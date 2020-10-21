Евро-2020 U-19 отменен. Украина потеряла шанс защитить титул чемпиона мира

Сборные Англии, Франции, Италии, Нидерландов и Португалии попали на ЧМ

  • 21.10.2020 01:18
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  • 2 комментария
Евро-2020 U-19 отменен. Украина потеряла шанс защитить титул чемпиона мира
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Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить оставшуюся часть чемпионата Европы 2020 среди юношей до 19 лет. Финальный турнир должен был пройти в Северной Ирландии. Причинами стала текущая эпидемиологическая ситуация в Европе и связанные с этим трудности с поездками.

Поскольку чемпионат Европы 2020 среди юношей до 19 лет был отборочным к чемпионату мира U-20 (который должен пройти в Индонезии с 20 мая по 12 июня 2021 года), было решено, что 5 мест, зарезервированные для европейских команд, будут распределены между командами, занимающими первые 5 позиций в рейтинге отборочного раунда УЕФА сезона 2019/20.

Следовательно, сборные Англии, Франции, Италии, Нидерландов и Португалии (в алфавитном порядке) будут европейскими представителями, номинированными для участия в чемпионате мира 2021 U-20.

Сборная Украины должна была сыграть в элитном раунде квалификации в группе 4 со сборными Англии, Дании и Латвии, однако и элит-раунд теперь полностью отменен. Таким образом, Украина не получит даже шанс попытаться защитить титул чемпионов мира U-20, выигранный молодежкой в 2019 году.

Что касается следующего чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, то внедрение недавно утвержденного нового формата (с командами, разделенными на три разные лиги с повышением-понижением и финальным турниром восьми команд летом 2022 года) было перенесено на соревнования 2021–2023 годов.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Tim Ari
    online
      Tim Ari, 21.10.2020 02:25
    0
    Для борьбы с коронавирусом нужно объединиться
    https://ari.org.ru/ljudi-perestante-nenavidet/
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 21.10.2020 01:41
    -1
    та на країни 3-го і навіть 2-го світу массони насрали, не вигідна ситуація з лузерами)))
    Ссылка
    Tim Ari
    online
      Tim Ari, 21.10.2020 02:25
    0
    Для борьбы с коронавирусом нужно объединиться
    https://ari.org.ru/ljudi-perestante-nenavidet/
    Ссылка
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