УЕФА изменил сроки. Стало известно, когда элит-раунд сыграет Украина U-19

Соперниками Украины за единственную путевку будут Англия, Дания и Латвия

  • 16.09.2020 21:47
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УЕФА изменил сроки. Стало известно, когда элит-раунд сыграет Украина U-19
© УЕФА

Исполком УЕФА принял решение изменить формат нескольких соревнований из-за пандемии COVID-19 в Европе.

Изменения коснулись чемпионата Европы 2020 среди юношей U-19 с участием сборной Украины.

Элитный раунд состоится в ноябре 2020 года, а не в октябре. Финал восьми пройдет в Северной Ирландии в марте 2021 года.

Сборная Украины за единственную путевку в финал восьми поспорит в группе со сборными Англии, Дании и Латвии. 

Некоторые сокращениям также подверглись календари женской Лиги чемпионов 2020/21 и Лиги чемпионов 2020/21 по футзалу.

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Источник — УЕФА

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