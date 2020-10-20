ВИДЕО. Триумф Соболя. Как Де Кетеларе поверг в шок весь Санкт-Петербург

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» в концовке проиграл «Брюгге»

  • 20.10.2020 22:17
  • 3634 просмотра
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Триумф Соболя. Как Де Кетеларе поверг в шок весь Санкт-Петербург
© УЕФА

Сегодня, 20 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2).

Решающий гол гости забили на 90+3 минуте, отличился Шарль де Кетеларе. Команда украинца Эдуарда Соболя победила в Санкт-Петербурге, а Ярослав Ракицкий не смог прервать голевую атаку.

ГОЛ! 1:2. де Кетеларе, 90+3 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
    Борис Гриб
      Борис Гриб, 20.10.2020 23:25
    +1
    Йарик ваще красавчег)))))))))))))))))
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 20.10.2020 23:00
    +4
    рахитский стоял и смотрел как отдают пас и забивают и это бревно 3 ляма получает а о сборной пусть забудет навсегда
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.10.2020 22:57
    +3
    Ахаха, только посмотрите за действиями кривоного рахита во время этой атаки! Кто там в сборную это недоразумение хотел?
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 20.10.2020 22:48
    +2
    это как сказка на ночь чтобы крепко спалось))))
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.10.2020 22:31
    0
    Шок это ни одного клуба в евровесне. А это так, обыденность уже.
    Ссылка
    n.tkach
      n.tkach, 20.10.2020 22:27
    +4
    Красиво. Это можно смотреть вечно.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 20.10.2020 22:24
    +1
    Зенитка проиграла.
    И вражью пушку заодно с расчётом мы вмяли в рыхлый жирный чернозём.
    Был трудный бой..,
    Твардовский А. Т.
    Ссылка
    Samiy- Samiy
      Samiy- Samiy, 20.10.2020 22:21
    +4
    Защитники заторможенные, гол как на тренировке разыграли
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 20.10.2020 23:00
    +4
    рахитский стоял и смотрел как отдают пас и забивают и это бревно 3 ляма получает а о сборной пусть забудет навсегда
    Ссылка
    n.tkach
      n.tkach, 20.10.2020 22:27
    +4
    Красиво. Это можно смотреть вечно.
    Ссылка
    Samiy- Samiy
      Samiy- Samiy, 20.10.2020 22:21
    +4
    Защитники заторможенные, гол как на тренировке разыграли
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.10.2020 22:57
    +3
    Ахаха, только посмотрите за действиями кривоного рахита во время этой атаки! Кто там в сборную это недоразумение хотел?
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 20.10.2020 22:48
    +2
    это как сказка на ночь чтобы крепко спалось))))
    Ссылка
    Борис Гриб
      Борис Гриб, 20.10.2020 23:25
    +1
    Йарик ваще красавчег)))))))))))))))))
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 20.10.2020 22:24
    +1
    Зенитка проиграла.
    И вражью пушку заодно с расчётом мы вмяли в рыхлый жирный чернозём.
    Был трудный бой..,
    Твардовский А. Т.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.10.2020 22:31
    0
    Шок это ни одного клуба в евровесне. А это так, обыденность уже.
    Ссылка
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