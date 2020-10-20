Что ждет Динамо в групповом турнире Лиги чемпионов

Оба наших полпреда в групповом турнире Лиги чемпионов угодили в так называемые «группы смерти». С этим тезисом спорить, как минимум, глупо: чемпион и вице-чемпион Испании, и такой же подбор со стороны Италии, а еще одна из самых стабильных команд Германии и явно прогрессирующий чемпион Венгрии.

Тем не менее, даже в таких группах, на наш взгляд, можно бороться, как минимум, за право перейти весной в Лигу Европы, но при определенных раскладах – и за плей-офф Лиги чемпионов. Сегодня пытаемся спрогнозировать, что ждет в ЛЧ команду Мирчи Луческу.

Алексей Сливченко

1. Ювентус

2. Динамо

3. Барселона

4. Ференцварош

«Динамовская» группа едва ли более легкая, нежели у «Шахтера». Возможно, только «Ференцварош» номинально выглядит послабее менхенгладбахской «Боруссии», но команда Сергея Реброва может стать настоящей «темной лошадкой» турнира, хотя прямо сейчас особых ставок на нее вряд ли стоит делать. У «Динамо», если оно рассчитывает пошуметь в Лиге чемпионов после стольких лет отсутствия, должна стоять обязательная задача – шесть очков против «Ференцвароша», тем более, что Луческу знает, как обыгрывать команды Реброва еще по соперничеству в украинской Премьер-лиге.

Далее попробуем мыслить стратегически и с определенной долей оптимизма. Нынешнее «Динамо» способно действовать организованно и вырывать результат даже при минимуме моментов. Плюс хороший период карьеры явно переживает Георгий Бущан, у которого налажено неплохое взаимодействие с обороной. Значит, что уже в первом туре против «Ювентуса» «Динамо» в Киеве вполне может замахнуться на победу, воспользовавшись отсутствием у соперника главной звезды Криштиану Роналду, а также тренерской неопытностью экс-подопечного Луческу Андреа Пирло. В конце концов, обыграть «Юве» - дело чести для «Динамо», которое в гораздо более лучшие годы в четырех матчах так и не сумело ни разу вырвать победу. Сейчас, кажется, настал подходящий момент.



ФК Динамо

К третьему туру и выездному матчу с «Барселоной» киевляне вполне могут подойти с 6 очками в активе, и в статусе лидера группы. Нынешние каталонцы – отнюдь не эталон стабильности, потому очки с ними тоже вполне можно и нужно брать, пользуясь дрязгами внутри клуба, нестабильностью в высшем руководстве и определенной раздраженностью главной звезды

«блаугранас» Лионеля Месси. Условная домашняя победа над «Барсой» способна открыть «Динамо» путь в плей-офф Лиги чемпионов, утвердить который киевлянам останется в шестом туре, когда они будут принимать «Ференцварош». На стороне киевлян и неплохой календарь («Барселоне» за два дня до визита в Киев предстоит сыграть непростой выездной матч в Ла Лиге против «Атлетико»), которым опытный Луческу обязан попробовать воспользоваться сполна, чтобы еще раз потешить собственное самолюбие, да побаловать президента клуба Игоря Суркиса, уже подсчитывающего прибыль от решения назначить наставником команды румынского специалиста.

Валерий Василенко

1. Барселона

2. Динамо

3. Ювентус

4. Ференцварош

Команда Луческу в своей группе вполне способна не только на локальный, но и на настоящий подвиг. И продиктован мой оптимизм не только «ренессансом» киевской команды в связи с приходом нового тренера, но и с видимыми игровыми проблемами двух «стержневых» команд группы – «Юве» и «Барсы».

