Зенит – Брюгге – 1:2. Соболь победил Ракицкого. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 20 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Брюгге».
Поединок начался в 19:55 в Санкт-Петербурге. У хозяев в старте украинец Ярослав Ракицкий, а у гостей в основе вышел Эдуард Соболь.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:1 Деннис, 63 мин.
ГОЛ! 1:1. Хорват, 63 мин (автогол)
ГОЛ! 1:2. де Кетеларе, 90+3 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Брюгге).
|74'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Этан Хорват (Брюгге).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Деннис (Брюгге).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.