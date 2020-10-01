Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне было некомфортно играть на Ролан Гаррос»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала быстрое завершение борьбы на Открытом чемпионате Франции по теннису.



«Когда я играла в Риме, то я чувствовала себя подготовленной. Очень хорошо чувствовала свою игру, хорошо чувствовала себя на корте. Даже когда у меня была подготовка в Париже пару дней, тоже чувствовала себя готовой и уверенной. Если честно, на меня повлияла вся эта обстановка, погода, условия. Для меня это не самый лучший вариант и условия, при которых я могла бы показать свою лучшую игру. Но для меня это опыт. Конечно, я расстроена, что я так сыграла, потому что цели и ожидания были другие.



Когда я приехала из Рима в Париж, я тренировалась 2-3 дня в другом клубе. Была очень хорошая погода, было очень тепло. В день, когда нам нужно было переезжать, 24 числа, был дождь. Я смогла потренироваться немного на мокрых кортах, чуть-чуть привыкнуть. Потом, когда мы переехали, сутки я сидела в номере, на следующий день снова был дождь. Была возможность потренироваться очень поздно и буквально час. На том корте не было фонарей, было около 8 часов и очень темно (смеется). Так что, здесь было как-то некомфортно. Играть при искусственном освещении было немного необычно.



Когда был матч с Гавриловой, было уже очень темно, и свет был такой и не белый, и не желтый. Нужно было какое-то время к нему привыкнуть, а так было нормально, можно было адаптироваться. Если бы не дождь, ветер, тяжелый корт, мокрые мячи, думаю, мой результат был бы получше (смеется)», – сказала Ястремская.