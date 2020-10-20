ВИДЕО. Бывший игрок Зари забил за Брюгге в ворота Зенита

Эммануэль Бонавентуре Деннис открыл счет на 63-й минуте

  • 20.10.2020 21:32
  • 3284 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Бывший игрок Зари забил за Брюгге в ворота Зенита
© Twitter. Деннис

Сегодня, 20 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Брюгге».

На 63-й минуте гости вышли вперед. Гол забил Эммануэль Бонавентуре Деннис, экс-игрок луганской «Зари».

ГОЛ! 0:1 Деннис, 63 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    iravik83
      iravik83, 20.10.2020 21:55
    0
    мяч вышел за линию ворот!!
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 20.10.2020 21:50
    +1
    Харош
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 20.10.2020 21:50
    +1
    Харош
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 20.10.2020 21:55
    0
    мяч вышел за линию ворот!!
    Ссылка
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