Соболь против Ракицкого. Брюгге вырвал победу в концовке у Зенита

Сегодня, 20 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2).
У хозяев со старта играл украинец Ярослав Ракицкий, а у гостей в основе вышел Эдуард Соболь.
На 63-й минуте гости открыли счет, гол забил Эммануэль Бонавентуре Деннис, экс-игрок луганской «Зари».
Однако хозяева поля вскоре уравняли ситуацию за счет автогола. Решающий гол гости забили на 90+3 минуте, отличился де Кетеларе.
Лига чемпионов 2020/21
Группа F. 1-й тур
«Зенит» (Россия) – «Брюгге» (Бельгия) – 1:2
Голы: Хорват, 74 (автогол) – Деннис, 63, де Кетеларе, 90+3.
Источник — Sport.ua
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