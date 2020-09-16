УЕФА изменил сроки. Стало известно, когда элит-раунд сыграет Украина U-19

Исполком УЕФА принял решение изменить формат нескольких соревнований из-за пандемии COVID-19 в Европе.

Изменения коснулись чемпионата Европы 2020 среди юношей U-19 с участием сборной Украины.

Элитный раунд состоится в ноябре 2020 года, а не в октябре. Финал восьми пройдет в Северной Ирландии в марте 2021 года.

Сборная Украины за единственную путевку в финал восьми поспорит в группе со сборными Англии, Дании и Латвии.

Некоторые сокращениям также подверглись календари женской Лиги чемпионов 2020/21 и Лиги чемпионов 2020/21 по футзалу.