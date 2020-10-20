ВИДЕО. Бывший игрок Зари забил за Брюгге в ворота Зенита

Сегодня, 20 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Брюгге».
На 63-й минуте гости вышли вперед. Гол забил Эммануэль Бонавентуре Деннис, экс-игрок луганской «Зари».
ГОЛ! 0:1 Деннис, 63 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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