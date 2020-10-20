Пеп ГВАРДИОЛА: «У нас вернулся Зинченко, и мы должны побеждать»

За 4 года пребывания в «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола завоевал 8 трофеев, в том числе 2 чемпионских титула АПЛ. Но главный, ради которого испанца и пригласили на «Этихад», катарским шейхам он так до сих и не преподнес. Без победы в Лиге чемпионов работу испанского специалиста в «Манчестер Сити» выдающейся никто не назовет.

В среду, 21 октября, Пеп Гвардиола начнет свой 5-й поход за этим трофеем во главе горожан. С решением промежуточной задачи – выходом в плей-офф у «Манчестер Сити» не должно возникнуть проблем. Среди всех представителей Англии именно горожанам досталась наиболее простая группа. Команда Гвардиолы оказалась в компании «Порту», «Олимпиакоса» и «Марселя».

ВИДЕО Sport.ua: Пресс-конференция Гвардиолы перед матчем «Ман Сити» – «Порту».