УЕФА изменил сроки. Стало известно, когда элит-раунд сыграет Украина U-19

Исполком УЕФА принял решение изменить формат нескольких соревнований из-за пандемии COVID-19 в Европе.
Изменения коснулись чемпионата Европы 2020 среди юношей U-19 с участием сборной Украины.
Элитный раунд состоится в ноябре 2020 года, а не в октябре. Финал восьми пройдет в Северной Ирландии в марте 2021 года.
Сборная Украины за единственную путевку в финал восьми поспорит в группе со сборными Англии, Дании и Латвии.
Некоторые сокращениям также подверглись календари женской Лиги чемпионов 2020/21 и Лиги чемпионов 2020/21 по футзалу.
Источник — УЕФА
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