Стартуют киевляне матчем против «Старой синьоры». За «Юве» не сыграет Роналду, перестройка чемпионов Италии на новые методические рельсы все еще продолжается, и в этом «аттракционе» новый тренер «Ювентуса» Пирло явно не смотрится исполином. В общем, очень подходящая ситуация для «Динамо», которое сейчас на ходу. Предполагаю, что в этом поединке киевляне как минимум не проиграют. А может, и вовсе победят.

Во втором туре «бело-синим» предстоит визит к Сергею Реброву в Будапешт. Несмотря на то, что поединок против «Динамо» для тренера «Фради» будет очень принципиальным, хозяева не выиграют. По той простой причине, что киевляне просто выше уровнем – и индивидуальным, и командным. Опять-таки, если все сложится для «Динамо» идеально, они могут увезти из столицы Венгрии три очка. А дальше предстоит двойное свидание с «Барселоной». Помнится, в свое время такая «спарка» завершилась полным триумфом киевлян. Повторить подобное достижение «Динамо» сейчас вряд ли сможет, так как индивидуально «Барса» сейчас явно сильнее, но, похоже, что игровой кризис «блауграны» никуда не делся и после прихода на тренерский мостик Кумана. В общем, в этой битве ставлю на «Динамо». Или три очка против трех.

Самый сложный матч на этом этапе киевлянам предстоит провести в Турине. Если проблемы «Юве» никуда не денутся, ученик Пирло вряд ли сумеет переиграть своего учителя Луческу. Ну, и в последний игровой день «Динамо» обязано в родных пенатах переигрывать «Ференцварош».

Владимир Клепач

1. Барселона

2. Ювентус

3. Динамо

4. Ференцварош

Если в группе «Шахтера» вариантов с распределением мест предостаточно, то здесь картина иная. Есть два явных лидера квартета, трансферная стоимость которых во много раз превышает аналогичный показатель третьей и четвертой команды. Вряд ли кто-то удивится тому, что уже после четвертого тура и «Динамо», и «Ференцварош» лишатся шансов на путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Очная борьба между Роналду и Месси нас мало интересует, помешать им вряд ли удастся, а вот сражение Ребров-Луческу очень даже вдохновляет. Преимущество украинского специалиста в том, что с венгерским клубом он работает уже не первый год и дважды подряд приводил команду к чемпионству. На стороне румынского тренера 50-летний опыт и неограненные алмазы действительно классной академии «Динамо». И если раньше с ними работали лесорубы, то появился шанс на другой подход. Говорить о большем опыте участия динамовцев в еврокубках как-то не с руки. Тем более, из той команды, что четыре года назад разбила в последнем туре «Бешикташ» (6:0) остались только Сидорчук, Буяльский, Цыганков и Беседин. Последний, к слову, в ближайшее время сможет помочь лишь на тренировках.



ФК Динамо

Календарь матчей у киевлян интересный, с исторической подоплекой. Наконец-то и молодое поколение болельщиков «Динамо» увидит спарку с «Барселоной» в третьем-четвертом туре. Рассчитывать на повторение результатов 23-летней давности не приходится, но армии фанов 30+ точно уготованы приятные флешбеки из прошлого. Завершать групповой этап в Киеве с «Ференцварошем», что может быть лучше? С «Ювентусом» в шестом туре уже играли, спасибо. Лучше отобрать очки у запуганных коронавирусом итальянцев в стартовом матче.

Сергей Цыба

1. Барселона

2. Динамо

3. Ювентус

4. Ференцварош

После четырех лет отсутствия «Динамо» возвращается в групповой турнир Лиги чемпионов. Мирча Луческу с первой попытки и без усиления состава сделал, то, что Хацкевич не смог сделать трижды подряд. Куда команда упала при Михайличенко – и вспоминать не хочется. Не выйти из группы Лиги Европы с «Копенгагеном», «Мальме» и «Лугано» нужно было сильно постараться.

Предстартовые расклады в группе G понятны: есть два фаворита, которые распределят между собой первые две строчки, и два аутсайдера, которые будут бороться за место в Лиге Европы. Но, как мне кажется, не все так уж однозначно и при определенных раскладах «Динамо» может побороться за плей-офф Лиги чемпионов.

