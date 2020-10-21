Евро-2020 U-19 отменен. Украина потеряла шанс защитить титул чемпиона мира

Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить оставшуюся часть чемпионата Европы 2020 среди юношей до 19 лет. Финальный турнир должен был пройти в Северной Ирландии. Причинами стала текущая эпидемиологическая ситуация в Европе и связанные с этим трудности с поездками.

Поскольку чемпионат Европы 2020 среди юношей до 19 лет был отборочным к чемпионату мира U-20 (который должен пройти в Индонезии с 20 мая по 12 июня 2021 года), было решено, что 5 мест, зарезервированные для европейских команд, будут распределены между командами, занимающими первые 5 позиций в рейтинге отборочного раунда УЕФА сезона 2019/20.

Следовательно, сборные Англии, Франции, Италии, Нидерландов и Португалии (в алфавитном порядке) будут европейскими представителями, номинированными для участия в чемпионате мира 2021 U-20.

Сборная Украины должна была сыграть в элитном раунде квалификации в группе 4 со сборными Англии, Дании и Латвии, однако и элит-раунд теперь полностью отменен. Таким образом, Украина не получит даже шанс попытаться защитить титул чемпионов мира U-20, выигранный молодежкой в 2019 году.

Что касается следующего чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, то внедрение недавно утвержденного нового формата (с командами, разделенными на три разные лиги с повышением-понижением и финальным турниром восьми команд летом 2022 года) было перенесено на соревнования 2021–2023 годов.