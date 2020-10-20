Зенит
1 : 2
Брюгге
20.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Зенит – Брюгге – 1:2. Соболь победил Ракицкого. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

  • 20.10.2020 22:23
  • 8381 просмотр
  • 4 комментария
Зенит – Брюгге – 1:2. Соболь победил Ракицкого. Видео голов и обзор матча
© УЕФА

Сегодня, 20 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Брюгге».

Поединок начался в 19:55 в Санкт-Петербурге. У хозяев в старте украинец Ярослав Ракицкий, а у гостей в основе вышел Эдуард Соболь.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:1 Деннис, 63 мин.

ГОЛ! 1:1. Хорват, 63 мин (автогол)

ГОЛ! 1:2. де Кетеларе, 90+3 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Брюгге).
74' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Этан Хорват (Брюгге).
63' ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Деннис (Брюгге).
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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Vaso
      Vaso, 20.10.2020 22:57
    +1
    Алексей Левченко, 20.10.2020 22:30
    В последнем голе Ярик сыграл как последнее дно.
    Ярик "поучаствовал" в обоих голах, для особо скрепных и тех кто предлагает его вызывать в сборную.объясню почему.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 20.10.2020 22:41
    +1
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 20.10.2020 22:31
    +9
    Соболь игрок сборной, а Ярик отброс общества
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 20.10.2020 22:30
    +8
    В последнем голе Ярик сыграл как последнее дно.
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 20.10.2020 22:31
    +9
    Соболь игрок сборной, а Ярик отброс общества
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 20.10.2020 22:30
    +8
    В последнем голе Ярик сыграл как последнее дно.
    Ссылка
    Vaso
      Vaso, 20.10.2020 22:57
    +1
    Алексей Левченко, 20.10.2020 22:30
    В последнем голе Ярик сыграл как последнее дно.
    Ярик "поучаствовал" в обоих голах, для особо скрепных и тех кто предлагает его вызывать в сборную.объясню почему.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 20.10.2020 22:41
    +1
    Ссылка
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