Луческу – опытный тренер, он знает, как выстроить игру команды в матчах с соперниками, которые превосходят в классе. В поединке Суперкубок Украины «Динамо» едва ли не всю игру провело на своей половине поля, но трижды забило «Шахтеру». В таком же стиле, на контратаках, «Динамо» будет играть против «Ювентуса» и «Барселоны». Матч Украина – Испания, в котором Андрей Шевченко задействовал шесть динамовцев, показал, что такая тактика может давать результат.

График матчей в группе G весьма благоприятный для «Динамо». Старт дома против «Ювентуса», который потерял из-за коронавируса Роналду, конечно же, очень важен. Есть ощущение, что «Динамо» не проиграет, а при определенных раскладах и выиграет. «Ювентус» тяжело входит в сезон, Пирло перестраивает команду, отсутствие Роналду – все это должно сыграть на руку хозяевам. Далее следует выезд к «Ференцварошу», где при всем уважении к Реброву, нужно побеждать. В спарке с «Барселоной», конечно, будет тяжело, но за какие-то очки, если «Динамо» планирует бороться за плей-офф, нужно будет цепляться.

Матч в Турине, очевидно, может быть ключевым в борьбе за второе место. Каким к пятому туру подойдет «Ювентус» Пирло – сложный вопрос. А динамовская молодежь – Миколенко, Забарный, Шапаренко, Цыганков, Супряга, Попов в матчах Лиги чемпионов, есть надежда, будет расти и прибавлять с каждой игрой. Поэтому рискну поставить «Динамо» на второе место.



ФК Динамо

Денис Шаховец

1. Барселона

2. Динамо

3. Ювентус

4. Ференцварош

Для «Динамо» попадание в групповой раунд престижнейшего турнира Европы – уже само по себе немалое достижение. Киевляне последний раз слышали гимн Лиги чемпионов еще в сезоне 2016/17, да и тогда сделали это напрямую, благодаря победе в национальном чемпионате. Главным тренером «бело-синих» в том сезоне был Сергей Ребров, который в этот раз будет уже по другую сторону поля.

Ребров нынче переписывает историю «Ференцвароша», и делает это более чем успешно: украинский специалист помог венгерскому клубу впервые за 25 лет выйти в групповой раунд ЛЧ. Также соперниками «Динамо» в квартете G будут «Барселона» и «Ювентус», которые и считаются заведомыми фаворитами. Но аутсайдеры вполне способны преподнести грандам сюрприз и неожиданно навязать конкуренцию.

С приходом Мирчи Луческу, игра «Динамо» довольно сильно изменилась. Румынский специалист является одним из самых опытных тренеров мира и хорошо умеет мотивировать команду. А мотивации для молодых игроков, на которых Луческу делает ставку, будет более чем достаточно. Им выпал шанс заявить о себе на всю Европу, да и президент Игорь Суркис обещает не обидеть премиальными в случае успеха.

Но, конечно же, шансов побороться за выход в 1/8 Лиги чемпионов будет не так уж и много, придется рассчитывать в том числе и на удачу. А в нынешних реалиях, когда пандемия коронавируса набирает все больших оборотов, неизвестно, в каком составе будет та или иная команда во время важнейших матчей турнира. «Ювентус» на поединок первого тура в Киев приедет без Криштиану Роналду, и букмекеры верят, что в этом матче «Динамо» вполне может взять очко.

А если предположить, что «Барселона» к 4-му туру де-факто решит турнирные задачи и привезет в Киев резервный состав, то можно будет рассчитывать на успех. Тогда останется только одержать нужный результат в Турине и, конечно же, взять максимум очков в противостоянии с «Ференцварошем». Сценарий, возможно, не уступает голливудским блокбастерам, но почему бы не помечтать?