Пеп ГВАРДИОЛА: «У нас вернулся Зинченко, и мы должны побеждать»

Пресс-конференция наставника «Ман Сити» перед игрой ЛЧ против «Порту»

  • 20.10.2020 22:31
  • 3712 просмотров
  • 3 комментария
Пеп ГВАРДИОЛА: «У нас вернулся Зинченко, и мы должны побеждать»
© YouTube

За 4 года пребывания в «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола завоевал 8 трофеев, в том числе 2 чемпионских титула АПЛ. Но главный, ради которого испанца и пригласили на «Этихад», катарским шейхам он так до сих и не преподнес. Без победы в Лиге чемпионов работу испанского специалиста в «Манчестер Сити» выдающейся никто не назовет. 

В среду, 21 октября, Пеп Гвардиола начнет свой 5-й поход за этим трофеем во главе горожан. С решением промежуточной задачи – выходом в плей-офф у «Манчестер Сити» не должно возникнуть проблем. Среди всех представителей Англии именно горожанам досталась наиболее простая группа. Команда Гвардиолы оказалась в компании «Порту», «Олимпиакоса» и «Марселя».

ВИДЕО Sport.ua: Пресс-конференция Гвардиолы перед матчем «Ман Сити» – «Порту».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Leon LeGa
    online
      Leon LeGa, 20.10.2020 23:25
    0
    Ну теперь всем капец!
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 20.10.2020 22:45
    0
    Ага(с)
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 20.10.2020 22:40
    +5
    Зина вернулся..страх будут теперь на европу наводить..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 20.10.2020 22:40
    +5
    Зина вернулся..страх будут теперь на европу наводить..
    Ссылка
    Leon LeGa
    online
      Leon LeGa, 20.10.2020 23:25
    0
    Ну теперь всем капец!
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 20.10.2020 22:45
    0
    Ага(с)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности