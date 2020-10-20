Луиш КАШТРУ: «Журналисты не спросили Зидана о Шахтере. Это неуважение»

Наставник «Шахтера» - о матче против «Реала»

  • 20.10.2020 19:39
  • 2172 просмотра
  • 8 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Журналисты не спросили Зидана о Шахтере. Это неуважение»
© ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов против «Реала», который пройдет в среду, 21 октября:

– Вы бы не хотели перенести матч с «Реалом» из-за большого числа отсутствующих игроков?
– Есть определенные правила, мы должны действовать в соответствии с регламентом. Если вы меня спросите, что бы я предпочел – конечно же, сыграть с «Реалом» в период, где у нас нет столько отсутствующих игроков.

Сейчас мы переживаем страшный сон. Нет Кривцова, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрика, Коваленко, Тайсона, Мораеса, Болбата и других игроков. Это не то, чего хочет любой тренер. Но это ни в коем случае не снимает с нас ответственности. «Шахтер» хочет показать хорошую игру и добиться такого же результата.

– «Шахтер» в матче с «Реалом» будет отступать от своей философии, как это сделала сборная Украины в матче с Испанией?
– Я смотрел оба матча Украины с Испанией. Хочу поздравить Андрея Шевченко и всю сборную Украины с таким результатом. Испания создавала огромное количество моментов, но не смогла их реализовать. Но «Шахтер» потерял игроков и стиль.

В матчах мы не всегда делаем то, чего хотим, но это не значит, что мы не хотим этого делать. Часто это не позволяет соперник. Мы хотим доминировать, атаковать вместе, при этом оставаясь сильными в обороне, не позволять сопернику переходы в атаку, владеть мячом и создать моменты больше, чем соперник. Но когда ты играешь с такой могущественной командой, возможно, надо сыграть по-другому. Нам нужно подойти к этому матчу немного по-другому.

– Прокомментируйте сложившуюся сложную ситуацию в «Реале» после поражения от «Кадиса» (0:1)?
– Вы шутите надо мной? О какой сложной ситуации «Реала» вы говорите? Это команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов. Какие могут быть проблемы с такими игроками? Я вас умоляю. «Шахтер» хочет победить «Реал», но поражение от «Кадиса» на это не повлияет. Кризис в «Реале»? Его нет. Вспомните крупные поражения «Баварии», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Эти клубы проводят очень много матчей, поэтому иногда проигрывают, но у них нет проблем.

Не стоит вспоминать о матче с «Кадисом». Да, запоминаются последние результаты, но последние негативные результаты европейских грандов только показывают, что сейчас происходит в футболе – из-за огромного количества матчей есть усталость и стресс. Команды переходят из сезона в сезон без отпуска. Но я не могу сказать, что после поражения от «Кадиса» мадридский клуб перестал быть сильным. Это суперсильная команда. Хотим достойно показать себя в матче с ним. Если бы у нас даже были те 13 отсутствующих игроков, «Шахтер» бы не сдвинул «Реал» с позиции фаворита.

– Испанские журналисты не задали Зидану на предматчевой пресс-конференции ни одного вопроса о «Шахтере», не видя в нем угрозы, хотя именно украинский клуб достался испанскому из второй корзины, а не «Интер» или «Боруссия» Менхенгладбах. Насколько игроки донецкого клуба уверены, что против «Реала» можно хорошо сыграть?
– Это недостаток уважения, журналисты могли хотя бы что-то спросить про «Шахтер». Пусть мы сейчас переживаем не самый лучший момент – это недостаток уважения. В мире сейчас очень много людей, которые не уважают друг друга. Так будет всегда. Мне это не нравится, я выступаю против этого. Но мы должны жить с этим. Нет ничего хуже в мире, если мы будем недооценивать других. Нужно уважать всех. Коронавирус не всех научил, некоторые люди думают, что они находятся выше других, что они лучше. Это грустно, но это правда.

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Источник — YouTube

(16 голосов)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 20.10.2020 20:18
    +3
    Александр Шевченко, 20.10.2020 19:46
    АХАХА))))))) И кто-то будет еще говорить, что с этим шлаком в мире считаются?) Да обычный середняк, лакмусовая бумажка для всех со второй корзины соперник хоть для превой, хоть для третьей, хоть даже для четвертой корзины
    Только такой висер и шлак мог такое написать.
    Когда будут такие люди как ты, такое будет всегда
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.10.2020 20:16
    +1
    Хорошее интервью! Шахтеру удачи! Шансы есть, судя по всему с открытым забралом Шахтер играть не будет. А недостаток уважения - это всегда наказывается рано или поздно.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.10.2020 20:11
    +1
    Отомстим Юве завтра
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 20.10.2020 20:09
    -1
    Владимир Копяк, 20.10.2020 19:59
    Звонил товарищ, спрашивал - на какой счет ставить - 0:4 или 0:5? Я никогда с конторой не играл, но предположил, что с дуру могут один гол забить. Товарищ не согласился...
    Я болельщик Шахтера, но даже не сомневаюсь, что завтра будет разгром моего клуба(
    Будут играть 2 составом против основы Реала, хоть один гол будет за чудо
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.10.2020 19:59
    +1
    Звонил товарищ, спрашивал - на какой счет ставить - 0:4 или 0:5? Я никогда с конторой не играл, но предположил, что с дуру могут один гол забить. Товарищ не согласился...
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 19:47
    +11
    Удачи Каштру , хоть я и не перевариваю твой клуб
    Но ещё больше не люблю , зазнавшихся мешков .
    Наказывай завтра Реал , аки Украина Испанию !
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.10.2020 19:46
    -8
    АХАХА))))))) И кто-то будет еще говорить, что с этим шлаком в мире считаются?) Да обычный середняк, лакмусовая бумажка для всех со второй корзины соперник хоть для превой, хоть для третьей, хоть даже для четвертой корзины
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.10.2020 19:46
    -8
    АХАХА))))))) И кто-то будет еще говорить, что с этим шлаком в мире считаются?) Да обычный середняк, лакмусовая бумажка для всех со второй корзины соперник хоть для превой, хоть для третьей, хоть даже для четвертой корзины
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 19:47
    +11
    Удачи Каштру , хоть я и не перевариваю твой клуб
    Но ещё больше не люблю , зазнавшихся мешков .
    Наказывай завтра Реал , аки Украина Испанию !
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 20.10.2020 20:18
    +3
    Александр Шевченко, 20.10.2020 19:46
    АХАХА))))))) И кто-то будет еще говорить, что с этим шлаком в мире считаются?) Да обычный середняк, лакмусовая бумажка для всех со второй корзины соперник хоть для превой, хоть для третьей, хоть даже для четвертой корзины
    Только такой висер и шлак мог такое написать.
    Когда будут такие люди как ты, такое будет всегда
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.10.2020 20:16
    +1
    Хорошее интервью! Шахтеру удачи! Шансы есть, судя по всему с открытым забралом Шахтер играть не будет. А недостаток уважения - это всегда наказывается рано или поздно.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.10.2020 20:11
    +1
    Отомстим Юве завтра
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.10.2020 19:59
    +1
    Звонил товарищ, спрашивал - на какой счет ставить - 0:4 или 0:5? Я никогда с конторой не играл, но предположил, что с дуру могут один гол забить. Товарищ не согласился...
    Ссылка
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