Зенит – Брюгге. Ракицкий и Соболь выйдут в основе. Стартовые составы команд

Сегодня, 20 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Брюгге».
Поединок начнется в 19:55 в Санкт-Петербурге.
У хозяев в старте заявлен украинец Ярослав Ракицкий, а гостей в основе выйдет Эдуард Соболь.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — УЕФА
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