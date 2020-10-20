Зенит
1 : 2
Брюгге
20.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Соболь против Ракицкого. Брюгге вырвал победу в концовке у Зенита

У гостей первый гол забил Эммануэль Бонавентуре Деннис, экс-игрок «Зари»

  • 20.10.2020 21:47
  • 1397 просмотров
  • 14 комментариев
Соболь против Ракицкого. Брюгге вырвал победу в концовке у Зенита
© УЕФА. Деннис огорчил Ракицкого

Сегодня, 20 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2).

У хозяев со старта играл украинец Ярослав Ракицкий, а у гостей в основе вышел Эдуард Соболь.

На 63-й минуте гости открыли счет, гол забил Эммануэль Бонавентуре Деннис, экс-игрок луганской «Зари».

Однако хозяева поля вскоре уравняли ситуацию за счет автогола. Решающий гол гости забили на 90+3 минуте, отличился де Кетеларе.

Лига чемпионов 2020/21

Группа F. 1-й тур

«Зенит» (Россия) – «Брюгге» (Бельгия) – 1:2

Голы: Хорват, 74 (автогол) – Деннис, 63, де Кетеларе, 90+3.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    AleksDnipro87
    online
      AleksDnipro87, 20.10.2020 21:55
    +1
    Где тимофекалючка?
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 20.10.2020 21:55
    +1
    хоть какая то радость
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 20.10.2020 21:55
    0
    да покуй на рейтинг параша заглотнула ,засну спокойно)
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.10.2020 21:54
    +1
    Влад Тараненко, 20.10.2020 21:50
    Вроде и радостно на душе, что россиянские фашисты проиграли, а с другой стороны Бельгия от нас отрывается
    Через победы над козломордыми всегда пожалуйста. Приезжайте ще
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 20.10.2020 21:53
    +1
    Влад Тараненко, 20.10.2020 21:50
    Вроде и радостно на душе, что россиянские фашисты проиграли, а с другой стороны Бельгия от нас отрывается
    На жаль, нам проти Бельгії нічого не світить в плані конкуренції рейтингу клубів країн в найближчій перспективі. Тому порадіємо хоч черговому програшу головних спонсорів ЛЧ.
    Ссылка
    Dad Pixto
      Dad Pixto, 20.10.2020 21:52
    +1
    Ярик глотнул второй гол, главное, что руки успел за спину спрятать
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 20.10.2020 21:52
    +1
    Брюгге подсластил пилюлю)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 21:52
    +2
    Урааааа. Насколько же жалок ваш российский футбол
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 20.10.2020 21:51
    +4
    Уровень бельгийского чемпионата растет на глазах.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.10.2020 21:50
    +6
    От бомжия Я всегда говорил что по цена качество руский футбол худший продукт в мире.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 20.10.2020 21:50
    +4
    Ватаны пошли в аптеку за бояркой
    Ссылка
    Roger
      Roger, 20.10.2020 21:50
    +4
    С детства за Брюгге. Всегда симпатизировали бельгийские команды, особенно когда они играют против чекистов.
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 20.10.2020 21:50
    +4
    Вроде и радостно на душе, что россиянские фашисты проиграли, а с другой стороны Бельгия от нас отрывается
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 20.10.2020 21:49
    +3
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.10.2020 21:50
    +6
    От бомжия Я всегда говорил что по цена качество руский футбол худший продукт в мире.
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 20.10.2020 21:51
    +4
    Уровень бельгийского чемпионата растет на глазах.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 20.10.2020 21:50
    +4
    Ватаны пошли в аптеку за бояркой
    Ссылка
    Roger
      Roger, 20.10.2020 21:50
    +4
    С детства за Брюгге. Всегда симпатизировали бельгийские команды, особенно когда они играют против чекистов.
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 20.10.2020 21:50
    +4
    Вроде и радостно на душе, что россиянские фашисты проиграли, а с другой стороны Бельгия от нас отрывается
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 20.10.2020 21:49
    +3
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 21:52
    +2
    Урааааа. Насколько же жалок ваш российский футбол
    Ссылка
    AleksDnipro87
    online
      AleksDnipro87, 20.10.2020 21:55
    +1
    Где тимофекалючка?
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 20.10.2020 21:55
    +1
    хоть какая то радость
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.10.2020 21:54
    +1
    Влад Тараненко, 20.10.2020 21:50
    Вроде и радостно на душе, что россиянские фашисты проиграли, а с другой стороны Бельгия от нас отрывается
    Через победы над козломордыми всегда пожалуйста. Приезжайте ще
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 20.10.2020 21:53
    +1
    Влад Тараненко, 20.10.2020 21:50
    Вроде и радостно на душе, что россиянские фашисты проиграли, а с другой стороны Бельгия от нас отрывается
    На жаль, нам проти Бельгії нічого не світить в плані конкуренції рейтингу клубів країн в найближчій перспективі. Тому порадіємо хоч черговому програшу головних спонсорів ЛЧ.
    Ссылка
    Dad Pixto
      Dad Pixto, 20.10.2020 21:52
    +1
    Ярик глотнул второй гол, главное, что руки успел за спину спрятать
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 20.10.2020 21:52
    +1
    Брюгге подсластил пилюлю)
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 20.10.2020 21:55
    0
    да покуй на рейтинг параша заглотнула ,засну спокойно)
    Ссылка
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