на последних турнирах.



«С Сашей Баином мы не сошлись характерами. Я думаю, что мы немножко разные люди, немножко мыслим в разных направлениях. Опять же, для меня это был опыт работы с ним, а для него – со мной. На турнире в Риме и Ролан Гаррос у меня был временный тренер – это французский экс-теннисист Жерар Сольве. Мне предложил поработать с ним мой агент Стефан Гуров, мы согласились, потому что других вариантов пока не было. В этом вопросе мы решили взять паузу, подумать, поразмышлять. Мы вообще хотели с мамой вдвоем лететь на турниры.



Что будет дальше с сезоном, я думаю, никто пока не знает. Не уверена, буду ли я играть в Остраве или нет. Она в планах, но я пока еще не решила. Сейчас все очень непонятно. Но хорошо, что все-таки сыграли на двух турнирах Большого Шлема. Я рада была вновь оказаться на корте, вернуться в эту атмосферу», – сказала Ястремская.

Читайте также: Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне было некомфортно играть на Ролан Гаррос»