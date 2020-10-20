ВИДЕО. Триумф Соболя. Как Де Кетеларе поверг в шок весь Санкт-Петербург

Сегодня, 20 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2).
Решающий гол гости забили на 90+3 минуте, отличился Шарль де Кетеларе. Команда украинца Эдуарда Соболя победила в Санкт-Петербурге, а Ярослав Ракицкий не смог прервать голевую атаку.
ГОЛ! 1:2. де Кетеларе, 90+3 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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И вражью пушку заодно с расчётом мы вмяли в рыхлый жирный чернозём.
Был трудный бой..,
Твардовский А. Т.
И вражью пушку заодно с расчётом мы вмяли в рыхлый жирный чернозём.
Был трудный бой..,
Твардовский А. Т.
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